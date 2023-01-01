Как убрать отступы у пунктов неупорядоченного списка HTML#CSS и верстка #Списки (ul/ol/li) #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы убрать отступы у элементов списка, задайте свойствам
padding-left: 0 и
list-style: none; в CSS:
ul {
padding-left: 0;
list-style: none;
}
Примените указанные выше стили к HTML-списку:
<ul>
<li>Здесь без отступов</li>
<li>И здесь также применены, вплотную к левому краю</li>
</ul>
Борьба с привидениями прошлого браузера
Если возникла проблема с горизонтальной прокруткой в старых браузерах, как IE 8, то применение свойства
margin-left поможет исправить ситуацию:
ul {
list-style: none; // Отменяем стандартные маркеры
margin-left: 0; // Сдвигаем список к левому краю
}
Управление маркерами с помощью CSS позиционирования
Если вы хотите сохранить маркеры, но при этом удалить отступы, используйте
list-style-position: inside; сочетая его с обнуление отступов:
ul {
list-style-position: inside; // В этом случае маркеры располагаются внутри строки
padding-left: 0;
}
Таким образом, маркеры останутся в потоке контента и не будут нарушать его общую структуру.
Расшифровка специфичности CSS
Если применённые вами стили не работают в ожидаемом порядке, проверьте специфичность CSS-селекторов. Убедитесь, что они достаточно точно определены, чтобы переопределить стандартные стили браузера.
Магический трюк сброса CSS
Для обеспечения единообразия стилей в разных браузерах используйте глобальный сброс стилей CSS (CSS reset) или normalize.css. Это создаст чистую базу для ваших стилей списков:
/* CSS Reset */
ul, li {
margin: 0; // Отменяем отступы
padding: 0; // Удаляем поля
list-style: none; // Стандартизируем стиль для всех элементов списка
}
Выравнивание текста элементов списка
При настройке отступов списка следует соблюдать гармоничное выравнивание текста в элементах
<li>:
li {
/* Выравнивание текста должно соответствовать общей композиции текста */
}
Экспериментируйте с разными комбинациями
margin,
padding и
text-indent.
Недостатки отрицательных значений
Отрицательный
text-indent может привести к проблемам с доступностью контента и нежелательным эффектам на различных устройствах.
Визуализация
Представьте себе мир, где все элементы списка идеально выровнены и беспопечны:
До: После:
➡️📕 📕
➡️📗 📗
➡️📘 📘
С заданными CSS свойствами (
text-indent: 0;), данный порядок может стать реальностью, как на полке библиотеки.
Продвинутое форматирование
Нестандартные свойства display
Изменение свойства
display у элементов
<li> может удалить отступы, а с ними и маркеры:
li {
display: table-row; // Элементы как строки таблицы – беспопечны и без маркеров
}
Консистенция вложенных списков
При работе с вложенными списками учтите стилевую целостность:
ul ul { /* Здесь должны определяться стили для вложенных списков */ }
Контексты форматирования блоков
Создание нового контекста форматирования блоков может повлиять на отступы:
ul {
overflow: hidden; // Останавливаем поток, фиксируем элементы на месте
}
Полезные материалы
- list-style – CSS: Каскадные таблицы стилей | MDN — Детальная документация по свойству CSS
list-style.
- Стилизация списков в CSS – W3Schools — Руководство по стилизации списков в CSS.
- padding | CSS-Tricks – CSS-Tricks — Техники для управления отступами, влияющие на отступы списка.
- HTMLElement: свойство style – Веб API | MDN — Информация о использовании inline стилей в HTML для прямого воздействия на отступы списка.
- CSS Box Model | CSS-Tricks – CSS-Tricks — О "модели коробки", применяемой к элементам списка.
- Специфичность CSS: Вещи, которые вам следует знать — Smashing Magazine — Пояснение принципов специфичности CSS, что является критически важным для переопределения стандартных стилей списка.
- Normalize.css: заставьте браузеры отображать все элементы более последовательно — Использование Normalize.css для унификации стандартных стилей списков.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда