Как совместить flexbox и вертикальный scroll в приложении HTML#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для создания полноэкранного макета с вертикальной прокруткой, используя flexbox, следует применить следующий код:
body {
margin: 0;
height: 100vh;
display: flex;
flex-direction: column;
}
.container {
flex: 1;
overflow-y: auto;
}
Пример в HTML будет выглядеть так:
<div class="container">
Ваша прокручиваемая область
</div>
Данный подход позволяет контейнеру
.container занимать всё доступное пространство на экране и одновременно предоставляет возможность зафиксировать верхние и нижние блоки. Если содержимое превышает границы видимой области, контейнер надежно перехватывает инициативу и переходит в скроллируемый режим.
Flexbox: верх пищевой цепи в структурировании и распределении
Flexbox — идеальное решение для организации макетов и распределения элементов. Команда
flex: 1; гарантирует, что элемент будет расширяться и занимать всё доступное пространство. Не понимаете, зачем нужно
flex: none;? Это свойство используется для неподвижных элементов, что аналогично работе с постоянными компонентами страницы, такими как шапка сайта или его подвал.
🚀 Профессиональный совет: Если у вас мало контента – не беспокойтесь, для поддержания полной высоты подойдет
min-height: 100%. Если контента много, позвольте
height: 0 правильно справиться с переполнением.
💡 Для активации полосы прокрутки используйте
overflow-y: auto; – это не повлияет на гибкость размеров вашего flex-элемента.
Рассчитываем минимальные размеры
Неудобочитаемое содержимое существенно ухудшает пользовательский опыт. Поэтому используйте
min-height: 100px; вместо фиксированной высоты. Это гарантирует гибкость и активирует прокрутку только когда это действительно необходимо.
.container {
flex: 1 1 auto;
min-height: 100px;
overflow-y: auto;
}
Отказываемся от устаревших практик
Избегайте старых версий flexbox, как, например,
display: box;. Следите за последними обновлениями flexbox, чтобы использовать актуальный набор свойств. Это поможет вам быть в курсе современных трендов и сохранять уверенность в своем подходе.
Визуализация
Рассмотрим сценарий с интерактивной прокруткой:
|| // Границы нашего flex-контейнера
||
📗📘📙 // Контент аккуратно размещен
📔📕📒
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🔽📜🔽 // Листаем вниз, чтобы просмотреть дальше!
Преобразуем это в код HTML/CSS:
.bookshelf {
display: flex;
flex-direction: column;
height: 100vh;
overflow-y: auto;
}
.book {
flex: 0 0 auto;
}
Организовываем контент, делаем его прокручиваемым – это проще, чем кажется!
Отдаем предпочтение динамичным компонентам
Flexbox позволяет без проблем работать с интерактивными элементами. Рассмотрим, например, приложение для обмена сообщениями, где новые сообщения следует размещать внизу. Для этого задайте
flex-direction: column-reverse; – тогда с обратным порядком размещения будут довольны даже боты.
Применяем адаптивность
Flexbox идеально подстраивается под любые размеры экрана. Просто используйте медиа-запросы для изменения свойств flex, словно балерина, делающая пируэт. Поддерживайте ваш дизайн гибким и стабильным.
Учитываем особенности контента разного типа
Если контент на вашем сайте варьируется по размерам, flexbox умеет без проблем навести в нем порядок. Используйте
flex-wrap: wrap;, чтобы поддерживать контент в систематизированном и равномерном состоянии.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Ваш надежный гид по миру flexbox.
- Базовые концепции flexbox – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Основы flexbox в документации Mozilla.
- Дизайн элегантной и легкой в поддержке CSS-круговой диаграммы на SVG — Smashing Magazine — Искусство гибкого дизайна с помощью SVG.
- Flexbox | Codrops — Познакомьтесь с особенностями flexbox. Пришло время погрузиться!
- Особенности единиц измерения viewport на мобильных устройствах | CSS-Tricks — Получите секреты владения единицами вьюпорта. Приятного чтения!
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда