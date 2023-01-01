Как убрать двойные границы в CSS Grid: border-collapse#Разное
Быстрый ответ
Чтобы избавиться от двойных границ в CSS Grid, следует применять границы к элементам сетки только с одной стороны. Используйте псевдокласс
:not() в сочетании с селектором
:last-child для создания границ с равномерной шириной. Вот пример реализации:
.grid-container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
}
.grid-item {
background: white;
border-right: 1px solid black;
border-bottom: 1px solid black;
}
.grid-item:nth-child(3n) {
border-right: none;
}
/* Если количество рядов фиксировано */
.grid-item:nth-last-child(-n+3) {
border-bottom: none;
}
Имейте в виду: применение границ справа и снизу, а потом их исключение у каждого третьего элемента (в случае 3 столбцов –
3n) – отличный трюк! Если количество рядов известно, просто уберите нижнюю границу у последних элементов ряда, чтобы получить четкий вид.
Мастерим в навыках CSS Grid
HTML-таблицы уходят в прошлое, пора переходить на макет кодировки с помощью CSS Grid. Отметим, как руководить границами сетки, чтобы предотвратить нежелательное дублирование.
Использование свойства grid-gap
Применяем
grid-gap, чтобы установить промежутки между элементами и формировать визуальную границу между ними. Внешний вид сетки будет держать себя в чистоте и свежести.
Отступы и контуры – не в мейнстриме, но эффективны
Чтобы избежать двойных границ, мы регулируем позиционирование элементов с помощью
margin: 0 -1px -1px 0;: отдельные ячейки скрывают границы своих соседей, покрывая их собой. Контур элемента (
outline) формирует четкую линию вокруг каждого из них.
Внедрение box-sizing
Примените
box-sizing: content-box; для достижения полного контроля над размерами сетки и исключения влияния отступов и границ на них. Так вы удержите границы сетки непоколебимыми.
Визуализация
Представим, что мы строим забор из ячеек CSS Grid:
Накладка контролирует: Без накладки вопрос четкий:
🟦🔲🟦🔲🟦🔲🟦 🟦🟦🟦🟦🟦
🔲🟦🔲🟦🔲🟦🔲 🔲🟦🟦🟦🟦🔲
🟦🔲🟦🔲🟦🔲🟦 🟦🟦🟦🟦🟦🟦
🔲🟦🔲🟦🔲🟦🔲 🔲🟦🟦🟦🟦🔲
🟦 – это ячейка с границей,
🔲 – это ячейка, страдающая от двойных границ.
С подходчивым использованием CSS, каждая ячейка делит границы с соседними ячейками, не образуя при этом двойных границ и формируя аккуратный забор.
Интерактивность и отзывчивость для динамичной сетки
Чтобы сформировать сетку, которая будет адаптивна относительно содержимого и размера экрана, используйте
repeat(auto-fill, minmax(100px, 1fr)). Так можно создавать колонки, которые подстраиваются под содержимое, обеспечивая в то же время минимальные и максимальные размеры, что гарантирует отзывчивость дизайна.
Повышение интерактивности при помощи состояний наведения
Добавление интерактивных элементов через состояние
:hover поможет усилить визуальный отклик, когда пользователи взаимодействуют с вашей сеткой. Едва заметное изменение цвета, модификация границы или добавление тени при наведении могут преобразить статичную сетку в динамичный элемент дизайна.
Тонкая настройка позиционирования элементов
Использовав
position: relative;, вы сможете тщательно управлять положением содержимого в каждой ячейке сетки. Не забывайте назначить каждому элементу класс
.grid-item и добавить соответствующую HTML-разметку для корректного отображения.
Вспоминаем об альтернативных вариантах
Мы не должны забывать о HTML-таблицах как о возможности создания скрытых границ или более простых макетов. Если сложные дизайны CSS Grid кажутся неуместными, возвращение к базовым решениям может оказаться наилучшим опцией.
Полезные материалы
- CSS grid layout – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Ваша основная наставница и справка по CSS Grid.
- A Complete Guide to CSS Grid | CSS-Tricks — Тут вы обнаружите глубокие разъяснения и практические примеры всех аспектов CSS Grid.
- CSS Grid Gotchas And Stumbling Blocks — Smashing Magazine — Выясните, как преодолевать типичные сложности при использовании CSS Grid.
- Grid Garden – A game for learning CSS grid layout — Занимательный и интерактивный метод освоения CSS Grid, обучение пройдет незаметно.
- Grid by Example – Usage examples of CSS Grid Layout — Ознакомьтесь с реальными примерами использования CSS Grid для преодоления сложностей компоновки.
- CSS Grid Layout Module Level 1 — Получите официальную спецификацию W3C для модуля макетирования CSS Grid напрямую от создателей.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы