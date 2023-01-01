Как ввести многострочный текст в input type='text' HTML

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Быстрый ответ

Для многострочного ввода стоит использовать HTML-элемент <textarea> , а не <input type="text"> . Размер этого элемента можно настраивать через атрибуты rows и cols либо точнее – с помощью CSS:

HTML Скопировать код <textarea rows="4" cols="50">Введите ваш текст здесь...</textarea>

Эффективность использования

Элемент <textarea> позволяет вводить текст более одной строки и автоматически изменять свои размеры в соответствии с введенным содержимым. Чтобы сделать расположение элемента более гибким, можно задать ширину в процентах с помощью width: 100%; , что улучшает взаимодействие с текстовыми полями.

Улучшение

Применение CSS и JavaScript к элементу <textarea> позволяет расширить возможности для настройки и взаимодействия:

Контроль размеров : Параметры width и height в CSS дают возможность точно определить внешний вид поля ввода.

: Параметры и в дают возможность точно определить внешний вид поля ввода. Автоматическое изменение высоты: Функция auto_height(this) в событии onInput позволяет адаптировать высоту поля в соответствии с объемом текста в реальном времени.

JS Скопировать код function auto_height(elem) { // Сбрасываем высоту, чтобы она соответствовала текущему объему текста elem.style.height = '1px'; elem.style.height = `${elem.scrollHeight}px`; }

Чтобы функция JavaScript сработала, нужно добавить обработчик события к элементу <textarea> :

HTML Скопировать код <textarea rows="1" onInput="auto_height(this)"></textarea>

Визуализация

<input type="text" /> предназначен для однострочного ввода текста. Это идеальное решение для коротких записей вроде "Здесь был Йода!":

Markdown Скопировать код Однострочный ввод: "Здесь был Йода!"

Когда требуется передать больший объем информации, на помощь приходит <textarea> :

HTML Скопировать код <textarea rows="4" cols="50"> "Делай или не делай — нет попытки. По-настоящему велико — умение видеть мир глазами ребенка. Джедай использует Силу для познания и защиты, никогда — для нападения." </textarea>

Вкратце о различиях:

Markdown Скопировать код Однострочный ввод = Короткое сообщение 🦉 Многострочный ввод = Обширный рассказ 🦖

Работаем с

С <textarea> можно работать весьма гибко. Представляем несколько примеров использования:

Адаптивность к размерам экрана

Используйте процентные значения ширины в CSS для масштабирования <textarea> по размеру окна браузера, исключив жесткие ограничения атрибутов.

Начальные параметры отображения

Настройте миниатюрное поле ввода с <textarea> , задав атрибут rows с минимальным значением и возможностью динамического расширения с помощью JavaScript для улучшения доступности и внешнего вида.

Кастомизация стилей

Обеспечьте единство и читаемость дизайна текстовых полей, применив к <textarea> свой CSS-класс, например .auto_height { /* стили */ } , для интеграции в общую стилистику формы.

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