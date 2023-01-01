Как узнать возраст кэша Google для любого URL#SEO #ТехSEO #Поисковые системы
Быстрый ответ
Чтобы узнать временную метку кеша веб-страницы, используйте префикс
cache: в поисковой строке Google. Введите
cache:example.com, чтобы увидеть последний снимок страницы, сохранённый в кеше, и соответствующую дату кеша, отображённую в верхней части открытого окна. В заголовке будет сообщение с обозначением времени создания кеша: "Это кэшированная копия страницы http://www.example.com/, создана 15 марта 2023 года." Осознайте, что события, случившиеся после указанной даты, не отображены в этом снимке.
Методы поиска в кеше: выберите своё средство!
Проницательность: прямой URL кеша Google
Для определения времени кеширования использование следующего формата URL будет наиболее точным:
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:<URL>
Заменив
<URL> на нужный адрес без префиксов "http://" или "https://", внимательно отметьте дату кеша, расположенную в заголовке над самим снимком страницы.
Поисковая активность: самостоятельный поиск даты кеша
Изучите кеш страницы самостоятельно, просмотрев её содержимое. Время создания снимка обычно скрыто в первом
div теге тела страницы, доступной по прямой ссылке кеша. Исследуйте элемент с помощью средств разработчика браузера, чтобы обнаружить интересующую вас информацию.
Оснащение разработчика: онлайн-средства
Некоторые веб-сервисы, например, CachedPages и cachedviews.com, способны предоставить нужную информацию о кеше.
Проверка присутствия в индексе: убедитесь в индексации
Перед тем как искать кеш, убедитесь, что страница проиндексирована Google, используя оператор
site::
site:example.com/specific-page
Если страница отображается в результатах поиска, можно приступать к поиску её кешированной версии.
Путешествие среди исторических данных кеша
Если вас не устраивает актуальная версия кеша и интересует история, то обратитесь к Интернет-архиву Wayback Machine.
Неизведанные тропы Coral CDN
В системе Coral CDN также можно найти кешированные версии страниц, даже те, которые были созданы некоторое время назад.
Ритм переиндексации: учитывайте частоту
Регулярно проверяя состояние кеша, вебмастера могут выявить, с какой частотой Google обновляет информацию об их сайте и использовать это знание для улучшения SEO-позиций.
Важность возраста кеша
Знание о времени кеширования важно для формирования SEO-стратегий. В зависимости от вашей роли:
- Для SEO-специалистов: возраст кеша помогает оценить задержку обновления контента.
- Для веб-разработчиков: информация о кеше может быть полезна при решении проблем, связанных с CDN или системами кеширования.
- Для юристов и специалистов по соответствию стандартам: даты снимков имеют значение для юридических и нормативных документов.
Визуализация
Возраст кеша Google похож на дату производства на упаковке товара:
Веб-страница (🌐): [Ваш URL]
Кеш Google (🕒): [Дата кеша]
Процесс определения возраста кеша напоминает проверку свежести хлеба:
🌐➡️🔎➡️🕒: ["Последняя проверка 2023-03-15"]
# Возраст кеша – это как проверка актуальности вашего контента! 🥖📅🔍
Итоги проверки кеша: что делать при обнаружении проблем
Ошибка 404: страница не обнаружена в кеше
С ошибкой 404 вы можете столкнуться в следующих случаях:
- Страница слишком нова для Google, и кеш для неё ещё не сформирован.
- Страница исключена из индекса Google по тем или иным причинам.
Неточности! Неправильная дата кеша
Если временные метки кеша ошибочны, причины могут быть следующие:
- Google чаще посещает страницы, которые регулярно обновляются.
- Некоторые технические проблемы могли помешать визиту Google на страницу.
Загадки кеша: несоответствие между кешированным и актуальным содержимым
Расхождения в содержимом могут быть вызваны следующим:
- Кеш не смог зарегистрировать динамические данные и персонализированный контент.
- Была обнаружена попытка предоставления Google особого контента, известного как маскировка.
Полезные материалы
- Просмотр кешированных веб-страниц в результатах поиска Google – Помощь Google Поиска — Разъяснение, как узнать время кеширования веб-страницы через Google Cache.
- Кешированные страницы Google: Что такое кешированные страницы? – Руководство Google — Информация о кешированных страницах Google.
- Интернет-архив: Wayback Machine — Используйте Wayback Machine для исследования истории веб-страниц.
- Операторы поиска Google: Полный список (44 продвинутых оператора) — Полный перечень поисковых операторов Google.
- Инструменты для разработчиков Chrome | Руководство Chrome — Усовершенствуйте навыки просмотра информации кеша с помощью инструментов разработчика Chrome.
- HTTP кеширование – HTTP | MDN — Изучите подробности HTTP кэширования с Мозилла Developer Network.
Пётр Гончаров
SEO-редактор