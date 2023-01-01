Как убрать URL, дату и заголовок при печати страницы

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Быстрый ответ

Для того чтобы URL не появлялись на распечатанных веб-страницах, можно использовать CSS. Необходимо создать медиа-запрос для печати, который будет выглядеть так:

CSS Скопировать код @media print { /* Спрятать URL при печати */ a[href]:after { content: none; } /* Обнулить поля на странице */ @page { margin: 0; } }

Такой код позволит убрать URL, которые привязываются к гиперссылкам при печати, и области на странице, где обычно размещаются колонтитулы.

Изнанка процесса: принципы печати и стратегии

Настройка печати в Chrome, Firefox, IE

В каждом браузере имеются собственные инструменты для настройки печати:

Chrome и Edge обладают функционалом отключения колонтитулов через системный диалог печати (Ctrl+Shift+P).

и обладают функционалом отключения колонтитулов через системный диалог печати (Ctrl+Shift+P). В браузере Firefox это осуществляется через меню "Настройка страницы" в разделе "Поля и колонтитулы".

это осуществляется через меню "Настройка страницы" в разделе "Поля и колонтитулы". В Internet Explorer найти подобные настройки можно в разделе "Печать" > "Настройка страницы".

Использование POST-запросов для скрытия информации

Метод POST обеспечивает защиту приватной информации, скрывая ее из URL, что в свою очередь увеличивает безопасность при печати страниц.

Автоматическая подстройка размера страницы

Для того чтобы контент идеально вмещался в лист печати:

CSS Скопировать код @media print { /* Страница автоматически настраивается под размер содержимого */ @page { size: auto; } }

Таким образом, контент будет самостоятельно адаптироваться под формат печатного листа.

Визуализация

Представим веб-страницу как картину на стене:

Markdown Скопировать код 🖼️ = Содержимое сайта | 🏷️ = Не нужный при печати URL

Решение позволяющее избавиться от не нужной атрибутной информации при печати:

HTML Скопировать код @media print { a[href]:after { content: none; } }

В конечном итоге получится:

Markdown Скопировать код 🖼️🖼️🖼️ = Печать контента без URL 🚫🏷️

Только содержимое вашей страницы со всем его великолепием.

Усовершенствованный метод при помощи CSS

Для того чтобы убрать ненужные при печати элементы:

CSS Скопировать код @media print { /* В версии для печати всё будет черно-белым */ body { color: black; background: white; } /* Скрываем изображения и видео */ img, video { display: none; } /* Нет навигации, подвала и рекламы */ .navigation, .footer, .ads { display: none; } }

Управление предпросмотром печати

Заранее настраиваем содержимое:

JS Скопировать код /* Подготавливаем страницу к печати */ window.onbeforeprint = function() { // Применим индивидуальные настройки }; /* Возвращаем страницу в исходное состояние */ window.onafterprint = function() { // Восстанавливаем нормальные параметры };

Таким образом, вы получите больше контроля над результатом печати.

Доступность для пользователей с ограниченными возможностями зрения

Проверьте, чтобы важные сведения, которые будут распечатаны, не зависели от цвета и отображающегося URL.

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