Как убрать призрака при перетаскивании в CSS/JS: способы

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Быстрый ответ

Для блокировки перетаскивания изображения установите атрибут draggable="false" для элемента <img> и добавьте в CSS user-select: none; , чтобы исключить случайное выделение текста. Изпользуйте JavaScript для блокирования событий dragstart .

HTML Скопировать код <img src="image.png" draggable="false" style="user-select: none;">

JS Скопировать код document.addEventListener('dragstart', function(event) { event.preventDefault(); });

Разбор методик блокировки перетаскивания

Давайте детально рассмотрим данный вопрос для лучшего понимания и управления процессом перетаскивания.

Полное запрещение перетаскивания

Вы можете предотвратить перетаскивание всех элементов следующим образом:

CSS Скопировать код /* Секретный режим: каждый элемент остаётся недвижимым */ * { -webkit-user-drag: none; user-drag: none; user-select: none; }

Такое действие схоже с командой "Стоять на месте!" каждому элементу на вашем сайте.

Предотвращение перетаскивания в браузерах на движке Webkit

В браузерах на движке Webkit может понадобиться свойство -webkit-user-drag :

CSS Скопировать код /* Указания для Webkit */ .no-drag { -webkit-user-drag: none; user-select: none; }

Следующий JavaScript убедит браузер в необходимости исполнения ваших правил:

JS Скопировать код element.setAttribute('draggable', false); element.ondragstart = function() { return false; };

Поддержка функциональности

Использование pointer-events: none; помогает изолировать элемент от взаимодействия, однако это скажется на всем спектре интеракций, включая клики и наведение, так что применяйте это свойство взвешенно:

CSS Скопировать код /* Бережное применение */ .no-pointer-events { pointer-events: none; }

Не отключайте все события в JavaScript. Важно поддерживать отзывчивость приложения:

JS Скопировать код element.ondragstart = function(event) { event.preventDefault(); };

Визуализация

Примем за данность, что у вас на странице есть наклейка (🏷️), которую вы хотите неподвижно закрепить:

Markdown Скопировать код Не разрешаем перетаскивание наклейки: (🚫🖐️🏷️)

Применим надёжные CSS/JS методы, чтобы все оставалось на своём месте:

CSS Скопировать код .sticker { user-drag: none; /* 🚫 Перетащить нельзя! */ user-select: none; /* 🤐 Выделение запрещено */ }

Усилим блокировку с помощью магического заклинания JS, которое будет удерживать наклейку:

JS Скопировать код document.querySelector('.sticker').addEventListener('dragstart', function(event) { event.preventDefault(); // "Ты останешься здесь!" 🧙‍♂️ });

Теперь наклейка (🏷️) навечно прикреплена к вашей странице — перетаскивание невозможно.

Управление тач-взаимодействиями на мобильных устройствах

Устройства с сенсорным управлением имеют свои особенности 🕺, и draggable="false" их не останавливает. Для них нужно применять специфичное свойство в CSS:

CSS Скопировать код /* Оптимизация под мобильные устройства */ .no-drag { touch-action: none; }

Это помогает поддерживать консистентное поведение вне зависимости от девайса. touch-action позволяет вам управлять, как элементы реагируют на тач-события.

Нюансы взаимодействия с элементами

При обработке интеракций с помощью JavaScript учитывайте клики:

JS Скопировать код element.addEventListener('mousedown', function(event) { if (event.target.classList.contains('no-drag')) { event.preventDefault(); } });

Правильная настройка JavaScript делает взаимодействие с элементами интуитивно понятным и удобным.

Универсальность и совместимость

Каждый браузер — это как каждый гость на вечеринке. Подготовьте для каждого из них кроссбраузерные CSS правила:

CSS Скопировать код /* Строгий дресс-код для «вечеринки браузеров» */ .no-drag { user-select: none; -moz-user-select: none; /* Для Firefox */ -webkit-user-drag: none; /* Для Webkit */ -ms-user-select: none; /* IE ведь ещё помните? */ }

А JavaScript DJ обеспечивает энергетику кроссбраузерности:

JS Скопировать код /* Вибрации старой школы IE */ var isIE = /Trident/.test(navigator.userAgent); /* Специально для любителей IE */ if (isIE) { element.setAttribute('unselectable', 'on'); // Атрибут специфичный для IE }

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