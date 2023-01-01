Как зеркально отразить текст в CSS: символ ножниц

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Быстрый ответ

Да, с помощью CSS можно осуществить зеркальное отражение текста как по горизонтальной, так и по вертикальной оси. Для этого необходимо использовать свойство transform в сочетании с функциями scaleX(-1) для горизонтального и scaleY(-1) для вертикального отражения.

Горизонтальное отражение выполняется следующим образом:

CSS Скопировать код .h-flip { transform: scaleX(-1); } /* Как в зеркале: текст идёт справа налево */

HTML Скопировать код <span class="h-flip">Новый мировой порядок!</span>

Для вертикального отражения код будет выглядеть так:

CSS Скопировать код .v-flip { transform: scaleY(-1); } /* Переворачиваем буквы с ног на голову */

HTML Скопировать код <span class="v-flip">Перевернутая реальность!</span>

Чтобы применить один из эффектов, достаточно присвоить HTML-элементу класс .h-flip или .v-flip .

Продвинутое отражение: поднимаем уровень!

Трансформация на уровне символов: уловите разницу!

Тakже можно трансформировать конкретные символы, задав им inline стили. Установка display в значение inline-block позволит вам увидеть магию в действии:

HTML Скопировать код <span style="transform: scale(-1, 1); display: inline-block; margin-right: 2px;">А</span>БВ готовы к испытаниям

Обратите внимание на то, как буква 'А' теперь отображается задом наперёд. margin-right поможет скорректировать расстояние между символами.

Кроссбраузерность: уважаем все браузеры!

Чтобы поддерживать старые версии браузеров, например IE6-8, используйте специальное свойство filter :

CSS Скопировать код .ie-shuffle { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(mirror=1); /* И пусть каждый браузер будет учтён! */ }

Не забывайте о разнице в особенностях разных платформ и добавьте к transform необходимые префиксы: -webkit- , -moz- , -o- , -ms- :

CSS Скопировать код .cross-flip { -webkit-transform: scaleX(-1); /* Для Chrome и Safari */ -moz-transform: scaleX(-1); /* Для Firefox */ -o-transform: scaleX(-1); /* Для Opera */ -ms-transform: scaleX(-1); /* Для IE9 */ transform: scaleX(-1); /* Весьма важный базовый код */ }

Финал отражения: покоряем ветру!

Если вы хотите усложнить задачу, добавьте rotate(360deg) к scaleX(-1) или попробуйте matrix() для создания более сложных эффектов:

CSS Скопировать код .flip-360 { transform: rotate(360deg) scaleX(-1); } /* Усложнённый флип: с вращением на 360 градусов! */ .matrix-flip { transform: matrix(-1, 0, 0, 1, 0, 0); } /* Ваш собственный мир трансформаций в матрице! */

Визуализация

Ниже — пример визуализации зеркального отражения текста с помощью CSS, выводя слова так, как если бы они были отражены в воде.

Обычный текст около озера: "Привет!"

Используйте CSS-трансформацию для создания эффекта отражения:

CSS Скопировать код .mirror { transform: scaleX(-1); }

Вуаля, вот как выглядят отраженные слова:

Текст у озера, отражённый как в зеркале: "тевирП"

Использование CSS для отражения текста — это словно создание зеркальной поверхности с помощью кода.

Больше деталей: когда отражение становится сложным!

Юникод и HTML: диалог с машинным языком!

Интересно, что комбинирование юникодовской кодировки HTML и свойства CSS transform позволяет создавать ещё более интересные эффекты:

HTML Скопировать код <span style="transform: scaleX(-1); display: inline-block;">‮</span>

Отступы и выравнивание: не забываем о деталях!

После применения трансформации нужно учесть корректировку отступов для сохранения правильного визуального оформления:

CSS Скопировать код .flippy-spacey { transform: scaleX(-1); margin-left: 10px; }

Работаем с flex и grid!

Если ваша разметка использует flexbox или grid , необходимо тщательно отслеживать, как отражение влияет на вёрстку.

Предостережения при его использовании

Визуальное — не всегда понятное!

Зеркальные элементы могут сбивать пользователей с толку. Важно проверять используемость трансформированных элементов.

Выбираем между блоком и строчным элементом!

Элементы с дисплеем inline-block или block лучше подходят для комбинирования с transform :

CSS Скопировать код .friendly-flip { display: inline-block; transform: scaleX(-1); }

UX всегда важен!

При использовании сложных трансформаций надо всегда помнить о пользовательском опыте и читаемости текста.

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