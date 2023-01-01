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Кнопка "Добавить в календарь" для WordPress и Facebook

#Календарь  
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Быстрый ответ

Создайте событие в Google Календаре, применяя следующий HTML-тег (анкор):

HTML
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<a href="https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Ваше+Событие&dates=20230412T120000Z/20230412T130000Z&details=Подробности+на+http://example.com&location=Онлайн-мероприятие" target="_blank">Добавить в Google Календарь</a>

Для настроек ссылки под конкретное мероприятие замените параметры Ваше+Событие (имя события), 20230412T120000Z/20230412T130000Z (время начала и окончания в формате ISO), http://example.com (ссылка на детали события) и Онлайн-мероприятие (место проведения). После нажатия, данная ссылка автоматически добавит событие в календарь пользователя.

Пошаговый план для смены профессии

Подробности о ссылках Google Календаря

Как взаимодействуют параметры ссылки?

Ссылки Google Календаря функционируют с помощью URL-параметров:

  • action=TEMPLATE: инициализирует создание нового события.
  • text: название события; пробелы необходимо заменить на знак +.
  • dates: даты начала и окончания в формате ISO 8601 по UTC-времени. Учитывайте, что последний день мероприятия, продолжающегося весь день, должен быть указан с упоминанием временного сдвига.
  • details: описание или ссылка на информацию о событии; пробелы заменяются на +.
  • location: местоположение.
  • ctz: часовой пояс события.
  • add: приглашение участников по их уникальному email ID.

Обратите внимание, что в URL символы двоеточия и слешей представлены как %3A и %2F.

Создание файла .ics для совместимости

Для тех, кто предпочитает использовать Outlook или Apple Calendar, может пригодиться файл .ics:

HTML
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<a href="path/to/event.ics">Добавить в календарь</a>

Данный файл .ics генерируется с использованием библиотек, например, класса iCal для PHP, что позволяет пользователям непосредственно загрузить событие в их календари.

Оптимизация пользовательского опыта

Сервисы, наподобие AddThisEvent, позволяют создавать универсальные ссылки для различных календарей. За дополнительную плату предлагаются расширенные возможности, такие как мониторинг событий или индивидуальный дизайн, не приводящие к неразумным затратам.

Визуализация

Создать событие в календаре можно сравнить с отправкой пригласительной открытки в виртуальное пространство вашего календаря:

Markdown
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📅 Ваш Календарь
   ---------------------
  |                     |
  |    🎉 Замечательное событие!  |
  |    🕒 Дата и время   |
  |    📍 Место проведения |
  |                     |
   ---------------------

Ссылка для добавления в календарь аналогична доставке электронной открытки:

Markdown
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🔗: [Создайте личное приглашение]
# Одним кликом вписывается ваше событие в календарь.

Всё великолепно просто: сделал клик – и информация о событии записана в цифровой календарь.

Точное попадание: советы по внедрению

  • Памятуйте о мероприятии, настраивая автоматические напоминания.
  • Применяйте HTTPS для безопасности ссылок.
  • Облегчите создание ссылок с использованием специальных генераторов кода.
  • Изучите сторонние инструменты для обеспечения надёжной синхронизации различных календарей.
  • Распространите информацию о событии большому числу людей с помощью рассылоk.

Решение общих проблем

  • Укажите точные даты для событий, которые продолжаются весь день.
  • Проверьте часовой пояс при организации международных мероприятий.
  • Избегайте ошибок в URL, обусловленных некорректной кодировкой символов и пробелов.

Улучшения и рекомендации

  • Воспользуйтесь Litmus для получения советов по эффективному email-маркетингу.
  • Подберите платные сервисы, сравнивая цену и качество.
  • Ознакомьтесь с руководствами для понимания процесса интеграции конкретного календарного сервиса.

Полезные материалы

  1. iCalendar.org – "Событие компонент" — Руководства по созданию файлов .ics.
  2. AddEvent.com — Инструментарий для добавления событий в календари.
  3. Stack Overflow — Примеры создания ссылок на добавление в Google Календарь от разработчиков.
  4. Google Помощь — Документация по управлению общедоступными календарями Google.
  5. RFC 5545 — Нормы формата iCalendar.
  6. HTML | MDN — Детальное руководство по использованию HTML-тега "якорь" от Mozilla.
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Какой HTML-тег используется для добавления события в Google Календарь?
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Вадим Стрельцов

кадровый консультант

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