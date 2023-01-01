Кнопка "Добавить в календарь" для WordPress и Facebook#Календарь
Быстрый ответ
Создайте событие в Google Календаре, применяя следующий HTML-тег (анкор):
<a href="https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Ваше+Событие&dates=20230412T120000Z/20230412T130000Z&details=Подробности+на+http://example.com&location=Онлайн-мероприятие" target="_blank">Добавить в Google Календарь</a>
Для настроек ссылки под конкретное мероприятие замените параметры
Ваше+Событие (имя события),
20230412T120000Z/20230412T130000Z (время начала и окончания в формате ISO),
http://example.com (ссылка на детали события) и
Онлайн-мероприятие (место проведения). После нажатия, данная ссылка автоматически добавит событие в календарь пользователя.
Подробности о ссылках Google Календаря
Как взаимодействуют параметры ссылки?
Ссылки Google Календаря функционируют с помощью URL-параметров:
action=TEMPLATE: инициализирует создание нового события.
text: название события; пробелы необходимо заменить на знак
+.
dates: даты начала и окончания в формате ISO 8601 по UTC-времени. Учитывайте, что последний день мероприятия, продолжающегося весь день, должен быть указан с упоминанием временного сдвига.
details: описание или ссылка на информацию о событии; пробелы заменяются на
+.
location: местоположение.
ctz: часовой пояс события.
add: приглашение участников по их уникальному email ID.
Обратите внимание, что в URL символы двоеточия и слешей представлены как
%3A и
%2F.
Создание файла .ics для совместимости
Для тех, кто предпочитает использовать Outlook или Apple Calendar, может пригодиться файл
.ics:
<a href="path/to/event.ics">Добавить в календарь</a>
Данный файл
.ics генерируется с использованием библиотек, например, класса iCal для PHP, что позволяет пользователям непосредственно загрузить событие в их календари.
Оптимизация пользовательского опыта
Сервисы, наподобие AddThisEvent, позволяют создавать универсальные ссылки для различных календарей. За дополнительную плату предлагаются расширенные возможности, такие как мониторинг событий или индивидуальный дизайн, не приводящие к неразумным затратам.
Визуализация
Создать событие в календаре можно сравнить с отправкой пригласительной открытки в виртуальное пространство вашего календаря:
📅 Ваш Календарь
---------------------
| |
| 🎉 Замечательное событие! |
| 🕒 Дата и время |
| 📍 Место проведения |
| |
---------------------
Ссылка для добавления в календарь аналогична доставке электронной открытки:
🔗: [Создайте личное приглашение]
# Одним кликом вписывается ваше событие в календарь.
Всё великолепно просто: сделал клик – и информация о событии записана в цифровой календарь.
Точное попадание: советы по внедрению
- Памятуйте о мероприятии, настраивая автоматические напоминания.
- Применяйте HTTPS для безопасности ссылок.
- Облегчите создание ссылок с использованием специальных генераторов кода.
- Изучите сторонние инструменты для обеспечения надёжной синхронизации различных календарей.
- Распространите информацию о событии большому числу людей с помощью рассылоk.
Решение общих проблем
- Укажите точные даты для событий, которые продолжаются весь день.
- Проверьте часовой пояс при организации международных мероприятий.
- Избегайте ошибок в URL, обусловленных некорректной кодировкой символов и пробелов.
Улучшения и рекомендации
- Воспользуйтесь Litmus для получения советов по эффективному email-маркетингу.
- Подберите платные сервисы, сравнивая цену и качество.
- Ознакомьтесь с руководствами для понимания процесса интеграции конкретного календарного сервиса.
Полезные материалы
- iCalendar.org – "Событие компонент" — Руководства по созданию файлов .ics.
- AddEvent.com — Инструментарий для добавления событий в календари.
- Stack Overflow — Примеры создания ссылок на добавление в Google Календарь от разработчиков.
- Google Помощь — Документация по управлению общедоступными календарями Google.
- RFC 5545 — Нормы формата iCalendar.
- HTML | MDN — Детальное руководство по использованию HTML-тега "якорь" от Mozilla.
Вадим Стрельцов
кадровый консультант