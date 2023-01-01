logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как задать отступ в CSS как процент от высоты родителя
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как задать отступ в CSS как процент от высоты родителя
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как задать отступ в CSS как процент от высоты родителя
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как задать отступ в CSS как процент от высоты родителя
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как задать отступ в CSS как процент от высоты родителя
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Как задать отступ в CSS как процент от высоты родителя

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для регулировки отступов в дочернем блоке в зависимости от высоты родительского блока, используйте CSS переменные в сочетании с функцией calc():

CSS
Скопировать код
.parent {
  --percent-height: 10%; /* Процент задается относительно высоты родителя */
  height: 500px; /* Пример установки высоты для родительского блока */
}

.child {
  padding-top: calc(var(--percent-height) * 1); /* Вычисление отступа сверху */
}

С помощью данного подхода отступы будут автоматически корректироваться согласно высоте родительского блока.

Пошаговый план для смены профессии

Особенность: Преобладание ширины

Важно помнить, что в CSS процентные значения вертикальных отступов связаны с шириной контейнера, а не с высотой.

Хитрость с единицами высоты вьюпорта

Единицы высоты вьюпорта (vh) могут быть использованы в качестве альтернативы процентам, основанным на ширине:

CSS
Скопировать код
.child {
  padding-top: 10vh; /* 10% от высоты вьюпорта */
}

Единицы vh привязаны к высоте вьюпорта, а не к родительскому блоку.

Возможности свойства position

Применение position: absolute и свойств top, bottom позволяет установить вертикальные отступы в зависимости от высоты родителя. Установите для родительского элемента position: relative.

Метод с псевдоэлементами

Псевдоэлементы позволяют формировать внешние отступы без необходимости дополнительной разметки:

CSS
Скопировать код
.parent::before {
  content: '';
  display: block;
  height: 10%; /* Отступ в виде псевдоэлемента */
}

Прелести использования Flexbox

Flexbox упрощает управление промежутками между элементами:

CSS
Скопировать код
.parent {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  justify-content: space-between; /* Гармоничное распределение пространства */
}

Точное выравнивание с использованием transform

Применение комбинации position: relative/absolute и transform позволяет точно выровнять элементы:

CSS
Скопировать код
.child {
  position: absolute;
  top: 50%;
  transform: translateY(-50%); /* Центровка элемента по вертикали */
}

Визуализация

Представьте себя художником, работающим с контейнером:

Markdown
Скопировать код
Размеры холста: 100%
Вы решаете добавить рамку:
plaintext
Скопировать код
"Сделаем рамку шириной в 10% от высоты."
Markdown
Скопировать код
Таким образом, вы создаете внешний отступ вокруг своего произведения:
🖼️[======= 10% ======]

Глубокое понимание размеров в CSS

Для тщательного понимания работы отступов в CSS3 важно осознавать влияние ширины и высоты элементов.

Сохранение пропорций

В адаптивном дизайне очень важно поддерживать соотношение сторон элементов.

Визуальное центрирование

С помощью свойств background-position и padding можно визуально центрировать элементы.

Управление переполнением

Свойство overflow играет ключевую роль в позиционировании элементов, особенно в сочетании с абсолютным или относительным позиционированием.

Преимущества вертикального написания

Вертикальное написание полезно в случае нестандартной компоновки.

Достижение центрирования с помощью трансформации

CSS
Скопировать код
.child {
  position: absolute;
  left: 50%;
  top: 50%;
  transform: translate(-50%, -50%); /* Центрирование по обеим осям */
}

Данный код поместит .child в центр родительского элемента.

Полезные материалы

  1. CSS values and units – Learn web development | MDN — руководство, подробно объясняющее процентные единицы в CSS.
  2. Fun with Viewport Units | CSS-Tricks — обзор использования единиц высоты/ширины вьюпорта в адаптивном дизайне.
  3. Sizing with CSS3's vw and vh units – Snook.ca — практики адаптивного дизайна с использованием единиц высоты/ширины вьюпорта.
  4. CSS Padding — подробное руководство по отступам в CSS.
  5. Responsive Web Design – A List Apart — основная статья о принципах адаптивного веб-дизайна.
  6. CSS – why doesn’t percentage height work? – Stack Overflow — обсуждение проблем процентной высоты в CSS.
  7. A Visual Guide to CSS3 Flexbox Properties | DigitalOcean — визуальное руководство по свойствам flexbox.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как задать отступ в дочернем блоке в зависимости от высоты родительского блока?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Проверка юзабилити сайта: пошаговое руководство
6 сентября 2024
История и развитие HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024

Загрузка...