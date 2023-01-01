Как затемнить фоновое изображение CSS без нового div

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Быстрый ответ

Если вам нужно быстро затемнить фоновое изображение с помощью CSS, примените полупрозрачный черный псевдоэлемент ::after :

CSS Скопировать код .your-element::after { content: ''; position: absolute; top: 0; background: rgba(0, 0, 0, 0.6); /* Это затемнение. Его степень можно отрегулировать... */ width: 100%; height: 100%; }

Используйте альфа-канал в rgba для контроля над степенью затемнения. Обязательно пропишите для родительского элемента свойство position: relative .

Подробности

Новый подход: наложения градиентов

Для более тонкой настройки удобно использовать линейные градиенты CSS3. Создайте градиент с одинаковыми начальным и конечным цветами — он будет наложен на изображение:

CSS Скопировать код .your-element { background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.5), rgba(0, 0, 0, 0.5)), url('your-image.png'); }

В этом случае прозрачность также регулируется через rgba для получения необходимой степени затемнения.

Сетевые защиты: резервные цвета и прозрачность

Смешивание rgba и градиентов позволяет нам контролировать прозрачность изображения. Если основное изображение по какой-то причине не загрузится, вызовется резервный цвет:

CSS Скопировать код .your-element { background-color: grey; /* Это план Б на случай проблем */ /* ...и другие стили... */ }

Подгонка изображения: позиционирование и размер

Для того чтобы изображение корректно отображалось на различных устройствах, настраивайте background-position и background-size . Это поможет выровнять изображение и наложение.

Рискните и выберите нестандартные решения

● Работа с изображением: CSS-фильтры

Использование фильтра brightness() на элементе .your-element позволяет регулировать степень затемнения изображения:

CSS Скопировать код .your-element { filter: brightness(60%); }

Мощь фильтра велика, но вам придется провести тестирование на разных браузерах, поэтому будьте бдительны.

● Инклюзивность: совместимость с браузерами

Учтите поддержку различных свойств браузерами и при необходимости используйте полифилы или более простые решения.

Визуализация

Пример применения CSS в действии:

CSS Скопировать код .image { background-image: url('beach.jpg'); position: relative; } .image::before { content: ''; position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; background: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Затемнение на изображении */ mix-blend-mode: multiply; /* Добавляем магию смешивания ✨ */ }

Фоновое изображение наполнено светом, а прозрачное наложение служит защитой, создавая уютную затемненную картинку.

Улучшите свои навыки

Экспериментируйте с прозрачностью и режимами смешивания для настройки идеального тона изображения.

Финальный штрих: CSS-переменные

Для более гибкого управления уровнем затемнения воспользуйтесь CSS-переменными и JavaScript.

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