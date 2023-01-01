Кастомизация всплывающего окна confirm в Javascript

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Быстрый ответ

Стандартное диалоговое окно подтверждения в JavaScript предлагает ограниченные возможности настройки. Таким образом, стандартные кнопки "ОК" и "Отмена" не могут быть заменены на "Да" и "Нет". Однако, решение существует — пользовательские модальные окна. Представляем пример такого окна, который легко интерпретировать и использовать:

HTML Скопировать код <div id="confirmModal" style="display:none;"> <p>Вы уверены, что хотите продолжить?</p> <button id="yesBtn">Да</button> <button id="noBtn">Нет</button> </div>

JS Скопировать код // Включаем или отключаем отображение модального окна. const confirmModal = document.getElementById('confirmModal'); const yesBtn = document.getElementById('yesBtn'); const noBtn = document.getElementById('noBtn'); function showModal() { confirmModal.style.display = 'block'; } function hideModal() { confirmModal.style.display = 'none'; } // Устанавливаем обработчики на кнопки. yesBtn.addEventListener('click', () => { hideModal(); /* Код для "Да" */ }); noBtn.addEventListener('click', () => { hideModal(); /* Код для "Нет" */ });

Чтобы отобразить окно подтверждения, достаточно вызвать функцию showModal() .

Методы создания пользовательских модальных окон

Использование jQuery UI

Заинтересованы в универсальном решении для всех браузеров? Диалоговые окна jQuery UI — инструмент, который позволяет создавать собственные диалоговые окна подтверждения. Они предоставляют однородный пользовательский опыт в разных браузерах:

JS Скопировать код $("#confirmModal").dialog({ resizable: false, height: "auto", width: 400, modal: true, buttons: { "Да": function() { $(this).dialog("close"); // Код для ответа "Да". }, "Нет": function() { $(this).dialog("close"); // Код для ответа "Нет". } } });

Эстетика Sweetalert

Если вам незаменим стиль, рассмотрите Sweetalert. Он придаст ваши модальные окна элегантности с красивыми кнопками Да и Нет:

JS Скопировать код swal({ title: "Вы уверены?", icon: "warning", buttons: { yes: { text: "Да", value: true, className: "sweet-yes" }, no: { text: "Нет", value: false, className: "sweet-no" } }, }).then((value) => { if (value) { // Код для ответа "Да". } else { // Код для ответа "Нет". } });

Диалоги, основанные на DOM

Если вы предпочитаете работать напрямую с DOM и создавать индивидуализированные решения, данный подход подойдет для вас:

JS Скопировать код // Основа для всплывающего окна с делегацией событий document.body.addEventListener('click', function(event) { if(event.target.id === 'yesBtn') { /* Код для "Да" */ } if(event.target.id === 'noBtn') { /* Код для "Нет" */ } });

Соблюдение стандартов доступности

Не забывайте делать ваше всплывающее окно доступным. Управление клавиатурным фокусом и атрибуты ARIA, такие как role="dialog" и aria-labelledby , помогут сделать ваше модальное окно удобным для пользователей со скринридерами.

Визуализация

Это ваш шанс преобразовать стандартные кнопки диалогового окна в JavaScript из ОК и Отмена в Да и Нет:

Markdown Скопировать код Стандартное диалоговое окно: [🆗 ОК] [✖️ Отмена]

После подобного преобразования окно приобретет такой вид:

Markdown Скопировать код Пользовательское диалоговое окно: [✔️ Да] [❌ Нет]

Внедрение корпоративной цветовой гаммы

Почему бы не адаптировать ваше модальное окно под стиль вашего бренда? Настройте заголовки и кнопки, раскрасьте их в корпоративные цвета, добавьте логотип вашей компании для улучшения идентификации.

Промисы: обработка пользовательских ответов

Использование промисов и модели async/await упрощает управление асинхронными действиями пользователей, делая код более понятным и структурированным.

Консистентность в различных браузерах

Очень важно, чтобы ваши модальные окна показывали одинаково хорошую производительность во всех браузерах и на всех устройствах. Сторонние библиотеки, такие как jQuery UI, обеспечивают совместимость, но для собственных решений возможно потребуется дополнительная обработка стилизации и функциональности.

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