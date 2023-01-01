Кастомизация скроллбара div в CSS без влияния на страницу#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для кастомизации скроллбара в
div используйте псевдоэлементы
::-webkit-scrollbar и связанные с ними в CSS. Этот метод хорошо работает в браузерах на Webkit. Вот наглядный пример кода:
/* Устанавливаем размеры и цвет фона для скроллбара */
div::-webkit-scrollbar {
width: 10px;
}
/* Стилизуем ползунок скроллбара */
div::-webkit-scrollbar-thumb {
background: #888;
border-radius: 5px;
}
/* Стили для ползунка при наведении курсора */
div::-webkit-scrollbar-thumb:hover {
background: #555; /* Темный оттенок выглядит более стильно */
}
Проверьте, что содержимое, вызывающее появление скроллбара, находится в
div:
<div style="height: 200px; overflow-y: auto;">
<!-- Здесь может быть большое количество содержимого -->
</div>
Процесс кастомизации несложен и быстр, но для поддержания работы в различных браузерах вам может понадобиться дополнительное стилизование CSS.
Совместимость с разными браузерами и методы
::-webkit-scrollbar работает прекрасно в Chrome, Safari и новых версиях Edge. А что делать с Firefox или IE?
Firefox
Firefox поддерживает свойства
scrollbar-color и
scrollbar-width, которые несмотря на свою малую известность, отлично стилизуют скроллбар.
/* Стили для скроллбара в Firefox */
div {
scrollbar-color: darkgrey lightgrey;
scrollbar-width: thin;
}
Internet Explorer
Майкрософт с IE8 внедрила свои свойства для скроллбаров, но их эффективность угасла в эпоху современных веб-стандартов.
JavaScript-решение
Для обеспечения единообразия скроллбаров во всех браузерах подойдут библиотеки JavaScript, например, "niceScroll".
$(document).ready(function() {
$("div").niceScroll({
cursorcolor: "#888",
cursorwidth: "10px",
cursorborder: "1px solid #555",
cursorborderradius: "5px"
});
}); /* украшаем кастомные скроллбары "духом самурая" */
Этот скрипт вставляется внутри тега
<script> после загрузки содержимого страницы. "niceScroll" кастомизирует скроллбар именно в вашем
div, не влияя при этом на прокрутку всей страницы.
Визуализация
Представьте обычное песочное печенье и праздничного пряничного человечка. Ваш
div со стандартным скроллбаром – это песочное печенье: просто и функционально, но ничем не примечательно.
Стандартный скроллбар:
|---------------------|
| 🖼 🖌 🎨 | <-- Функционально, но без изыска.
|---------------------|
Но когда вы начинаете применять CSS, он преображается в пряничного человечка – это привлекательный и праздничный элемент.
Пользовательский скроллбар:
|---------------------|
| 🖼 🖌 🎨 | <-- Визуальное удовольствие, напоминающее праздник!
|[🎨][🌈][🖌] |
|---------------------|
CSS помогает превратить скроллбар в заметный и практичный элемент интерфейса.
Гибкие дизайны с помощью CSS
Применение
linear-gradient,
box-shadow и
border-image может придать вашему скроллбару стильности:
/* Градиент для трека скроллбара */
div::-webkit-scrollbar-track {
background: linear-gradient(90deg, rgba(0,0,0,.2), rgba(0,0,0,0));
}
/* Стилизация ползунка с тенями и плавными переходами */
div::-webkit-scrollbar-thumb {
background-color: #999;
box-shadow: inset 0 0 10px #000000;
transition: background-color 0.3s ease;
}
Эффекты при наведении курсора усиливают интерактивность интерфейса.
Готовьтесь к нюансам
Если ширина скроллбара будет слишком большой, это может привести к деформации макета страницы. Тщательное тестирование на различных устройствах поможет устранить эту проблему.
Следите за производительностью
Хоть кастомные скроллбары и выглядят привлекательно, они не должны замедлять работу страницы. Умеренное использование JavaScript-библиотек поможет не нарушить производительность вашего сайта.
Полезные материалы
- Стилизация скроллбаров | WebKit — подробное руководство по стилизации скроллбаров для WebKit.
- Αταλίζация скроллбаров в CSS | MDN — сжатый гайд от MDN по кастомизации скроллбаров с помощью CSS.
- Скроллбары в CSS | CSS-Tricks — все о стилизации скроллбаров.
- Пользовательский скроллбар | W3Schools — пошаговое руководство W3Schools по созданию кастомных скроллбаров.
- Стилизация скроллбара в CSS | Can I use — информация о поддержке стилизации скроллбаров CSS в различных браузерах.
- Креативные скроллбары | CodePen — вдохновляющие примеры дизайна скроллбаров.
- Скрытие скроллбара с сохранением функции прокрутки | Stack Overflow — обсуждение кастомных скроллбаров в div на форуме Stack Overflow.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда