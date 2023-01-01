Как устранить некорректное отображение padding в Outlook#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для регулировки отступов в электронных письмах, рассылаемых через Outlook, необходимо воспользоваться тегом
<td> в сочетании с атрибутом
style, задавая отступы при помощи inline CSS.
<td style="padding:20px;">Ваш контент</td>
Однако, с учётом потенциальных проблем отображения отступов в Outlook, полезным может стать использование атрибута
cellpadding в HTML-таблицах:
<table>
<tr>
<td cellpadding="20">Ваш контент</td>
</tr>
</table>
Такой подход обеспечивает корректное отображение отступов в различных версиях Outlook.
Возникают проблемы с отступами? Попробуйте применить внутренние поля ячеек
Outlook характеризуется своим особенным обращением с CSS, в частности, с отступами. Вот где выручают таблицы – они легче поддаются управлению.
Использование вложенных таблиц с атрибутом
cellpadding – это своего рода терапия для Outlook. Посмотрите на пример такого подхода:
<table>
<tr>
<td>
<table cellpadding="10">
<tr>
<td><!-- Запросы на отступы являются лишь одним из возможных вариантов --></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
Это еще увеличивает вероятность корректной обработки
padding Outlook'ом.
Outlook упорно требует заполнителей? Попробуйте прозрачные изображения
Бывают случаи, когда в Outlook для корректной установки
высоты и
ширины требуется использовать прозрачные изображения, так называемые Contact Lenses for Outlook. Это может быть однопиксельное изображение размером 1х1, подгоняемое под ваш макет:
<td>
<img src="blank.gif" width="20" height="20" style="display:block;">
<!-- Отступы, подобно воздуху, ощущаются только при их отсутствии -->
</td>
Таким образом, размеры ячейки будут соответствовать параметрам вашего прозрачного изображения, что гарантирует корректность отступов.
Предпочитайте инлайновые стили
Outlook, в отличие от современных браузеров, предпочитает инлайновые стили. Следует использовать вместо внешних стилевых таблиц CSS, принимая во внимание HTML-элементы:
<td style="font-size:16px; color:#333;">
<!-- Контент, к которому Outlook проявляет доброжелательность -->
</td>
Данный подход улучшает совместимость и способствует равномерному применению стилей в различных почтовых клиентах.
Оптимизация за счёт упрощения (однородности)
Для улучшения совместимости с Outlook следует упростить CSS и обращаться к более простым HTML-решениям. Этот метод может показаться некоторой регрессией, однако он помогает добиться консистентности при просмотре писем в различных системах.
Визуализация
Представьте, что письмо помещено в конверт:
Конверт (📧): Ожидается, что в него будет помещено содержимое стандартного размера.
Письмо (📜): Оформлено с привлекательными краями (отступами).
В идеальном мире:
📜 помещено в 📧: Отступы выглядят так, как и предполагалось.
Но когда дело доходит до Outlook:
📧 (Outlook): Правила? Фигня! Они для других.
📜 в 📧: Края? О каких краях идет речь? 🤷♂️
Соответственно, реальность часто выглядит так:
Ожидается: 📜🖼️📧 | Реальность: 📜🤏📧
Чтобы добиться предполагаемого отступа, используйте таблицы и ячейки так, чтобы визуальное восприятие писем оставалось привлекательным для получателей.
Адаптивный дизайн: в стиле Outlook
Широко принято, что достижение адаптивности осуществляется с помощью медиа-запросов, но Outlook действует по своим правилам.
В Outlook ключом к созданию адаптивных писем являются гибкие таблицы и процентные ширины.
<table width="100%">
<tr>
<td width="50%">
<!-- Раньше не хватало места -->
</td>
<td width="50%">
<!-- Теперь слишком много места... Четкости, где ты? -->
</td>
</tr>
</table>
Борьба с проблемами границ? Примените border-collapse
В случае Outlook границы могут отображаться двойными, особенно между ячейками. Решение — использовать свойство
border-collapse: collapse; в вашей таблице.
<table style="border-collapse: collapse;">
<!-- ... -->
</table>
Такой простой шаг может помочь решить проблемы с границами и обеспечить их правильное отображение.
Отступы в ячейках: неоценимая помощь в скрытности
Атрибут
cellpadding в HTML-таблицах, хоть и кажется устаревшим, предлагает эффективный способ добавления пространства внутри ячеек.
<table cellpadding="10">
<tr>
<td>Содержимое попадает туда, где предполагалось</td>
</tr>
</table>
Полезные материалы
- Подробный обзор поддержки CSS в почтовых клиентах с Can I Email – анализ поддержки отступов CSS в различных почтовых клиентах.
- Обсуждения проблем с отступами в Outlook на Stack Overflow – советы и рекомендации от сообщества по решению проблем с отступами в Outlook.
- Руководство по созданию адаптивных электронных писем, правильно отображающихся в Outlook, от Smashing Magazine – детальное руководство по созданию HTML-писем, которые хорошо выглядят в Outlook.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда