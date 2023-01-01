Как в CSS убрать перенос текста в элементе списка

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Быстрый ответ

Для того, чтобы содержимое элементов <li> не переносилось на новую строку, применяйте CSS-свойство white-space: nowrap; .

CSS Скопировать код li { white-space: nowrap; /* Таким образом переносов строк не будет! */ }

Эта строка кода гарантирует, что текст в элементах списка будет отображен на одной линии, исключая нежелательные переносы.

Повышение гибкости CSS

При необходимости получить еще больший контроль над потоком текста, примените дополнительные свойства: overflow: hidden; и text-overflow: ellipsis; . Они работают вместе, эффективно контролируя текст, который не умещается в выделенное пространство.

CSS Скопировать код li { white-space: nowrap; /* Страж порядка, предотвращающий переносы. */ overflow: hidden; /* Текст не выйдет за пределы своего блока. */ text-overflow: ellipsis; /* Избыточный текст будет скрыт и заменен на многоточие. */ }

Таким образом, текст, не помещающийся в заданные рамки, будет обрезан и заменен на многоточие, что указывает на наличие дополнительного скрытого контента.

Манёвры со свойством

По-умолчанию каждый элемент <li> занимает всю доступную ширину. Однако, превратить их в ряд inline-элементов можно при помощи display: inline-block; .

CSS Скопировать код li { display: inline-block; /* Теперь <li> аккуратно вписывается в общий ряд. */ white-space: nowrap; /* Обеспечивает целостность текста, без зависимости от ширины. */ }

Применение этого свойства позволит элементам <li> гармонично вписываться в веб-страницу, соблюдая еее структурные принципы.

Отзывчивая согласованность

Проблемы с отображением элементов списка на экранах разного размера решаются с помощью отзывчивого дизайна и медиа-запросов CSS.

CSS Скопировать код @media screen and (max-width: 600px) { li { white-space: nowrap; /* Во всех случаях переносы строк запрещены. */ display: inline-block; /* Элементы подчинены линейной логике, независимо от ширины экрана. */ } }

Медиа-запросы обеспечивают сохранение дизайна и функциональности элементов <li> на любых устройствах, вне зависимости от размера их экрана, обеспечивая бесперебойное взаимодействие с пользователем.

Преимущества Bootstrap

Ускорьте процесс разработки с помощью Bootstrap 4, где уже есть класс .text-nowrap , который с лёгкостью решает проблему переноса текста.

HTML Скопировать код <li class="text-nowrap">Здесь ваш текст идет без переносов.</li>

Использование этого класса помогает экономить время и соблюдает лучшие практики написания кода.

Стратегия визуализации

Действие CSS-правила white-space: nowrap; можно сравнить с участком автомагистрали, обозначенным как Зона Без Переносов, где движение идет без остановок:

Markdown Скопировать код Представьте непрерывное движение на автомагистрали: 🚗🚗🚗[Начало Зоны Без Переносов]🚗🚗🚗 🚧🚫🚶‍♂️🚫🛑🚫🚧 CSS-правило `white-space: nowrap;` действует как указатель "Без переносов":

css li {

white-space: nowrap; /* Здесь текст остается в строю */

}