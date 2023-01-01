Как сохранить изменения CSS в Chrome Developer Tools?#CSS и верстка #Отладка DevTools #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы сохранить изменения на локальном уровне, воспользуйтесь функциональностью Рабочая область в Chrome DevTools.
Добавьте папку проекта в Рабочую область через контекстное меню во вкладке Источники, выбрав пункт Добавить папку в рабочую область.
Предоставьте браузеру Chrome доступ к указанной папке.
Сопоставьте локальные файлы с ресурсами из сети на панели Сеть посредством контекстного меню и пункта Сопоставить с ресурсом файловой системы.
После совершения сопоставления, все изменения, внесенные во вкладку Стили, будут автоматически применены к локальным CSS-файлам.
Проверка сопоставления: убедитесь, что правила, например
.selector { color: red; }, успешно синхронизированы и видны в локальных файлах проекта после его обновления.
Пошаговое руководство: Легкое сохранение изменений CSS
Настройка Рабочей области: Ваша IDE внутри DevTools
Рабочие области в DevTools позволяют обрабатывать код в сходной с вашей локальной средой разработки IDE. Чтобы начать, добавьте папку проекта в Рабочую область и все внесенные изменения сохранятся на вашем жёстком диске.
// Проще говоря:
// Рабочая область == IDE, интегрированная в DevTools
Локальные переопределения: Безопасные эксперименты с кодом
Пользуйтесь Локальными переопределениями для безопасного экспериментирования с кодом. Назначьте папку для хранения этих изменений и сохраняйте ваши корректировки с помощью CTRL + S.
// Запомните:
// CTRL + S == спасение ваших изменений
Сопоставление файлов: Ключ к сохранению изменений
Корректное сопоставление локальных файлов с веб-ресурсами гарантирует сохранение внесенных изменений. Используйте панель Сеть для этого сопоставления, и после перезагрузки страницы ваши корректировки останутся.
// Не забывайте:
// Точное сопоставление == успешное сохранение после перезагрузки
Управление изменениями: Отслеживание корректировок
Вкладка Локальные модификации отображает историю ваших действий. Сохраняйте изменения через контекстное меню редактора кода на панели Источники.
// Потому что:
// Архивация изменений == экономия времени
Визуализация
Как отразить внесенные вами CSS-модификации в DevTools Chrome:
| Действие | Визуализация |
| ------------------ | ---------------------- |
| Ручная настройка | 🌳🌺=>🌳🌼 |
| Сохранение изменений | 📸 |
| Сохранение в локальных файлах | 🏡 |
Внесение стилевых изменений напоминает работы садовника. Зафиксируйте результаты для того, чтобы всегда помнить о них, и сделайте их доступными для посещающих вашу веб-страницу.
Исходный вид страницы: 🌳🌺🌿🌷
Изменения через DevTools: 🌳🌼🌿🌹
Сохранение изменений: 🏡🌳🌼🌿🌹
Не оставляйте свою страницу без ваших стилевых преобразований!
Распространенные сценарии: Обращаем сложности в возможности
Проблемы со сохранением изменений
Если изменения исчезают после перезагрузки страницы, проверьте сопоставление сетевых ресурсов с локальными файлами и, при необходимости, перезапустите DevTools.
// В программировании помните:
// Если не удаётся увидеть изменения сразу, попробуйте перезагрузить всё снова.
Версионирование кода
Аналогично работе в Git, Рабочие области в DevTools обеспечивают синхронизацию кода между вашим репозиторием и текущим состоянием веб-сайта.
Поиск сохраненных изменений
Все внесенные вами изменения хранятся в разделе "Фреймы" на панели Ресурсы, а не в "Локальном хранилище". Там их легко сравнить.
// Совет альпиниста:
// Ищите ваши изменения в "Фреймах", а не в "Локальном хранилище".
Работа вне рамок тестирования: Переопределения и Рабочие области
Используйте Переопределения для быстрого тестирования, а Рабочие области — в качестве вашей локальной среды разработки.
Настройка обновлений
Следите за обновлениями в Chrome DevTools. Например, в Chrome 65 была добавлена функция Локальных переопределений.
Полезные материалы
- Редактирование и сохранение файлов в рабочей области | Chrome для разработчиков – руководство по работе с Рабочими областями Chrome DevTools.
- Использование Chrome DevTools для CSS – YouTube – видеоурок по внесению изменений CSS через Chrome DevTools.
- New in Chrome: CSS Overview | CSS-Tricks – обзор нововведений в DevTools для анализа CSS.
- Что нового в DevTools (Chrome 65) | Chrome для разработчиков – обзор возможностей DevTools Chrome 65, включая переопределение CSS.
- Что такое инструменты разработчика браузера? – MDN – руководство по инструментам разработчика браузера.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда