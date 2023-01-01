Как убрать отступы у пунктов неупорядоченного списка HTML

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Быстрый ответ

Чтобы убрать отступы у элементов списка, задайте свойствам padding-left: 0 и list-style: none; в CSS:

CSS Скопировать код ul { padding-left: 0; list-style: none; }

Примените указанные выше стили к HTML-списку:

HTML Скопировать код <ul> <li>Здесь без отступов</li> <li>И здесь также применены, вплотную к левому краю</li> </ul>

Борьба с привидениями прошлого браузера

Если возникла проблема с горизонтальной прокруткой в старых браузерах, как IE 8, то применение свойства margin-left поможет исправить ситуацию:

CSS Скопировать код ul { list-style: none; // Отменяем стандартные маркеры margin-left: 0; // Сдвигаем список к левому краю }

Управление маркерами с помощью CSS позиционирования

Если вы хотите сохранить маркеры, но при этом удалить отступы, используйте list-style-position: inside; сочетая его с обнуление отступов:

CSS Скопировать код ul { list-style-position: inside; // В этом случае маркеры располагаются внутри строки padding-left: 0; }

Таким образом, маркеры останутся в потоке контента и не будут нарушать его общую структуру.

Расшифровка специфичности CSS

Если применённые вами стили не работают в ожидаемом порядке, проверьте специфичность CSS-селекторов. Убедитесь, что они достаточно точно определены, чтобы переопределить стандартные стили браузера.

Магический трюк сброса CSS

Для обеспечения единообразия стилей в разных браузерах используйте глобальный сброс стилей CSS (CSS reset) или normalize.css. Это создаст чистую базу для ваших стилей списков:

CSS Скопировать код /* CSS Reset */ ul, li { margin: 0; // Отменяем отступы padding: 0; // Удаляем поля list-style: none; // Стандартизируем стиль для всех элементов списка }

Выравнивание текста элементов списка

При настройке отступов списка следует соблюдать гармоничное выравнивание текста в элементах <li> :

CSS Скопировать код li { /* Выравнивание текста должно соответствовать общей композиции текста */ }

Экспериментируйте с разными комбинациями margin , padding и text-indent .

Недостатки отрицательных значений

Отрицательный text-indent может привести к проблемам с доступностью контента и нежелательным эффектам на различных устройствах.

Визуализация

Представьте себе мир, где все элементы списка идеально выровнены и беспопечны:

Markdown Скопировать код До: После: ➡️📕 📕 ➡️📗 📗 ➡️📘 📘

С заданными CSS свойствами ( text-indent: 0; ), данный порядок может стать реальностью, как на полке библиотеки.

Продвинутое форматирование

Нестандартные свойства display

Изменение свойства display у элементов <li> может удалить отступы, а с ними и маркеры:

CSS Скопировать код li { display: table-row; // Элементы как строки таблицы – беспопечны и без маркеров }

Консистенция вложенных списков

При работе с вложенными списками учтите стилевую целостность:

CSS Скопировать код ul ul { /* Здесь должны определяться стили для вложенных списков */ }

Контексты форматирования блоков

Создание нового контекста форматирования блоков может повлиять на отступы:

CSS Скопировать код ul { overflow: hidden; // Останавливаем поток, фиксируем элементы на месте }

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