Кастомизация всплывающего окна confirm в Javascript#Веб-разработка #Основы JavaScript #События в браузере
Быстрый ответ
Стандартное диалоговое окно подтверждения в JavaScript предлагает ограниченные возможности настройки. Таким образом, стандартные кнопки "ОК" и "Отмена" не могут быть заменены на "Да" и "Нет". Однако, решение существует — пользовательские модальные окна. Представляем пример такого окна, который легко интерпретировать и использовать:
<div id="confirmModal" style="display:none;">
<p>Вы уверены, что хотите продолжить?</p>
<button id="yesBtn">Да</button>
<button id="noBtn">Нет</button>
</div>
// Включаем или отключаем отображение модального окна.
const confirmModal = document.getElementById('confirmModal');
const yesBtn = document.getElementById('yesBtn');
const noBtn = document.getElementById('noBtn');
function showModal() { confirmModal.style.display = 'block'; }
function hideModal() { confirmModal.style.display = 'none'; }
// Устанавливаем обработчики на кнопки.
yesBtn.addEventListener('click', () => { hideModal(); /* Код для "Да" */ });
noBtn.addEventListener('click', () => { hideModal(); /* Код для "Нет" */ });
Чтобы отобразить окно подтверждения, достаточно вызвать функцию
showModal().
Методы создания пользовательских модальных окон
Использование jQuery UI
Заинтересованы в универсальном решении для всех браузеров? Диалоговые окна jQuery UI — инструмент, который позволяет создавать собственные диалоговые окна подтверждения. Они предоставляют однородный пользовательский опыт в разных браузерах:
$("#confirmModal").dialog({
resizable: false,
height: "auto",
width: 400,
modal: true,
buttons: {
"Да": function() {
$(this).dialog("close");
// Код для ответа "Да".
},
"Нет": function() {
$(this).dialog("close");
// Код для ответа "Нет".
}
}
});
Эстетика Sweetalert
Если вам незаменим стиль, рассмотрите Sweetalert. Он придаст ваши модальные окна элегантности с красивыми кнопками Да и Нет:
swal({
title: "Вы уверены?",
icon: "warning",
buttons: {
yes: {
text: "Да",
value: true,
className: "sweet-yes"
},
no: {
text: "Нет",
value: false,
className: "sweet-no"
}
},
}).then((value) => {
if (value) {
// Код для ответа "Да".
} else {
// Код для ответа "Нет".
}
});
Диалоги, основанные на DOM
Если вы предпочитаете работать напрямую с DOM и создавать индивидуализированные решения, данный подход подойдет для вас:
// Основа для всплывающего окна с делегацией событий
document.body.addEventListener('click', function(event) {
if(event.target.id === 'yesBtn') { /* Код для "Да" */ }
if(event.target.id === 'noBtn') { /* Код для "Нет" */ }
});
Соблюдение стандартов доступности
Не забывайте делать ваше всплывающее окно доступным. Управление клавиатурным фокусом и атрибуты ARIA, такие как
role="dialog" и
aria-labelledby, помогут сделать ваше модальное окно удобным для пользователей со скринридерами.
Визуализация
Это ваш шанс преобразовать стандартные кнопки диалогового окна в JavaScript из ОК и Отмена в Да и Нет:
Стандартное диалоговое окно: [🆗 ОК] [✖️ Отмена]
После подобного преобразования окно приобретет такой вид:
Пользовательское диалоговое окно: [✔️ Да] [❌ Нет]
Внедрение корпоративной цветовой гаммы
Почему бы не адаптировать ваше модальное окно под стиль вашего бренда? Настройте заголовки и кнопки, раскрасьте их в корпоративные цвета, добавьте логотип вашей компании для улучшения идентификации.
Промисы: обработка пользовательских ответов
Использование промисов и модели
async/await упрощает управление асинхронными действиями пользователей, делая код более понятным и структурированным.
Консистентность в различных браузерах
Очень важно, чтобы ваши модальные окна показывали одинаково хорошую производительность во всех браузерах и на всех устройствах. Сторонние библиотеки, такие как jQuery UI, обеспечивают совместимость, но для собственных решений возможно потребуется дополнительная обработка стилизации и функциональности.
Полезные материалы
- Модальные окна в Bootstrap — сведения по созданию модальных окон в Bootstrap.
- Метод Window.confirm() – MDN Web Docs — документация по стандартному окну подтверждения.
- Создание диалогового окна с вариантами "ОК" и "Отмена" на Stack Overflow — обсуждение вариантов создания пользовательских диалогов подтверждения.
- SweetAlert — библиотека для модификации стандартных окон подтверждения.
- Стилизация модального окна на CSS-Tricks — советы по оформлению модальных окон.
- Основы работы с JavaScript-промисами — начальные сведения о промисах в JavaScript.
- Vue Mastery — руководство по созданию модальных окон в Vue.js.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик