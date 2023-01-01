Как установить минимальный размер шрифта в CSS

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Быстрый ответ

Установить минимальный размер шрифта в CSS можно, использовав функцию calc() , совмещённую с единицей vw (ширина вьюпорта):

CSS Скопировать код .text { font-size: calc(16px + 1vw); }

Данный подход гарантирует, что размер шрифта текста не будет меньше 16 пикселей, и дополнительно позволяет масштабировать шрифт в зависимости от размера экрана.

Процесс установки минимального размера шрифта

Адаптивный дизайн типографики позволяет обеспечить удобочитаемость текста на любых устройствах. Пойдем от использования функции calc() к более сложным методам:

1. Возможности функции calc()

Функция calc() в CSS позволяет соединять абсолютные и относительные значения, обеспечивая гибкость размера шрифта:

CSS Скопировать код .text { font-size: calc(16px + 1vw); }

2. Работа с функцией clamp()

clamp() позволяет задать диапазон для динамического изменения размера шрифта:

CSS Скопировать код .text { font-size: clamp(12px, 2vw, 1.5em); }

Браузер определит минимальный размер в 12 пикселей, стремясь к 2vw, но не превышая значения 1.5em.

3. Установка минимального порога с помощью max()

Используя max() , можно указать минимально допустимый размер текста:

CSS Скопировать код .text { font-size: max(12px, 1em); }

4. Применение медиа-запросов

Медиа-запросы идеально подходят для контроля размеров шрифта в зависимости от ширины экрана:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .text { font-size: 12px; } }

5. Масштабирование с использованием единиц вьюпорта

Единицы vw дают шрифту возможность подстраиваться под различные размеры экрана.

6. Переопределение с помощью !important

Чтобы надежно установить конкретный размер шрифта, примените !important :

CSS Скопировать код .text { font-size: 14px !important; }

7. Верификация поддержки браузерами

Убедитесь в совместимости применяемых функций в разных браузерах.

Визуализация

Представьте минимальный размер шрифта как первоначальную точку роста:

Markdown Скопировать код Ваш текст – словно росток, который вырывается из земли. Если вы определите предельную высоту роста как 5 дюймов (min-font-size). Без установленного минимального значения: 🌱🌿☀️🌧 -> 📏 3 дюйма Установив min-font-size в CSS: 🌱🌿☀️🌧 -> 📏 5 дюймов (минимальная высота)

min-font-size поможет сохранить читабельность вашего текста даже при маленьких размерах экрана.

Расширение инструментария

Расширяйте свои навыки, добавляя в инструментарий дополнительные CSS-функции и медиа-запросы для наиболее точного контроля над размером шрифта.

1. Контроль крайних значений размера вьюпорта

vmax и vmin предоставляют возможность контролировать размер шрифта при значительно увеличенных или уменьшенных вьюпортах:

CSS Скопировать код .text { font-size: 3vmax; }

2. Тонкая настройка с помощью медиа-запросов

Использование max-width добавляет точность в адаптивных дизайнах:

CSS Скопировать код @media (max-width: 768px) { .text { font-size: 12px; } }

Значимость доступности

Не забывайте о степени читабельности шрифта. Это важно для обеспечения комфорта пользователей с нарушениями зрения, и является ключом к инклюзивному дизайну.

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