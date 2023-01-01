Как убрать двойные границы в CSS Grid: border-collapse

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Быстрый ответ

Чтобы избавиться от двойных границ в CSS Grid, следует применять границы к элементам сетки только с одной стороны. Используйте псевдокласс :not() в сочетании с селектором :last-child для создания границ с равномерной шириной. Вот пример реализации:

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr); } .grid-item { background: white; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black; } .grid-item:nth-child(3n) { border-right: none; } /* Если количество рядов фиксировано */ .grid-item:nth-last-child(-n+3) { border-bottom: none; }

Имейте в виду: применение границ справа и снизу, а потом их исключение у каждого третьего элемента (в случае 3 столбцов – 3n ) – отличный трюк! Если количество рядов известно, просто уберите нижнюю границу у последних элементов ряда, чтобы получить четкий вид.

Мастерим в навыках CSS Grid

HTML-таблицы уходят в прошлое, пора переходить на макет кодировки с помощью CSS Grid. Отметим, как руководить границами сетки, чтобы предотвратить нежелательное дублирование.

Использование свойства grid-gap

Применяем grid-gap , чтобы установить промежутки между элементами и формировать визуальную границу между ними. Внешний вид сетки будет держать себя в чистоте и свежести.

Отступы и контуры – не в мейнстриме, но эффективны

Чтобы избежать двойных границ, мы регулируем позиционирование элементов с помощью margin: 0 -1px -1px 0; : отдельные ячейки скрывают границы своих соседей, покрывая их собой. Контур элемента ( outline ) формирует четкую линию вокруг каждого из них.

Внедрение box-sizing

Примените box-sizing: content-box; для достижения полного контроля над размерами сетки и исключения влияния отступов и границ на них. Так вы удержите границы сетки непоколебимыми.

Визуализация

Представим, что мы строим забор из ячеек CSS Grid:

Markdown Скопировать код Накладка контролирует: Без накладки вопрос четкий: 🟦🔲🟦🔲🟦🔲🟦 🟦🟦🟦🟦🟦 🔲🟦🔲🟦🔲🟦🔲 🔲🟦🟦🟦🟦🔲 🟦🔲🟦🔲🟦🔲🟦 🟦🟦🟦🟦🟦🟦 🔲🟦🔲🟦🔲🟦🔲 🔲🟦🟦🟦🟦🔲

🟦 – это ячейка с границей, 🔲 – это ячейка, страдающая от двойных границ.

С подходчивым использованием CSS, каждая ячейка делит границы с соседними ячейками, не образуя при этом двойных границ и формируя аккуратный забор.

Интерактивность и отзывчивость для динамичной сетки

Чтобы сформировать сетку, которая будет адаптивна относительно содержимого и размера экрана, используйте repeat(auto-fill, minmax(100px, 1fr)) . Так можно создавать колонки, которые подстраиваются под содержимое, обеспечивая в то же время минимальные и максимальные размеры, что гарантирует отзывчивость дизайна.

Повышение интерактивности при помощи состояний наведения

Добавление интерактивных элементов через состояние :hover поможет усилить визуальный отклик, когда пользователи взаимодействуют с вашей сеткой. Едва заметное изменение цвета, модификация границы или добавление тени при наведении могут преобразить статичную сетку в динамичный элемент дизайна.

Тонкая настройка позиционирования элементов

Использовав position: relative; , вы сможете тщательно управлять положением содержимого в каждой ячейке сетки. Не забывайте назначить каждому элементу класс .grid-item и добавить соответствующую HTML-разметку для корректного отображения.

Вспоминаем об альтернативных вариантах

Мы не должны забывать о HTML-таблицах как о возможности создания скрытых границ или более простых макетов. Если сложные дизайны CSS Grid кажутся неуместными, возвращение к базовым решениям может оказаться наилучшим опцией.

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