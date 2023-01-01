Как стилизовать стрелки в <input type="number"> в CSS

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Быстрый ответ

Для скрытия стандартных кнопок изменения значения и последующей детализированной стилизации числового поля ввода используйте следующие CSS-правила:

CSS Скопировать код /* Для Chrome и Safari */ input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button { -webkit-appearance: none; margin: 0; } /* Для Firefox */ input[type="number"] { -moz-appearance: textfield; } /* Для IE и Edge */ input[type="number"]::-ms-clear { display: none; }

Настройте внешний вид этого поля следующими свойствами:

CSS Скопировать код input[type="number"] { background-color: #f2f2f2; color: #333; font-family: sans-serif; }

Тонкая стилизация кнопок увеличения и уменьшения значения в Chrome достигается путем:

CSS Скопировать код /* Стилизация кнопки увеличения значения */ input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button { background-color: blue; } /* Стилизация кнопки уменьшения значения */ input[type["number"]::-webkit-outer-spin-button { background-color: red; }

Расширенные стили управляющих кнопок

Если хотите преобразовать кнопки управления, воспользуйтесь следующими подсказками:

Создание своих управляющих кнопок

Для создания собственных кнопок сначала нужно скрыть дефолтные:

CSS Скопировать код /* Скрытие стандартных кнопок управления в Chrome */ input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button { -webkit-appearance: none; height: 0; opacity: 0; }

Теперь добавьте свои элементы управления:

CSS Скопировать код .spinner-arrows { position: absolute; right: 5px; display: flex; flex-direction: column; pointer-events: none; } /* Пользовательская кнопка для увеличения значения */ .spinner-arrows .up { background-color: blue; } /* Пользовательская кнопка для уменьшения значения */ .spinner-arrows .down { background-color: red; }

Универсальная стилизация кнопок управления

Кроссбраузерность — это всегда вызов, но он вполне выполним благодаря этим советам:

CSS Скопировать код /* Для IE11 и более ранних версий */ input[type="number"] { -ms-appearance: textfield; } /* Для Edge, в нём отсутствуют псевдоэлементы для кнопок, следует прибегнуть к другим способам стилизации */

Обеспечение функциональности

Кнопки должны быть не только привлекательными, но и выполнять свою функцию:

CSS Скопировать код .spinner-arrows div { pointer-events: none; } /* Разрешение событий клика мыши на активных элементах */ .spinner-arrows div * { pointer-events: auto; }

Заметки по стилизации кнопок управления

Совместимость с браузерами

Достижение корректной работы в различных браузерах — это не просто задача, это испытание для вас.

Доступность

Не забывайте о доступности. Все контролы должны быть доступны для программ чтения с экрана.

Эстетическое единообразие

Следите за тем, чтобы внешний вид пользовательских кнопок сочетался с общим дизайном вашего сайта.

Визуализация

Стандартный и улучшенный вид числового поля ввода можно охарактеризовать следующим образом:

Стандартное представление:| 🚗 Поле ввода | Улучшенное представление: | 🚗🔳⚫🔄 Поле ввода |

Базовая настройка — это аналогия с перекрашиванием авто:

CSS Скопировать код input[type="number"] { color: red; background: yellow; }

Усовершенствование — как установка спортивных дисков и спойлера:

CSS Скопировать код /* Для Chrome, Safari, Edge, Opera */ input::-webkit-outer-spin-button, input::-webkit-inner-spin-button { -webkit-appearance: none; } /* Для Firefox */ input[type=number] { -moz-appearance: textfield; }

Как и в тюнинге машины, вы можете детально настроить каждый элемент внешнего вида вашего числового поля ввода.

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