Как убрать URL, дату и заголовок при печати страницы#Веб-разработка #CSS и верстка #Настройки и лайфхаки
Быстрый ответ
Для того чтобы URL не появлялись на распечатанных веб-страницах, можно использовать CSS. Необходимо создать медиа-запрос для печати, который будет выглядеть так:
@media print {
/* Спрятать URL при печати */
a[href]:after { content: none; }
/* Обнулить поля на странице */
@page { margin: 0; }
}
Такой код позволит убрать URL, которые привязываются к гиперссылкам при печати, и области на странице, где обычно размещаются колонтитулы.
Изнанка процесса: принципы печати и стратегии
Настройка печати в Chrome, Firefox, IE
В каждом браузере имеются собственные инструменты для настройки печати:
- Chrome и Edge обладают функционалом отключения колонтитулов через системный диалог печати (Ctrl+Shift+P).
- В браузере Firefox это осуществляется через меню "Настройка страницы" в разделе "Поля и колонтитулы".
- В Internet Explorer найти подобные настройки можно в разделе "Печать" > "Настройка страницы".
Использование POST-запросов для скрытия информации
Метод POST обеспечивает защиту приватной информации, скрывая ее из URL, что в свою очередь увеличивает безопасность при печати страниц.
Автоматическая подстройка размера страницы
Для того чтобы контент идеально вмещался в лист печати:
@media print {
/* Страница автоматически настраивается под размер содержимого */
@page { size: auto; }
}
Таким образом, контент будет самостоятельно адаптироваться под формат печатного листа.
Визуализация
Представим веб-страницу как картину на стене:
🖼️ = Содержимое сайта | 🏷️ = Не нужный при печати URL
Решение позволяющее избавиться от не нужной атрибутной информации при печати:
@media print {
a[href]:after {
content: none;
}
}
В конечном итоге получится:
🖼️🖼️🖼️ = Печать контента без URL 🚫🏷️
Только содержимое вашей страницы со всем его великолепием.
Усовершенствованный метод при помощи CSS
Для того чтобы убрать ненужные при печати элементы:
@media print {
/* В версии для печати всё будет черно-белым */
body {
color: black;
background: white;
}
/* Скрываем изображения и видео */
img, video {
display: none;
}
/* Нет навигации, подвала и рекламы */
.navigation, .footer, .ads {
display: none;
}
}
Управление предпросмотром печати
Заранее настраиваем содержимое:
/* Подготавливаем страницу к печати */
window.onbeforeprint = function() {
// Применим индивидуальные настройки
};
/* Возвращаем страницу в исходное состояние */
window.onafterprint = function() {
// Восстанавливаем нормальные параметры
};
Таким образом, вы получите больше контроля над результатом печати.
Доступность для пользователей с ограниченными возможностями зрения
Проверьте, чтобы важные сведения, которые будут распечатаны, не зависели от цвета и отображающегося URL.
Полезные материалы
- @page – CSS | MDN — документация CSS-правила @page.
- Стили печати в 2018 году | Smashing Magazine — обзор современных подходов к стилизации печати.
- opencv cvarrtoMat segfault | Stack Overflow — обсуждение вопроса скрытия URL при печати на Stack Overflow.
- Полное руководство по медиа-запросам CSS | CSS-Tricks — подробнее о медиа-запросах и стилях печати.
Кирилл Мещеряков
технический обозреватель