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Как удалить черные точки у списков в HTML: ul и li
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Как удалить черные точки у списков в HTML: ul и li

#Основы HTML  #CSS и верстка  #Списки (ul/ol/li)  
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Быстрый ответ

В динамическом мире веб-дизайна маркеры в виде точек в списках могут стать нежелательными. Чтобы удалить их, следует добавить в CSS конструкцию list-style: none; для элементов ul или li:

CSS
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ul, li {
  /* Маркеры-точки, прощайте. Мы больше не увидим вас здесь */
  list-style: none;
}

Эта простая, но эффективная команда удалит все ненужные маркеры, делая ваши списки более чистыми.

Пошаговый план для смены профессии

Когда конкретика превыше общности

Иногда необходимо удалить маркеры только в определенных списках, например, в навигационном меню. В таких случаях лучше использовать более конкретные селекторы:

CSS
Скопировать код
nav ul {
  /* Прощайте, нежелательные маркеры в навигационном меню! */
  list-style: none;
}

Таким образом, наше меню становится чистым и аккуратным, а остальные списки сохраняют свои маркеры.

Псевдоэлементы для индивидуальной настройки

Хотите сделать свои списки уникальными? Используйте псевдоэлемент ::before:

CSS
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ul.custom-list li::before {
  /* Забудьте о стандартных маркерах, когда можно внести уникальное оформление! */
  content: "• ";
  color: #333;
  font-weight: bold;
}

Используя эту маленькую CSS-трюка, вы сможете "изменить" стандартные маркеры на свой уникальный стиль. Ведь детали создают общую картину!

Кроссбраузерность и грациозное деградирование

К сожалению, не всё так просто в мире веб-разработки, и важно проверить ваши стили в различных браузерах. Также помните о грациозном деградировании для старых версий браузеров.

Визуализация

Визуальная демонстрация может значительно облегчить обучение. Представьте свой список как коллекцию произведений искусства в галерее:

Markdown
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Художественная галерея (с маркерами): 🎨⚫, 🖼️⚫, 🏞️⚫, 🌆⚫

Теперь применяем CSS:

CSS
Скопировать код
ul {
    /* И маркеры исчезают, как волшебным образом */
    list-style-type: none; 
}

И вот она – галерея без лишнего беспорядка:

Markdown
Скопировать код
Художественная галерея (без маркеров): 🎨, 🖼️, 🏞️, 🌆

Теперь элементы li выглядят элегантно, освободившись от ненужных маркеров.

За пределами общепринятого: индивидуальное оформление списка

Зачем ограничиваться стандартными решениями, если можно выделиться из толпы? Проявите своеобразие через уникальную стилизацию списка:

  • Используйте изображения вместо стандартных маркеров с помощью list-style-image.
  • Определите позицию маркера относительно текста с помощью list-style-position.
  • Создайте свои нумерованные списки за счет использования CSS счетчиков для более простого управления.

О доступности в дизайне

Не забывайте о важности доступности, работая над эстетикой:

  • Убедитесь, что ваши изменения не затрудняют чтение страницы скринридерами.
  • Обеспечивайте хороший контраст и достаточный размер текста для пользователей с ограниченными возможностями.

Хорошо спроектированный сайт всегда доступен для всех!

Полезные материалы

  1. ::marker – CSS | MDN – Статья MDN о псевдоэлементе ::marker.
  2. Свойство CSS list-style-type – Наглядный урок от W3Schools о list-style-type.
  3. list-style | CSS-Tricks – CSS-Tricks демонстрирует различные способы использования list-style.
  4. CSS Lists and Counters Module Level 3 – Детальная спецификация от CSS Working Group.
  5. Блог по веб-дизайну | WDD – WebDesigner Depot предлагает советы и методики стилизации.
  6. html – Мне нужен неупорядоченный список без маркеров – Stack Overflow – Обсуждение на Stack Overflow об устранении маркеров.
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Как удалить маркеры у списков в HTML?
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Ксения Сорокина

веб-техредактор

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