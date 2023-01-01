Как удалить CSS класс из элемента с помощью JavaScript#Разное
Быстрый ответ
Если нужно скорей всего удалить класс у элемента, команда
element.classList.remove("ClassName") в JavaScript будет наиболее подходящим решением:
document.querySelector('.troublemaker').classList.remove('unwantedClass');
Так, элемент
<div class="troublemaker unwantedClass"></div> преобразуется в
<div class="troublemaker"></div>. Это методика полезная для быстрого изменения стилей.
Работа с множеством классов
Если у элемента несколько классов, и нужно удалить только некоторые из них,
classList придёт в уместность:
let diva = document.getElementById('divaElement');
diva.classList.remove('costumeChange', 'offKey');
После применения этого кода,
<div id="divaElement" class="costumeChange offKey encore"></div> становится
<div id="divaElement" class="encore"></div>.
Учитываем старое и новое
Старые браузеры могут не поддерживать
classList. Для IE9 и аналогичных, используйте более примитивный, но надёжный
className:
var diva = document.getElementById('divaID');
diva.className = diva.className.replace(/\bmySolo\b/, '');
Здесь используется регулярное выражение, чтобы точно найти и удалить имя класса, не затрагивая при этом схожие имена.
Элегантность программного кода
Для повышения читаемости и добавления изящества кода, можно расширить прототип HTMLElement своим методом удаления классов:
// Делаем код элегантнее
HTMLElement.prototype.removeClass = function(celebrity) {
var soapOpera = new RegExp('(\\s|^)' + celebrity + '(\\s|$)');
this.className = this.className.replace(soapOpera, ' ').trim();
};
Теперь, вызвав
diva.removeClass('mySolo'), можно легко убрать нежелательный класс.
Визуализация
Представьте, что удаление CSS-класса с HTML-элемента аналогично смене костюма рок-звезды:
Рок-звезда в полном образе (🎸🕶️): <div class="rockstar leatherJacket"></div>
Действие JavaScript: Долгожданная смена образа происходит моментально!
document.querySelector('.rockstar').classList.remove('leatherJacket');
Теперь рок-звезда выглядит так (🎸👔): <div class="rockstar"></div>
Кожаная куртка снята, но рок-дух остаётся!
Поддержка ярых фанатов
В постоянно меняющемся мире важно иметь альтернативные стратегии. Популярность
classList не исключает необходимости совместимости:
function fanMeeting(elem, groupie) {
if (elem.classList) {
// Даем пищу перфекционистам!
elem.classList.remove(groupie);
} else {
// Берем во внимание пользователей со старыми браузерами
elem.className = elem.className.replace(new RegExp('(?:^|\\s)' + groupie + '(?:\\s|$)'), ' ').trim();
}
}
Эта функция надежно решает вопрос удаления классов, идентично во всех браузерах.
Работа со классами в стиле списка
Если использование
classList не подходит, а регулярные выражения кажутся сложными, строку className можно преобразовать в массив, а затем фильтровать нежелательный класс:
function stylistChangeover(elem, diva) {
let castMembers = elem.className.split(' ');
let supportingCharacters = castMembers.filter(function(character) { return character !== diva; });
elem.className = supportingCharacters.join(' ');
}
Этот подход позволяет без проблем удалять классы выборочно.
Создаем эксклюзивную атмосферу
Когда всё ненужное удалено, пришло время пригласить на красный ковер с добавлением новых классов:
document.querySelector('.troublemaker').classList.add('wantedClass');
Класс добавлен, ёмкий, а весь текущий состав остался неизменным.
Полезные материалы
- Element: classList property – Web APIs | MDN — авторитетное руководство по использованию classList API.
- How To Remove a Class Name — прагматическое руководство по удалению классов при помощи JavaScript.
- Classes — детальное описание работы с HTML-классами в JavaScript.
- html – Remove CSS class from element with JavaScript (no jQuery) – Stack Overflow — обширный форум сообщества разработчиков, где обсуждаются различные методы.
- The Basics of DOM Manipulation in Vanilla JavaScript (No jQuery) — SitePoint — подробное изучение манипуляций с DOM без jQuery, включая classList.
- How To Modify CSS Classes in JavaScript | DigitalOcean — ознакомительный материал по методам classList в JavaScript.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы