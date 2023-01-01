Как совместить flexbox и вертикальный scroll в приложении HTML

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Быстрый ответ

Для создания полноэкранного макета с вертикальной прокруткой, используя flexbox, следует применить следующий код:

CSS Скопировать код body { margin: 0; height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; } .container { flex: 1; overflow-y: auto; }

Пример в HTML будет выглядеть так:

HTML Скопировать код <div class="container"> Ваша прокручиваемая область </div>

Данный подход позволяет контейнеру .container занимать всё доступное пространство на экране и одновременно предоставляет возможность зафиксировать верхние и нижние блоки. Если содержимое превышает границы видимой области, контейнер надежно перехватывает инициативу и переходит в скроллируемый режим.

Flexbox: верх пищевой цепи в структурировании и распределении

Flexbox — идеальное решение для организации макетов и распределения элементов. Команда flex: 1; гарантирует, что элемент будет расширяться и занимать всё доступное пространство. Не понимаете, зачем нужно flex: none; ? Это свойство используется для неподвижных элементов, что аналогично работе с постоянными компонентами страницы, такими как шапка сайта или его подвал.

🚀 Профессиональный совет: Если у вас мало контента – не беспокойтесь, для поддержания полной высоты подойдет min-height: 100% . Если контента много, позвольте height: 0 правильно справиться с переполнением.

💡 Для активации полосы прокрутки используйте overflow-y: auto; – это не повлияет на гибкость размеров вашего flex-элемента.

Рассчитываем минимальные размеры

Неудобочитаемое содержимое существенно ухудшает пользовательский опыт. Поэтому используйте min-height: 100px; вместо фиксированной высоты. Это гарантирует гибкость и активирует прокрутку только когда это действительно необходимо.

CSS Скопировать код .container { flex: 1 1 auto; min-height: 100px; overflow-y: auto; }

Отказываемся от устаревших практик

Избегайте старых версий flexbox, как, например, display: box; . Следите за последними обновлениями flexbox, чтобы использовать актуальный набор свойств. Это поможет вам быть в курсе современных трендов и сохранять уверенность в своем подходе.

Визуализация

Рассмотрим сценарий с интерактивной прокруткой:

Markdown Скопировать код || // Границы нашего flex-контейнера || 📗📘📙 // Контент аккуратно размещен 📔📕📒 || 🔽📜🔽 // Листаем вниз, чтобы просмотреть дальше!

Преобразуем это в код HTML/CSS:

CSS Скопировать код .bookshelf { display: flex; flex-direction: column; height: 100vh; overflow-y: auto; } .book { flex: 0 0 auto; }

Организовываем контент, делаем его прокручиваемым – это проще, чем кажется!

Отдаем предпочтение динамичным компонентам

Flexbox позволяет без проблем работать с интерактивными элементами. Рассмотрим, например, приложение для обмена сообщениями, где новые сообщения следует размещать внизу. Для этого задайте flex-direction: column-reverse; – тогда с обратным порядком размещения будут довольны даже боты.

Применяем адаптивность

Flexbox идеально подстраивается под любые размеры экрана. Просто используйте медиа-запросы для изменения свойств flex, словно балерина, делающая пируэт. Поддерживайте ваш дизайн гибким и стабильным.

Учитываем особенности контента разного типа

Если контент на вашем сайте варьируется по размерам, flexbox умеет без проблем навести в нем порядок. Используйте flex-wrap: wrap; , чтобы поддерживать контент в систематизированном и равномерном состоянии.

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