Как удалить CSS класс из элемента с помощью JavaScript

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function fanMeeting(elem, groupie) { if (elem.classList) { // Даем пищу перфекционистам! elem.classList.remove(groupie); } else { // Берем во внимание пользователей со старыми браузерами elem.className = elem.className.replace(new RegExp('(?:^|\\s)' + groupie + '(?:\\s|$)'), ' ').trim(); } }