Клик по элементу с текстом в Puppeteer: методы и решения

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Быстрый ответ

Совершить клик на элемент по его тексту в Puppeteer возможно с использованием XPath в сочетании с методом page.$x() . В качестве примера, рассмотрим клик на ссылку с текстом "Пример текста":

JS Скопировать код const [link] = await page.$x("//a[contains(text(), 'Пример текста')]"); if (link) await link.click();

Данный подход применим для элемента <a> , содержащего текст "Пример текста". XPath может быть адаптирован для разнообразных элементов и контента.

Работа со сложной структурой XPath

Будет полезно овладеть более сложными конструкциями XPath для справления с необычными ситуациями. К примеру, если требуется кликнуть по кнопке, содержащей уникальный текст и вложенной в элемент div с классом "elements":

JS Скопировать код const [button] = await page.$x("//div[@class='elements']/button[contains(., 'Текст кнопки')]"); if (button) await button.click();

Использование . в XPath запросе позволяет включать текст всех дочерних узлов, делая поиск более надежным и гибким.

Учтем пробелы и регистрозависимость

XPath в связке с функциями normalize-space() и translate() помогут справиться с излишними пробелами и разницей в регистрах:

JS Скопировать код const [button] = await page.$x("//button[contains(translate(normalize-space(.), 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', 'abcdefghijklmnopqrstuvwxyz'), 'текст кнопки')]"); if (button) await button.click();

Такой подход позволяет кликнуть по кнопке, не заботясь о регистрах букв и наличии пробелов.

Отказываемся от XPath в пользу селекторов с текстовым префиксом

С версии Puppeteer 18.0.0 стало возможным применять текстовые селекторы, которые могут быть проще XPath:

JS Скопировать код await page.click('text/Текст кнопки');

Текстовые селекторы идеально подходят для клика по невложенным текстовым элементам.

Управляем динамическим содержимым

Благодаря методам waitForXPath() и waitForFunction() , Puppeteer без проблем позволит дождаться появления элементов в динамичных веб-приложениях:

JS Скопировать код await page.waitForXPath("//button[contains(text(), 'Загрузить еще')]"); const [loadMoreButton] = await page.$x("//button[contains(text(), 'Загрузить еще')]"); if (loadMoreButton) await loadMoreButton.click();

Для ожидания конкретного текста можно использовать:

JS Скопировать код await page.waitForFunction( text => document.body.innerText.includes(text), {}, 'Текст кнопки' ); await page.click('button:contains("Текст кнопки")');

Следим за кавычками: продвинутый уровень

Если в текстах присутствуют кавычки, корректно их экранируйте:

JS Скопировать код const [button] = await page.$x("//button[contains(text(), \"Бургеры Боба\")]"); if (button) await button.click();

Используем CSS-селекторы с jQuery

Если в документе присутствует jQuery, можно использовать псевдоселектор :contains() :

JS Скопировать код await page.click('button:contains("Возобновить")');

Визуализация

Вообразите Puppeteer как роботизированную руку, которая выбирает и нажимает кнопки на управляющей панели, усеянной различными надписями:

Markdown Скопировать код Панель управления (🎛️): [Старт ⏵, Стоп ⏹, Пауза ⏸, Возобновить ▶️]

Ее функция:

JS Скопировать код await page.click('button:contains("Возобновить")'); // 🤖 роботизированная рука тянется к кнопке "Возобновить ▶️"

Представление визуальной схемы:

Markdown Скопировать код 🤖: [Ищу "Возобновить"...] До: [⏵, ⏹, ⏸, ▶️] После: *Клик* на [⏵, ⏹, ⏸, **👆▶️**]

Надежное взаимодействие с элементами

Для более надежного взаимодействия с элементами иногда следует преобразовать NodeList в массив или использовать document.evaluate :

JS Скопировать код const elements = await page.evaluate(() => { const buttons = [...document.querySelectorAll('button')]; return buttons.map(button => ({ text: button.textContent, node: button })); }); const targetButton = elements.find(button => button.text.includes('Возобновить')); if (targetButton) await targetButton.node.click();

Точность обеспечивается за счёт преобразования NodeList в массив, что предоставляет доступ к методам работы с массивами.

Факты и риски

Не стоит забывать, что XPath чувствителен к регистру и может оказаться ненадежным при изменении HTML-структуры. У разных версий Puppeteer могут быть различия в синтаксисе, поэтому регулярно просматривайте актуальную документацию.

Дополнительные рекомендации для умного кодера

Используйте result.iterateNext().click() , чтобы XPath последовательно обрабатывал потенциальные совпадения.

, чтобы XPath последовательно обрабатывал потенциальные совпадения. Воспользуйтесь библиотекой puppeteer-select для внедрения функционала, подобного псевдоселектору :contains в jQuery.

для внедрения функционала, подобного псевдоселектору в jQuery. Для повышения точности ваших селекторов добавляйте классы родительских элементов, чтобы исключить неправильные клики по повторяющимся в тексте элементам.

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