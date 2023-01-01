Как выровнять по верху картинки и текст в HTML-таблице

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Быстрый ответ

При необходимости расположить текст в ячейках таблицы у верхнего края, вам пригодится CSS-свойство vertical-align: top; , которое применяется к элементам <td> и <th> :

HTML Скопировать код <td style="vertical-align: top;">Ваш текст здесь</td>

Такое выравнивание обеспечивает прижатие всего содержимого к верху ячейки.

Вы также можете вынести стили во внешний CSS-файл или в тег <style> в шапке документа для улучшения общей структуры кода:

CSS Скопировать код /* Внешний CSS-файл или тег <style> в шапке документа */ td, th { vertical-align: top; }

Принципы работы

Вертикальное выравнивание определяет расположение содержимого внутри ячейки относительно её границ. В данном случае нас интересует значение top свойства vertical-align , которое задвигает содержимое вверх.

Встраиваемые стили против внешнего CSS

Использование встраиваемых стилей может усложнить чтение и поддержку кода, в частности при его расширении. Поэтому рекомендуется обрабатывать стили с помощью внешнего CSS-файла или размещать их внутри тега <style> в шапке вашего документа.

Использование 'div' для выравнивания

Зачастую элемент <div> внутри ячеек могут быть полезным решением, например, когда нужно задать строгое ограничение на размеры содержимого. Здесь вы можете установить <div> с фиксированной шириной и высотой, который будет служить контейнером, внутри которого содержимое выравнивается по верхнему краю.

HTML Скопировать код <td> <div style="height: 100px; vertical-align: top;"> <!-- Ваш текст --> </div> </td>

Сочетание различных элементов

Для одновременного использования текста и медиа-элементов в ячейках таблицы, vertical-align: top; станет универсальным решением. С его помощью вы сможете обеспечить однородное вертикальное выравнивание всех элементов.

HTML Скопировать код <td> <img src="image.png" style="vertical-align: top;" alt="Описание изображения"> Любой текст </td>

Визуализация

Схематический пример, демонстрирующий вертикальное выравнивание содержимого ячеек таблицы по верхнему краю:

Markdown Скопировать код Как сказано, представьте свинью 🐖, жирафа 🦒 и муравья 🐜, стоящих внутри своих постаментов.

Вертикальное выравнивание по верхнему краю может быть описано следующим образом:

Markdown Скопировать код 🛠 Ячейки HTML-таблицы 🛠 | 🐖 | | -------- | | 🦒 | | -------- | | 🐜 |

То есть, независимо от размера каждого из персонажей, они все одинаково выровнены по верхнему краю.

Значимые моменты

Пустые ячейки : vertical-align: top; не влияет на пустые пространства.

: не влияет на пустые пространства. Варьирующаяся высота ячеек : Значительная разница в высоте ячеек может затруднить видимость выравнивания по верхнему краю.

: Значительная разница в высоте ячеек может затруднить видимость выравнивания по верхнему краю. Устаревший стиль 'valign': Атрибут HTML, ушедший в прошлое, сменился на vertical-align .

Отображение в различных браузерах

Важнейшее требование – чтобы таблицы выглядели одинаково в различных браузерах. Проверяйте визуальное представление на разных платформах.

Доступность: встречайте изменения

Доступность и удобство чтения экранными дикторами – это основные задачи. Применение ARIA-ролей и использование семантических HTML-элементов, выравнивание по верхнему краю и понятное оформление таблиц облегчат работу пользователям.

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