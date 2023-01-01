Как выровнять по верху картинки и текст в HTML-таблице
Быстрый ответ
При необходимости расположить текст в ячейках таблицы у верхнего края, вам пригодится CSS-свойство
vertical-align: top;, которое применяется к элементам
<td> и
<th>:
<td style="vertical-align: top;">Ваш текст здесь</td>
Такое выравнивание обеспечивает прижатие всего содержимого к верху ячейки.
Вы также можете вынести стили во внешний CSS-файл или в тег
<style> в шапке документа для улучшения общей структуры кода:
/* Внешний CSS-файл или тег <style> в шапке документа */
td, th {
vertical-align: top;
}
Принципы работы
Вертикальное выравнивание определяет расположение содержимого внутри ячейки относительно её границ. В данном случае нас интересует значение
top свойства
vertical-align, которое задвигает содержимое вверх.
Встраиваемые стили против внешнего CSS
Использование встраиваемых стилей может усложнить чтение и поддержку кода, в частности при его расширении. Поэтому рекомендуется обрабатывать стили с помощью внешнего CSS-файла или размещать их внутри тега
<style> в шапке вашего документа.
Использование 'div' для выравнивания
Зачастую элемент
<div> внутри ячеек могут быть полезным решением, например, когда нужно задать строгое ограничение на размеры содержимого. Здесь вы можете установить
<div> с фиксированной шириной и высотой, который будет служить контейнером, внутри которого содержимое выравнивается по верхнему краю.
<td>
<div style="height: 100px; vertical-align: top;">
<!-- Ваш текст -->
</div>
</td>
Сочетание различных элементов
Для одновременного использования текста и медиа-элементов в ячейках таблицы,
vertical-align: top; станет универсальным решением. С его помощью вы сможете обеспечить однородное вертикальное выравнивание всех элементов.
<td>
<img src="image.png" style="vertical-align: top;" alt="Описание изображения">
Любой текст
</td>
Визуализация
Схематический пример, демонстрирующий вертикальное выравнивание содержимого ячеек таблицы по верхнему краю:
Как сказано, представьте свинью 🐖, жирафа 🦒 и муравья 🐜, стоящих внутри своих постаментов.
Вертикальное выравнивание по верхнему краю может быть описано следующим образом:
🛠 Ячейки HTML-таблицы 🛠
| 🐖 |
| -------- |
| 🦒 |
| -------- |
| 🐜 |
То есть, независимо от размера каждого из персонажей, они все одинаково выровнены по верхнему краю.
Значимые моменты
- Пустые ячейки:
vertical-align: top;не влияет на пустые пространства.
- Варьирующаяся высота ячеек: Значительная разница в высоте ячеек может затруднить видимость выравнивания по верхнему краю.
- Устаревший стиль 'valign': Атрибут HTML, ушедший в прошлое, сменился на
vertical-align.
Отображение в различных браузерах
Важнейшее требование – чтобы таблицы выглядели одинаково в различных браузерах. Проверяйте визуальное представление на разных платформах.
Доступность: встречайте изменения
Доступность и удобство чтения экранными дикторами – это основные задачи. Применение ARIA-ролей и использование семантических HTML-элементов, выравнивание по верхнему краю и понятное оформление таблиц облегчат работу пользователям.
Полезные материалы
- HTML <td> Tag — Полное описание тега td, включая его атрибут
valign.
- Стилизация таблиц в CSS — советы и примеры стилизации таблиц на CSS.
- Styling tables – Learn web development | MDN — Полезные рекомендации по стилизации таблиц от Mozilla.
- html – Why doesn't vertical-align: middle work on my span or div? – Stack Overflow — Дискуссия о трудностях вертикального выравнивания с помощью
vertical-align.
- vertical-align – CSS | MDN — Описание свойства CSS
vertical-alignот Mozilla.
- CSS vertical-align Property — Учебник по свойству
vertical-alignв CSS.
- Responsive Data Tables: A Comprehensive List of Solutions — SitePoint — Советы по созданию адаптивных таблиц.