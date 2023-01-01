Как заставить элементы input и button сжиматься в flexbox

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для того чтобы элементы input и button корректно подстраивались по размеру внутри flex-контейнера, установите для них свойство min-width: 0 . Это поможет элементам игнорировать минимальные размеры контента при необходимости сжатия. Включение свойства flex-shrink: 1 позволит элементам пропорционально уменьшаться, учитывая доступное пространство.

CSS Скопировать код input, button { min-width: 0; flex-shrink: 1; }

Такие настройки позволят элементам формы адекватно сжиматься, следуя правилам flex-контейнера.

Как элементы форм ведут себя в Flexbox

Браузер устанавливает определённые размеры для элементов input , закрепляя за ними минимальную ширину. Это может создать некоторые проблемы при размещении этих элементов в flex-контейнере из-за свойства min-width: auto , устанавливающего минимальную ширину по умолчанию.

Методы переопределения стандартных размеров

Для достижения адаптивности макета:

Для input установите min-width: 0 , чтобы элементы не были ограничены исходным размером.

установите , чтобы элементы не были ограничены исходным размером. Используйте width: 100% для занятия всего доступного пространства, или width: 0 вместе с flex-grow , чтобы элементы масштабировались пропорционально свободному месту.

Вот пример применения этих стилей:

CSS Скопировать код input { min-width: 0; width: 100%; }

Дополнительная настройка flex-свойств

Вы можете управлять размерами элементов с помощью свойств flex-grow , flex-shrink и flex-basis :

CSS Скопировать код input { flex-grow: 1; flex-shrink: 2; flex-basis: 0; }

Оборачивание элементов: эффективный контроль

Оборачивание элементов input и button в div позволяет более точно контролировать их flex-поведение:

HTML Скопировать код <div class="input-wrapper"> <input type="text" /> </div>

CSS Скопировать код .input-wrapper { flex: 1; }

Визуализация

Считайте flex-контейнер рюкзаком, а его элементы – это бутылки. Свойство flex-shrink: 1 создает гибкость элементов, позволяя им "учитывать" друг друга и освобождать место при необходимости.

CSS Скопировать код input, button { flex-shrink: 1; }

Таким образом, контейнер смотрится кнопочно и упорядоченно.

Учет различий между браузерами: универсальные подходы

Используйте разнообразные подходы, чтобы обеспечить совместимость в разных браузерах.

Расширяем горизонты с функцией calc()

С помощью функции calc() вы можете создать макеты с элементами различной ширины:

CSS Скопировать код input { width: calc(100% – 20px); }

Завершение: работа с flex-свойствами и элементами форм

Таким образом, при работе с элементами input и button внутри flex-контейнеров:

Используйте min-width: 0 или width: 0 .

или . Настраивайте свойства flex-grow , flex-shrink и flex-basis .

, и . При необходимости окружайте элементы дополнительными div.

Учитывайте специфику разных браузеров и подбирайте подходящую стратегию.

Функция calc() пригодится для составления сложных расчётов ширины.

Полезные материалы