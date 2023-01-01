Как узнать возраст кэша Google для любого URL

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Быстрый ответ

Чтобы узнать временную метку кеша веб-страницы, используйте префикс cache: в поисковой строке Google. Введите cache:example.com , чтобы увидеть последний снимок страницы, сохранённый в кеше, и соответствующую дату кеша, отображённую в верхней части открытого окна. В заголовке будет сообщение с обозначением времени создания кеша: "Это кэшированная копия страницы http://www.example.com/, создана 15 марта 2023 года." Осознайте, что события, случившиеся после указанной даты, не отображены в этом снимке.

Методы поиска в кеше: выберите своё средство!

Проницательность: прямой URL кеша Google

Для определения времени кеширования использование следующего формата URL будет наиболее точным:

https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:<URL>

Заменив <URL> на нужный адрес без префиксов "http://" или "https://", внимательно отметьте дату кеша, расположенную в заголовке над самим снимком страницы.

Поисковая активность: самостоятельный поиск даты кеша

Изучите кеш страницы самостоятельно, просмотрев её содержимое. Время создания снимка обычно скрыто в первом div теге тела страницы, доступной по прямой ссылке кеша. Исследуйте элемент с помощью средств разработчика браузера, чтобы обнаружить интересующую вас информацию.

Оснащение разработчика: онлайн-средства

Некоторые веб-сервисы, например, CachedPages и cachedviews.com, способны предоставить нужную информацию о кеше.

Проверка присутствия в индексе: убедитесь в индексации

Перед тем как искать кеш, убедитесь, что страница проиндексирована Google, используя оператор site: :

site:example.com/specific-page

Если страница отображается в результатах поиска, можно приступать к поиску её кешированной версии.

Путешествие среди исторических данных кеша

Если вас не устраивает актуальная версия кеша и интересует история, то обратитесь к Интернет-архиву Wayback Machine.

Неизведанные тропы Coral CDN

В системе Coral CDN также можно найти кешированные версии страниц, даже те, которые были созданы некоторое время назад.

Ритм переиндексации: учитывайте частоту

Регулярно проверяя состояние кеша, вебмастера могут выявить, с какой частотой Google обновляет информацию об их сайте и использовать это знание для улучшения SEO-позиций.

Важность возраста кеша

Знание о времени кеширования важно для формирования SEO-стратегий. В зависимости от вашей роли:

Для SEO-специалистов: возраст кеша помогает оценить задержку обновления контента .

помогает оценить . Для веб-разработчиков: информация о кеше может быть полезна при решении проблем, связанных с CDN или системами кеширования .

или системами . Для юристов и специалистов по соответствию стандартам: даты снимков имеют значение для юридических и нормативных документов.

Визуализация

Возраст кеша Google похож на дату производства на упаковке товара:

Markdown Скопировать код Веб-страница (🌐): [Ваш URL] Кеш Google (🕒): [Дата кеша]

Процесс определения возраста кеша напоминает проверку свежести хлеба:

Markdown Скопировать код 🌐➡️🔎➡️🕒: ["Последняя проверка 2023-03-15"] # Возраст кеша – это как проверка актуальности вашего контента! 🥖📅🔍

Итоги проверки кеша: что делать при обнаружении проблем

Ошибка 404: страница не обнаружена в кеше

С ошибкой 404 вы можете столкнуться в следующих случаях:

Страница слишком нова для Google, и кеш для неё ещё не сформирован.

для Google, и кеш для неё ещё не сформирован. Страница исключена из индекса Google по тем или иным причинам.

Неточности! Неправильная дата кеша

Если временные метки кеша ошибочны, причины могут быть следующие:

Google чаще посещает страницы, которые регулярно обновляются .

. Некоторые технические проблемы могли помешать визиту Google на страницу.

Загадки кеша: несоответствие между кешированным и актуальным содержимым

Расхождения в содержимом могут быть вызваны следующим:

Кеш не смог зарегистрировать динамические данные и персонализированный контент .

и . Была обнаружена попытка предоставления Google особого контента, известного как маскировка.

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