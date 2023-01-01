logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как совместить flexbox и вертикальный scroll в приложении HTML
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как совместить flexbox и вертикальный scroll в приложении HTML
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как совместить flexbox и вертикальный scroll в приложении HTML
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как совместить flexbox и вертикальный scroll в приложении HTML
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как совместить flexbox и вертикальный scroll в приложении HTML
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Как совместить flexbox и вертикальный scroll в приложении HTML

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для создания полноэкранного макета с вертикальной прокруткой, используя flexbox, следует применить следующий код:

CSS
Скопировать код
body {
  margin: 0;
  height: 100vh;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

.container {
  flex: 1;
  overflow-y: auto;
}

Пример в HTML будет выглядеть так:

HTML
Скопировать код
<div class="container">
  Ваша прокручиваемая область
</div>

Данный подход позволяет контейнеру .container занимать всё доступное пространство на экране и одновременно предоставляет возможность зафиксировать верхние и нижние блоки. Если содержимое превышает границы видимой области, контейнер надежно перехватывает инициативу и переходит в скроллируемый режим.

Пошаговый план для смены профессии

Flexbox: верх пищевой цепи в структурировании и распределении

Flexbox — идеальное решение для организации макетов и распределения элементов. Команда flex: 1; гарантирует, что элемент будет расширяться и занимать всё доступное пространство. Не понимаете, зачем нужно flex: none;? Это свойство используется для неподвижных элементов, что аналогично работе с постоянными компонентами страницы, такими как шапка сайта или его подвал.

🚀 Профессиональный совет: Если у вас мало контента – не беспокойтесь, для поддержания полной высоты подойдет min-height: 100%. Если контента много, позвольте height: 0 правильно справиться с переполнением.

💡 Для активации полосы прокрутки используйте overflow-y: auto; – это не повлияет на гибкость размеров вашего flex-элемента.

Рассчитываем минимальные размеры

Неудобочитаемое содержимое существенно ухудшает пользовательский опыт. Поэтому используйте min-height: 100px; вместо фиксированной высоты. Это гарантирует гибкость и активирует прокрутку только когда это действительно необходимо.

CSS
Скопировать код
.container {
  flex: 1 1 auto;
  min-height: 100px;
  overflow-y: auto;
}

Отказываемся от устаревших практик

Избегайте старых версий flexbox, как, например, display: box;. Следите за последними обновлениями flexbox, чтобы использовать актуальный набор свойств. Это поможет вам быть в курсе современных трендов и сохранять уверенность в своем подходе.

Визуализация

Рассмотрим сценарий с интерактивной прокруткой:

Markdown
Скопировать код
           ||     // Границы нашего flex-контейнера
           ||
📗📘📙          // Контент аккуратно размещен
📔📕📒
           ||
🔽📜🔽        // Листаем вниз, чтобы просмотреть дальше!

Преобразуем это в код HTML/CSS:

CSS
Скопировать код
.bookshelf {
  display: flex;
  flex-direction: column;
  height: 100vh;
  overflow-y: auto;
}

.book {
  flex: 0 0 auto;
}

Организовываем контент, делаем его прокручиваемым – это проще, чем кажется!

Отдаем предпочтение динамичным компонентам

Flexbox позволяет без проблем работать с интерактивными элементами. Рассмотрим, например, приложение для обмена сообщениями, где новые сообщения следует размещать внизу. Для этого задайте flex-direction: column-reverse; – тогда с обратным порядком размещения будут довольны даже боты.

Применяем адаптивность

Flexbox идеально подстраивается под любые размеры экрана. Просто используйте медиа-запросы для изменения свойств flex, словно балерина, делающая пируэт. Поддерживайте ваш дизайн гибким и стабильным.

Учитываем особенности контента разного типа

Если контент на вашем сайте варьируется по размерам, flexbox умеет без проблем навести в нем порядок. Используйте flex-wrap: wrap;, чтобы поддерживать контент в систематизированном и равномерном состоянии.

Полезные материалы

  1. Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Ваш надежный гид по миру flexbox.
  2. Базовые концепции flexbox – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Основы flexbox в документации Mozilla.
  3. Дизайн элегантной и легкой в поддержке CSS-круговой диаграммы на SVG — Smashing Magazine — Искусство гибкого дизайна с помощью SVG.
  4. Flexbox | Codrops — Познакомьтесь с особенностями flexbox. Пришло время погрузиться!
  5. Особенности единиц измерения viewport на мобильных устройствах | CSS-Tricks — Получите секреты владения единицами вьюпорта. Приятного чтения!
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой CSS-класс используется для создания прокручиваемого контейнера?
1 / 5

Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

Свежие материалы
Что такое HTTP и HTTPS?
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024
Инструменты для тестирования сайтов: обзор и сравнение
6 сентября 2024

Загрузка...