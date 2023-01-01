Как вставить иконку внутрь input элемента в HTML и CSS#CSS и верстка #Инпуты и типы полей #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Хотите вставить иконку в элемент input? Используйте CSS. Выберите набор иконок, такой как Font Awesome, поместите его в контейнер с position: relative, а самой иконке укажите position: absolute. Затем подстройте положение иконки с помощью свойств top и left для идеального расположения внутри элемента:
<div style="position: relative;">
<i class="fa fa-search" style="position: absolute; top: 50%; left: 8px; transform: translateY(-50%);"></i>
<input type="text" style="padding-left: 30px;">
</div>
Теперь ваша иконка эстетично помещается в поле ввода, и текст не перекрывается изображением.
Настройка иконок при помощи фонов CSS
Можно использовать CSS и свойство
background-image для оформления input. Этот метод подойдет, если нужно интегрировать иконку прямо в дизайн текстового поля:
.input-with-icon {
background: url('icon-search.png') no-repeat 10px center;
padding-left: 35px;
}
Чтобы применить этот стиль к вашей форме, используйте:
<input type="text" class="input-with-icon">
Размер иконки может быть подстроен с помощью
background-size, а
background-repeat: no-repeat поможет исключить повторение фонового изображения.
Обработчики кликов: Иконки в действии
Иконки могут выполнять конкретные действия при клике на них. Оберните иконку и элемент ввода в
label или
div и добавьте обработчик событий на JavaScript:
<div style="position: relative;">
<input type="text" id="search">
<label for="search" style="position: absolute; right: 10px; cursor: pointer;">❌</label>
</div>
document.querySelector('label').addEventListener('click', function() {
document.getElementById('search').value = '';
});
Тонкости совместимости с разными браузерами
При разработке убедитесь, что ваше решение корректно отображается во всех актуальных и устаревших версиях браузеров, обернув иконку и input в
div с границей.
Визуализация
Ведите себя так, как будто каждый input – это гнездо, а иконка – его ценное яйцо. Чтобы добиться гармоничного размещения иконки, используйте:
<input type=${secure} placeholder="🔍 Поиск">
Или вот так:
<div style="position: relative;">
<input type="text" style="padding-left: 20px;">
<i style="position: absolute; left: 0; top: 0;">🔍</i>
</div>
Благодаря такому расположению иконка будет размещена так, как и следовало ожидать.
Продвинутые примеры использования
Интерактивная иконка: От простого к динамичному
Можно сделать поле ввода интерактивным, добавив иконку для очистки поля, которая появится при его заполнении:
<div style="position: relative;">
<input type="text" style="padding-right: 20px;" oninput="toggleClearIcon(this)">
<i style="position: absolute; right: 0; top: 0; cursor: pointer;">❌</i>
</div>
function toggleClearIcon(inputElement) {
const clearIcon = inputElement.nextSibling;
if (inputElement.value.length > 0) {
clearIcon.style.display = 'block';
} else {
clearIcon.style.display = 'none';
}
}
Дизайн с эмоциями: Иконки для обратной связи при валидации
Иконки могут отражать результаты проверки введённых данных, например, показывать галочку при успешной проверке и восклицательный знак при ошибке.
Профессиональный совет: Сделайте это доступным
Убедитесь, что ваш интерфейс доступен каждому. Если иконка несёт важную информацию, добавьте ей альтернативный текст или используйте
aria-label для поля ввода.
Полезные материалы
- HTMLInputElement – Web APIs | MDN — исчерпывающий ресурс по работе с элементами ввода HTML.
- Input group · Bootstrap — способы интеграции иконок в поля форм при помощи Bootstrap.
- Find Icons with the Perfect Look & Feel | Font Awesome — множество примеров иконок для использования в формах.
- Newest 'input+icons' Questions – Stack Overflow — обсуждения в сообществе о способах вставки иконок в HTML поля ввода.
- UX And HTML5: Let’s Help Users Fill In Your Mobile Form (Part 2) — Smashing Magazine — передовые методы и лучшие практики проектирования форм.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда