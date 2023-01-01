Кастомизация кнопок-стрелок в Slick slider с CSS

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Быстрый ответ

За обновление внешнего вида стрелок в Slick слайдере в большинстве случаев отвечают стили CSS. Основа стилизации — псевдоэлементы :before для элементов .slick-prev и .slick-next :

CSS Скопировать код .slick-prev:before, .slick-next:before { font-size: 20px; /* Размер стрелок */ color: black; /* Цвет, подобранный в соответствии с дизайном */ } .slick-prev:before { content: '←'; /* Лаконичная левая стрелка */ } .slick-next:before { content: '→'; /* Приятная правая стрелка */ }

Такой набор стилей позволит вам заменить стандартные стрелки на стильные и лаконичные шевроны. color и font-size задаются в соответствии с общим оформлением слайдера.

Графические стрелки

Если вам необходимо использовать графические иконки или изображения вместо текстовых стрелок, следует прописать соответствующие стили:

CSS Скопировать код .slick-prev, .slick-next { background: transparent; /* Отключаем стандартный фон */ border: none; /* Отключаем границы */ outline: none; /* Отключаем выделение по нажатию */ } .slick-prev:before { content: url('path-to-prev-arrow-image.png'); /* Ссылка на изображение левой стрелки */ } .slick-next:before { content: url('path-to-next-arrow-image.png'); /* Ссылка на изображение правой стрелки */ }

Удаление стандартных стилей background , border и outline — это шаг на пути к уникальности вашего Slick слайдера.

Динамичное оформление

Если стандартных стрелок недостаточно, то можно задать элементы prevArrow и nextArrow в настройках Slick и добавить кастомные HTML элементы:

JS Скопировать код $('.your-slider-class').slick({ prevArrow: '<button class="slick-prev" aria-label="Previous" type="button">Предыдущий</button>', nextArrow: '<button class="slick-next" aria-label="Next" type="button">Следующий</button>' });

Данный метод открывает доступ к полноценной настройке внешнего вида и поведения стрелок перелистывания слайдера.

Привлекательно и функционально

Привлекающий взгляд дизайн приносит дополнительные преимущества, поэтому также стоит добавить эффекты при наведении:

CSS Скопировать код .slick-prev:hover, .slick-next:hover { color: #fff; /* Цвет при наведении */ transition: color 0.2s; /* Плавный переход цвета */ }

Использование transition сделает изменение цвета плавным и впечатляющим.

Визуализация

Сравним стандартные стрелки перелистывания слайдера:

Markdown Скопировать код Традиционные стрелки Slick Slider: ▶️ (Следующая) ◀️ (Предыдущая)

С кастомными и современными стрелками:

Markdown Скопировать код Ваши стрелки: 👉 (Прокрутить вправо) 👈 (Прокрутить влево)

Вот за кем можно следовать изменениям:

Markdown Скопировать код До: [👸🔜🤴] – Стандартные стрелки После: [👉🔜👈] – Кастомные стрелки

🔁 Прокручивайте и обновляйте ваши слайдеры!

Проверка на мобильности

Важно осуществлять проверку корректности отображения перелистывания на различных устройствах и браузерах. Такая проверка и последующая коррекция являются обязательными этапами в процессе разработки.

Не забывайте о резервных стилях и префиксах в CSS. Обратите внимание на использование оптимизированных изображений, расположенных на CDN, для ускорения загрузки.

Демонстрация результатов

Мало увидеть работу других, важно показать и свою. Обилие снимков экранов, видео и сниппетов CodePen позволят лучше понять вашу идею. Также возможно получение обратной связи и начало новых интересных проектов.

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