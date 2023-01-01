Как удалить черные точки у списков в HTML: ul и li

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Быстрый ответ

В динамическом мире веб-дизайна маркеры в виде точек в списках могут стать нежелательными. Чтобы удалить их, следует добавить в CSS конструкцию list-style: none; для элементов ul или li :

CSS Скопировать код ul, li { /* Маркеры-точки, прощайте. Мы больше не увидим вас здесь */ list-style: none; }

Эта простая, но эффективная команда удалит все ненужные маркеры, делая ваши списки более чистыми.

Когда конкретика превыше общности

Иногда необходимо удалить маркеры только в определенных списках, например, в навигационном меню. В таких случаях лучше использовать более конкретные селекторы:

CSS Скопировать код nav ul { /* Прощайте, нежелательные маркеры в навигационном меню! */ list-style: none; }

Таким образом, наше меню становится чистым и аккуратным, а остальные списки сохраняют свои маркеры.

Псевдоэлементы для индивидуальной настройки

Хотите сделать свои списки уникальными? Используйте псевдоэлемент ::before :

CSS Скопировать код ul.custom-list li::before { /* Забудьте о стандартных маркерах, когда можно внести уникальное оформление! */ content: "• "; color: #333; font-weight: bold; }

Используя эту маленькую CSS-трюка, вы сможете "изменить" стандартные маркеры на свой уникальный стиль. Ведь детали создают общую картину!

Кроссбраузерность и грациозное деградирование

К сожалению, не всё так просто в мире веб-разработки, и важно проверить ваши стили в различных браузерах. Также помните о грациозном деградировании для старых версий браузеров.

Визуализация

Визуальная демонстрация может значительно облегчить обучение. Представьте свой список как коллекцию произведений искусства в галерее:

Markdown Скопировать код Художественная галерея (с маркерами): 🎨⚫, 🖼️⚫, 🏞️⚫, 🌆⚫

Теперь применяем CSS:

CSS Скопировать код ul { /* И маркеры исчезают, как волшебным образом */ list-style-type: none; }

И вот она – галерея без лишнего беспорядка:

Markdown Скопировать код Художественная галерея (без маркеров): 🎨, 🖼️, 🏞️, 🌆

Теперь элементы li выглядят элегантно, освободившись от ненужных маркеров.

За пределами общепринятого: индивидуальное оформление списка

Зачем ограничиваться стандартными решениями, если можно выделиться из толпы? Проявите своеобразие через уникальную стилизацию списка:

Используйте изображения вместо стандартных маркеров с помощью list-style-image .

вместо стандартных маркеров с помощью . Определите позицию маркера относительно текста с помощью list-style-position .

относительно текста с помощью . Создайте свои нумерованные списки за счет использования CSS счетчиков для более простого управления.

О доступности в дизайне

Не забывайте о важности доступности, работая над эстетикой:

Убедитесь, что ваши изменения не затрудняют чтение страницы скринридерами.

Обеспечивайте хороший контраст и достаточный размер текста для пользователей с ограниченными возможностями.

Хорошо спроектированный сайт всегда доступен для всех!

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