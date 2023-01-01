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Как выровнять по верху картинки и текст в HTML-таблице

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Быстрый ответ

При необходимости расположить текст в ячейках таблицы у верхнего края, вам пригодится CSS-свойство vertical-align: top;, которое применяется к элементам <td> и <th>:

HTML
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<td style="vertical-align: top;">Ваш текст здесь</td>

Такое выравнивание обеспечивает прижатие всего содержимого к верху ячейки.

Вы также можете вынести стили во внешний CSS-файл или в тег <style> в шапке документа для улучшения общей структуры кода:

CSS
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/* Внешний CSS-файл или тег <style> в шапке документа */
td, th {
    vertical-align: top; 
}
Пошаговый план для смены профессии

Принципы работы

Вертикальное выравнивание определяет расположение содержимого внутри ячейки относительно её границ. В данном случае нас интересует значение top свойства vertical-align, которое задвигает содержимое вверх.

Встраиваемые стили против внешнего CSS

Использование встраиваемых стилей может усложнить чтение и поддержку кода, в частности при его расширении. Поэтому рекомендуется обрабатывать стили с помощью внешнего CSS-файла или размещать их внутри тега <style> в шапке вашего документа.

Использование 'div' для выравнивания

Зачастую элемент <div> внутри ячеек могут быть полезным решением, например, когда нужно задать строгое ограничение на размеры содержимого. Здесь вы можете установить <div> с фиксированной шириной и высотой, который будет служить контейнером, внутри которого содержимое выравнивается по верхнему краю.

HTML
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<td>
  <div style="height: 100px; vertical-align: top;">
    <!-- Ваш текст -->
  </div>
</td>

Сочетание различных элементов

Для одновременного использования текста и медиа-элементов в ячейках таблицы, vertical-align: top; станет универсальным решением. С его помощью вы сможете обеспечить однородное вертикальное выравнивание всех элементов.

HTML
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<td>
  <img src="image.png" style="vertical-align: top;" alt="Описание изображения">
  Любой текст
</td>

Визуализация

Схематический пример, демонстрирующий вертикальное выравнивание содержимого ячеек таблицы по верхнему краю:

Markdown
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Как сказано, представьте свинью 🐖, жирафа 🦒 и муравья 🐜, стоящих внутри своих постаментов.

Вертикальное выравнивание по верхнему краю может быть описано следующим образом:

Markdown
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🛠 Ячейки HTML-таблицы 🛠
| 🐖       |
| -------- |
| 🦒       |
| -------- |
| 🐜       |

То есть, независимо от размера каждого из персонажей, они все одинаково выровнены по верхнему краю.

Значимые моменты

  • Пустые ячейки: vertical-align: top; не влияет на пустые пространства.
  • Варьирующаяся высота ячеек: Значительная разница в высоте ячеек может затруднить видимость выравнивания по верхнему краю.
  • Устаревший стиль 'valign': Атрибут HTML, ушедший в прошлое, сменился на vertical-align.

Отображение в различных браузерах

Важнейшее требование – чтобы таблицы выглядели одинаково в различных браузерах. Проверяйте визуальное представление на разных платформах.

Доступность: встречайте изменения

Доступность и удобство чтения экранными дикторами – это основные задачи. Применение ARIA-ролей и использование семантических HTML-элементов, выравнивание по верхнему краю и понятное оформление таблиц облегчат работу пользователям.

Полезные материалы

  1. HTML <td> Tag — Полное описание тега td, включая его атрибут valign.
  2. Стилизация таблиц в CSS — советы и примеры стилизации таблиц на CSS.
  3. Styling tables – Learn web development | MDN — Полезные рекомендации по стилизации таблиц от Mozilla.
  4. html – Why doesn't vertical-align: middle work on my span or div? – Stack Overflow — Дискуссия о трудностях вертикального выравнивания с помощью vertical-align.
  5. vertical-align – CSS | MDN — Описание свойства CSS vertical-align от Mozilla.
  6. CSS vertical-align Property — Учебник по свойству vertical-align в CSS.
  7. Responsive Data Tables: A Comprehensive List of Solutions — SitePoint — Советы по созданию адаптивных таблиц.
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