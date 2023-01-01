Как удалить черные точки у списков в HTML: ul и li#Основы HTML #CSS и верстка #Списки (ul/ol/li)
Быстрый ответ
В динамическом мире веб-дизайна маркеры в виде точек в списках могут стать нежелательными. Чтобы удалить их, следует добавить в CSS конструкцию
list-style: none; для элементов
ul или
li:
ul, li {
/* Маркеры-точки, прощайте. Мы больше не увидим вас здесь */
list-style: none;
}
Эта простая, но эффективная команда удалит все ненужные маркеры, делая ваши списки более чистыми.
Когда конкретика превыше общности
Иногда необходимо удалить маркеры только в определенных списках, например, в навигационном меню. В таких случаях лучше использовать более конкретные селекторы:
nav ul {
/* Прощайте, нежелательные маркеры в навигационном меню! */
list-style: none;
}
Таким образом, наше меню становится чистым и аккуратным, а остальные списки сохраняют свои маркеры.
Псевдоэлементы для индивидуальной настройки
Хотите сделать свои списки уникальными? Используйте псевдоэлемент
::before:
ul.custom-list li::before {
/* Забудьте о стандартных маркерах, когда можно внести уникальное оформление! */
content: "• ";
color: #333;
font-weight: bold;
}
Используя эту маленькую CSS-трюка, вы сможете "изменить" стандартные маркеры на свой уникальный стиль. Ведь детали создают общую картину!
Кроссбраузерность и грациозное деградирование
К сожалению, не всё так просто в мире веб-разработки, и важно проверить ваши стили в различных браузерах. Также помните о грациозном деградировании для старых версий браузеров.
Визуализация
Визуальная демонстрация может значительно облегчить обучение. Представьте свой список как коллекцию произведений искусства в галерее:
Художественная галерея (с маркерами): 🎨⚫, 🖼️⚫, 🏞️⚫, 🌆⚫
Теперь применяем CSS:
ul {
/* И маркеры исчезают, как волшебным образом */
list-style-type: none;
}
И вот она – галерея без лишнего беспорядка:
Художественная галерея (без маркеров): 🎨, 🖼️, 🏞️, 🌆
Теперь элементы
li выглядят элегантно, освободившись от ненужных маркеров.
За пределами общепринятого: индивидуальное оформление списка
Зачем ограничиваться стандартными решениями, если можно выделиться из толпы? Проявите своеобразие через уникальную стилизацию списка:
- Используйте изображения вместо стандартных маркеров с помощью
list-style-image.
- Определите позицию маркера относительно текста с помощью
list-style-position.
- Создайте свои нумерованные списки за счет использования CSS счетчиков для более простого управления.
О доступности в дизайне
Не забывайте о важности доступности, работая над эстетикой:
- Убедитесь, что ваши изменения не затрудняют чтение страницы скринридерами.
- Обеспечивайте хороший контраст и достаточный размер текста для пользователей с ограниченными возможностями.
Хорошо спроектированный сайт всегда доступен для всех!
Полезные материалы
- ::marker – CSS | MDN – Статья MDN о псевдоэлементе
::marker.
- Свойство CSS list-style-type – Наглядный урок от W3Schools о
list-style-type.
- list-style | CSS-Tricks – CSS-Tricks демонстрирует различные способы использования
list-style.
- CSS Lists and Counters Module Level 3 – Детальная спецификация от CSS Working Group.
- Блог по веб-дизайну | WDD – WebDesigner Depot предлагает советы и методики стилизации.
- html – Мне нужен неупорядоченный список без маркеров – Stack Overflow – Обсуждение на Stack Overflow об устранении маркеров.
Ксения Сорокина
веб-техредактор