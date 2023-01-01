Как затемнить фоновое изображение CSS без нового div#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вам нужно быстро затемнить фоновое изображение с помощью CSS, примените полупрозрачный черный псевдоэлемент
::after:
.your-element::after {
content: '';
position: absolute;
top: 0;
background: rgba(0, 0, 0, 0.6); /* Это затемнение. Его степень можно отрегулировать... */
width: 100%;
height: 100%;
}
Используйте альфа-канал в
rgba для контроля над степенью затемнения. Обязательно пропишите для родительского элемента свойство
position: relative.
Подробности
Новый подход: наложения градиентов
Для более тонкой настройки удобно использовать линейные градиенты CSS3. Создайте градиент с одинаковыми начальным и конечным цветами — он будет наложен на изображение:
.your-element {
background: linear-gradient(rgba(0, 0, 0, 0.5), rgba(0, 0, 0, 0.5)), url('your-image.png');
}
В этом случае прозрачность также регулируется через
rgba для получения необходимой степени затемнения.
Сетевые защиты: резервные цвета и прозрачность
Смешивание
rgba и градиентов позволяет нам контролировать прозрачность изображения. Если основное изображение по какой-то причине не загрузится, вызовется резервный цвет:
.your-element {
background-color: grey; /* Это план Б на случай проблем */
/* ...и другие стили... */
}
Подгонка изображения: позиционирование и размер
Для того чтобы изображение корректно отображалось на различных устройствах, настраивайте
background-position и
background-size. Это поможет выровнять изображение и наложение.
Рискните и выберите нестандартные решения
● Работа с изображением: CSS-фильтры
Использование фильтра
brightness() на элементе
.your-element позволяет регулировать степень затемнения изображения:
.your-element {
filter: brightness(60%);
}
Мощь фильтра велика, но вам придется провести тестирование на разных браузерах, поэтому будьте бдительны.
● Инклюзивность: совместимость с браузерами
Учтите поддержку различных свойств браузерами и при необходимости используйте полифилы или более простые решения.
Визуализация
Пример применения CSS в действии:
.image {
background-image: url('beach.jpg');
position: relative;
}
.image::before {
content: '';
position: absolute;
top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0;
background: rgba(0, 0, 0, 0.5); /* Затемнение на изображении */
mix-blend-mode: multiply; /* Добавляем магию смешивания ✨ */
}
Фоновое изображение наполнено светом, а прозрачное наложение служит защитой, создавая уютную затемненную картинку.
Улучшите свои навыки
Экспериментируйте с прозрачностью и режимами смешивания для настройки идеального тона изображения.
Финальный штрих: CSS-переменные
Для более гибкого управления уровнем затемнения воспользуйтесь CSS-переменными и JavaScript.
Полезные материалы
- Окрашивание изображений с использованием множественных фонов | CSS-Tricks — Здесь можно подробнее узнать о техниках затемнения изображений в CSS.
- CSS: mix-blend-mode – MDN — Полное руководство по использованию свойства
mix-blend-mode.
- Свойство CSS filter – W3Schools — Применение фильтров для добавления стилевых эффектов к элементам HTML.
- CSS фильтры: размытие, серый тон, яркость и многое другое — SitePoint — О том, как изменить вид ваших изображений с помощью различных техник фильтрации.
- CSS – Псевдоэлементы — Как использовать псевдоэлементы CSS для создания впечатляющих визуальных эффектов.
- CSS Gradient — Генератор, создание и фон — Генератор градиентов для создания эффекта затемнения.
- Режимы наложения в CSS – A List Apart — Подробное описание режимов наложения в CSS и их практического применения.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда