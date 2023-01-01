Кнопка "Добавить в календарь" для WordPress и Facebook

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Быстрый ответ

Создайте событие в Google Календаре, применяя следующий HTML-тег (анкор):

HTML Скопировать код <a href="https://www.google.com/calendar/render?action=TEMPLATE&text=Ваше+Событие&dates=20230412T120000Z/20230412T130000Z&details=Подробности+на+http://example.com&location=Онлайн-мероприятие" target="_blank">Добавить в Google Календарь</a>

Для настроек ссылки под конкретное мероприятие замените параметры Ваше+Событие (имя события), 20230412T120000Z/20230412T130000Z (время начала и окончания в формате ISO), http://example.com (ссылка на детали события) и Онлайн-мероприятие (место проведения). После нажатия, данная ссылка автоматически добавит событие в календарь пользователя.

Подробности о ссылках Google Календаря

Как взаимодействуют параметры ссылки?

Ссылки Google Календаря функционируют с помощью URL-параметров:

action=TEMPLATE : инициализирует создание нового события.

: инициализирует создание нового события. text : название события; пробелы необходимо заменить на знак + .

: название события; пробелы необходимо заменить на знак . dates : даты начала и окончания в формате ISO 8601 по UTC-времени. Учитывайте, что последний день мероприятия, продолжающегося весь день, должен быть указан с упоминанием временного сдвига.

: даты начала и окончания в формате ISO 8601 по UTC-времени. Учитывайте, что последний день мероприятия, продолжающегося весь день, должен быть указан с упоминанием временного сдвига. details : описание или ссылка на информацию о событии; пробелы заменяются на + .

: описание или ссылка на информацию о событии; пробелы заменяются на . location : местоположение.

: местоположение. ctz : часовой пояс события.

: часовой пояс события. add : приглашение участников по их уникальному email ID.

Обратите внимание, что в URL символы двоеточия и слешей представлены как %3A и %2F .

Создание файла .ics для совместимости

Для тех, кто предпочитает использовать Outlook или Apple Calendar, может пригодиться файл .ics :

HTML Скопировать код <a href="path/to/event.ics">Добавить в календарь</a>

Данный файл .ics генерируется с использованием библиотек, например, класса iCal для PHP, что позволяет пользователям непосредственно загрузить событие в их календари.

Оптимизация пользовательского опыта

Сервисы, наподобие AddThisEvent, позволяют создавать универсальные ссылки для различных календарей. За дополнительную плату предлагаются расширенные возможности, такие как мониторинг событий или индивидуальный дизайн, не приводящие к неразумным затратам.

Визуализация

Создать событие в календаре можно сравнить с отправкой пригласительной открытки в виртуальное пространство вашего календаря:

Markdown Скопировать код 📅 Ваш Календарь --------------------- | | | 🎉 Замечательное событие! | | 🕒 Дата и время | | 📍 Место проведения | | | ---------------------

Ссылка для добавления в календарь аналогична доставке электронной открытки:

Markdown Скопировать код 🔗: [Создайте личное приглашение] # Одним кликом вписывается ваше событие в календарь.

Всё великолепно просто: сделал клик – и информация о событии записана в цифровой календарь.

Точное попадание: советы по внедрению

Памятуйте о мероприятии, настраивая автоматические напоминания.

Применяйте HTTPS для безопасности ссылок.

Облегчите создание ссылок с использованием специальных генераторов кода.

Изучите сторонние инструменты для обеспечения надёжной синхронизации различных календарей.

Распространите информацию о событии большому числу людей с помощью рассылоk.

Решение общих проблем

Укажите точные даты для событий, которые продолжаются весь день.

Проверьте часовой пояс при организации международных мероприятий.

Избегайте ошибок в URL, обусловленных некорректной кодировкой символов и пробелов.

Улучшения и рекомендации

Воспользуйтесь Litmus для получения советов по эффективному email-маркетингу.

Подберите платные сервисы, сравнивая цену и качество.

Ознакомьтесь с руководствами для понимания процесса интеграции конкретного календарного сервиса.

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