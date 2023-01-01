Как стилизовать стрелки в <input type="number"> в CSS
Быстрый ответ
Для скрытия стандартных кнопок изменения значения и последующей детализированной стилизации числового поля ввода используйте следующие CSS-правила:
/* Для Chrome и Safari */
input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,
input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
-webkit-appearance: none;
margin: 0;
}
/* Для Firefox */
input[type="number"] {
-moz-appearance: textfield;
}
/* Для IE и Edge */
input[type="number"]::-ms-clear {
display: none;
}
Настройте внешний вид этого поля следующими свойствами:
input[type="number"] {
background-color: #f2f2f2;
color: #333;
font-family: sans-serif;
}
Тонкая стилизация кнопок увеличения и уменьшения значения в Chrome достигается путем:
/* Стилизация кнопки увеличения значения */
input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button {
background-color: blue;
}
/* Стилизация кнопки уменьшения значения */
input[type["number"]::-webkit-outer-spin-button {
background-color: red;
}
Расширенные стили управляющих кнопок
Если хотите преобразовать кнопки управления, воспользуйтесь следующими подсказками:
Создание своих управляющих кнопок
Для создания собственных кнопок сначала нужно скрыть дефолтные:
/* Скрытие стандартных кнопок управления в Chrome */
input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button {
-webkit-appearance: none;
height: 0;
opacity: 0;
}
Теперь добавьте свои элементы управления:
.spinner-arrows {
position: absolute;
right: 5px;
display: flex;
flex-direction: column;
pointer-events: none;
}
/* Пользовательская кнопка для увеличения значения */
.spinner-arrows .up {
background-color: blue;
}
/* Пользовательская кнопка для уменьшения значения */
.spinner-arrows .down {
background-color: red;
}
Универсальная стилизация кнопок управления
Кроссбраузерность — это всегда вызов, но он вполне выполним благодаря этим советам:
/* Для IE11 и более ранних версий */
input[type="number"] {
-ms-appearance: textfield;
}
/* Для Edge, в нём отсутствуют псевдоэлементы для кнопок, следует прибегнуть к другим способам стилизации */
Обеспечение функциональности
Кнопки должны быть не только привлекательными, но и выполнять свою функцию:
.spinner-arrows div {
pointer-events: none;
}
/* Разрешение событий клика мыши на активных элементах */
.spinner-arrows div * {
pointer-events: auto;
}
Заметки по стилизации кнопок управления
Совместимость с браузерами
Достижение корректной работы в различных браузерах — это не просто задача, это испытание для вас.
Доступность
Не забывайте о доступности. Все контролы должны быть доступны для программ чтения с экрана.
Эстетическое единообразие
Следите за тем, чтобы внешний вид пользовательских кнопок сочетался с общим дизайном вашего сайта.
Визуализация
Стандартный и улучшенный вид числового поля ввода можно охарактеризовать следующим образом:
Стандартное представление:| 🚗 Поле ввода | Улучшенное представление: | 🚗🔳⚫🔄 Поле ввода |
Базовая настройка — это аналогия с перекрашиванием авто:
input[type="number"] {
color: red;
background: yellow;
}
Усовершенствование — как установка спортивных дисков и спойлера:
/* Для Chrome, Safari, Edge, Opera */
input::-webkit-outer-spin-button,
input::-webkit-inner-spin-button {
-webkit-appearance: none;
}
/* Для Firefox */
input[type=number] {
-moz-appearance: textfield;
}
Как и в тюнинге машины, вы можете детально настроить каждый элемент внешнего вида вашего числового поля ввода.
Полезные материалы
- <input>: Элемент ввода (формы) – HTML | MDN — Полное описание элемента
<input>от Mozilla.
- HTML input type="number" — Простые рекомендации по использованию и стилизации
<input type='number'>.
- Стилизация кроссбраузерных ползунков диапазона с помощью CSS | CSS-Tricks — Методики кроссбраузерной стилизации элементов ввода.
- Spring binding exception when a form is submitted – Stack Overflow — Обсуждения и решения возникающих проблем со стилизацией
type=number.
- Стилизация веб-форм – Учимся веб-разработке | MDN — Руководство по созданию стилей для HTML-форм.
- WebAIM: Создание доступных форм – Доступные элементы управления формами — Практики создания доступных форм.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc. — Таблицы поддержки по
<input type="number">разными браузерами.