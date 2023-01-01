Как вставить иконку внутрь input элемента в HTML и CSS

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Быстрый ответ

Хотите вставить иконку в элемент input? Используйте CSS. Выберите набор иконок, такой как Font Awesome, поместите его в контейнер с position: relative, а самой иконке укажите position: absolute. Затем подстройте положение иконки с помощью свойств top и left для идеального расположения внутри элемента:

HTML Скопировать код <div style="position: relative;"> <i class="fa fa-search" style="position: absolute; top: 50%; left: 8px; transform: translateY(-50%);"></i> <input type="text" style="padding-left: 30px;"> </div>

Теперь ваша иконка эстетично помещается в поле ввода, и текст не перекрывается изображением.

Настройка иконок при помощи фонов CSS

Можно использовать CSS и свойство background-image для оформления input. Этот метод подойдет, если нужно интегрировать иконку прямо в дизайн текстового поля:

CSS Скопировать код .input-with-icon { background: url('icon-search.png') no-repeat 10px center; padding-left: 35px; }

Чтобы применить этот стиль к вашей форме, используйте:

HTML Скопировать код <input type="text" class="input-with-icon">

Размер иконки может быть подстроен с помощью background-size , а background-repeat: no-repeat поможет исключить повторение фонового изображения.

Обработчики кликов: Иконки в действии

Иконки могут выполнять конкретные действия при клике на них. Оберните иконку и элемент ввода в label или div и добавьте обработчик событий на JavaScript:

HTML Скопировать код <div style="position: relative;"> <input type="text" id="search"> <label for="search" style="position: absolute; right: 10px; cursor: pointer;">❌</label> </div>

JS Скопировать код document.querySelector('label').addEventListener('click', function() { document.getElementById('search').value = ''; });

Тонкости совместимости с разными браузерами

При разработке убедитесь, что ваше решение корректно отображается во всех актуальных и устаревших версиях браузеров, обернув иконку и input в div с границей.

Визуализация

Ведите себя так, как будто каждый input – это гнездо, а иконка – его ценное яйцо. Чтобы добиться гармоничного размещения иконки, используйте:

HTML Скопировать код <input type=${secure} placeholder="🔍 Поиск">

Или вот так:

HTML Скопировать код <div style="position: relative;"> <input type="text" style="padding-left: 20px;"> <i style="position: absolute; left: 0; top: 0;">🔍</i> </div>

Благодаря такому расположению иконка будет размещена так, как и следовало ожидать.

Продвинутые примеры использования

Интерактивная иконка: От простого к динамичному

Можно сделать поле ввода интерактивным, добавив иконку для очистки поля, которая появится при его заполнении:

HTML Скопировать код <div style="position: relative;"> <input type="text" style="padding-right: 20px;" oninput="toggleClearIcon(this)"> <i style="position: absolute; right: 0; top: 0; cursor: pointer;">❌</i> </div>

JS Скопировать код function toggleClearIcon(inputElement) { const clearIcon = inputElement.nextSibling; if (inputElement.value.length > 0) { clearIcon.style.display = 'block'; } else { clearIcon.style.display = 'none'; } }

Дизайн с эмоциями: Иконки для обратной связи при валидации

Иконки могут отражать результаты проверки введённых данных, например, показывать галочку при успешной проверке и восклицательный знак при ошибке.

Профессиональный совет: Сделайте это доступным

Убедитесь, что ваш интерфейс доступен каждому. Если иконка несёт важную информацию, добавьте ей альтернативный текст или используйте aria-label для поля ввода.

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