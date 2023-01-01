Кастомизация скроллбара div в CSS без влияния на страницу

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Быстрый ответ

Для кастомизации скроллбара в div используйте псевдоэлементы ::-webkit-scrollbar и связанные с ними в CSS. Этот метод хорошо работает в браузерах на Webkit. Вот наглядный пример кода:

CSS Скопировать код /* Устанавливаем размеры и цвет фона для скроллбара */ div::-webkit-scrollbar { width: 10px; } /* Стилизуем ползунок скроллбара */ div::-webkit-scrollbar-thumb { background: #888; border-radius: 5px; } /* Стили для ползунка при наведении курсора */ div::-webkit-scrollbar-thumb:hover { background: #555; /* Темный оттенок выглядит более стильно */ }

Проверьте, что содержимое, вызывающее появление скроллбара, находится в div :

HTML Скопировать код <div style="height: 200px; overflow-y: auto;"> <!-- Здесь может быть большое количество содержимого --> </div>

Процесс кастомизации несложен и быстр, но для поддержания работы в различных браузерах вам может понадобиться дополнительное стилизование CSS.

Совместимость с разными браузерами и методы

::-webkit-scrollbar работает прекрасно в Chrome, Safari и новых версиях Edge. А что делать с Firefox или IE?

Firefox

Firefox поддерживает свойства scrollbar-color и scrollbar-width , которые несмотря на свою малую известность, отлично стилизуют скроллбар.

CSS Скопировать код /* Стили для скроллбара в Firefox */ div { scrollbar-color: darkgrey lightgrey; scrollbar-width: thin; }

Internet Explorer

Майкрософт с IE8 внедрила свои свойства для скроллбаров, но их эффективность угасла в эпоху современных веб-стандартов.

JavaScript-решение

Для обеспечения единообразия скроллбаров во всех браузерах подойдут библиотеки JavaScript, например, "niceScroll".

JS Скопировать код $(document).ready(function() { $("div").niceScroll({ cursorcolor: "#888", cursorwidth: "10px", cursorborder: "1px solid #555", cursorborderradius: "5px" }); }); /* украшаем кастомные скроллбары "духом самурая" */

Этот скрипт вставляется внутри тега <script> после загрузки содержимого страницы. "niceScroll" кастомизирует скроллбар именно в вашем div , не влияя при этом на прокрутку всей страницы.

Визуализация

Представьте обычное песочное печенье и праздничного пряничного человечка. Ваш div со стандартным скроллбаром – это песочное печенье: просто и функционально, но ничем не примечательно.

Markdown Скопировать код Стандартный скроллбар: |---------------------| | 🖼 🖌 🎨 | <-- Функционально, но без изыска. |---------------------|

Но когда вы начинаете применять CSS, он преображается в пряничного человечка – это привлекательный и праздничный элемент.

Markdown Скопировать код Пользовательский скроллбар: |---------------------| | 🖼 🖌 🎨 | <-- Визуальное удовольствие, напоминающее праздник! |[🎨][🌈][🖌] | |---------------------|

CSS помогает превратить скроллбар в заметный и практичный элемент интерфейса.

Гибкие дизайны с помощью CSS

Применение linear-gradient , box-shadow и border-image может придать вашему скроллбару стильности:

CSS Скопировать код /* Градиент для трека скроллбара */ div::-webkit-scrollbar-track { background: linear-gradient(90deg, rgba(0,0,0,.2), rgba(0,0,0,0)); } /* Стилизация ползунка с тенями и плавными переходами */ div::-webkit-scrollbar-thumb { background-color: #999; box-shadow: inset 0 0 10px #000000; transition: background-color 0.3s ease; }

Эффекты при наведении курсора усиливают интерактивность интерфейса.

Готовьтесь к нюансам

Если ширина скроллбара будет слишком большой, это может привести к деформации макета страницы. Тщательное тестирование на различных устройствах поможет устранить эту проблему.

Следите за производительностью

Хоть кастомные скроллбары и выглядят привлекательно, они не должны замедлять работу страницы. Умеренное использование JavaScript-библиотек поможет не нарушить производительность вашего сайта.

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