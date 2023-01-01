Как сохранить изменения CSS в Chrome Developer Tools?

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Быстрый ответ

Чтобы сохранить изменения на локальном уровне, воспользуйтесь функциональностью Рабочая область в Chrome DevTools. Добавьте папку проекта в Рабочую область через контекстное меню во вкладке Источники, выбрав пункт Добавить папку в рабочую область. Предоставьте браузеру Chrome доступ к указанной папке. Сопоставьте локальные файлы с ресурсами из сети на панели Сеть посредством контекстного меню и пункта Сопоставить с ресурсом файловой системы. После совершения сопоставления, все изменения, внесенные во вкладку Стили, будут автоматически применены к локальным CSS-файлам.

Проверка сопоставления: убедитесь, что правила, например .selector { color: red; } , успешно синхронизированы и видны в локальных файлах проекта после его обновления.

Пошаговое руководство: Легкое сохранение изменений CSS

Рабочие области в DevTools позволяют обрабатывать код в сходной с вашей локальной средой разработки IDE. Чтобы начать, добавьте папку проекта в Рабочую область и все внесенные изменения сохранятся на вашем жёстком диске.

JS Скопировать код // Проще говоря: // Рабочая область == IDE, интегрированная в DevTools

Локальные переопределения: Безопасные эксперименты с кодом

Пользуйтесь Локальными переопределениями для безопасного экспериментирования с кодом. Назначьте папку для хранения этих изменений и сохраняйте ваши корректировки с помощью CTRL + S.

JS Скопировать код // Запомните: // CTRL + S == спасение ваших изменений

Сопоставление файлов: Ключ к сохранению изменений

Корректное сопоставление локальных файлов с веб-ресурсами гарантирует сохранение внесенных изменений. Используйте панель Сеть для этого сопоставления, и после перезагрузки страницы ваши корректировки останутся.

JS Скопировать код // Не забывайте: // Точное сопоставление == успешное сохранение после перезагрузки

Управление изменениями: Отслеживание корректировок

Вкладка Локальные модификации отображает историю ваших действий. Сохраняйте изменения через контекстное меню редактора кода на панели Источники.

JS Скопировать код // Потому что: // Архивация изменений == экономия времени

Визуализация

Как отразить внесенные вами CSS-модификации в DevTools Chrome:

Markdown Скопировать код | Действие | Визуализация | | ------------------ | ---------------------- | | Ручная настройка | 🌳🌺=>🌳🌼 | | Сохранение изменений | 📸 | | Сохранение в локальных файлах | 🏡 |

Внесение стилевых изменений напоминает работы садовника. Зафиксируйте результаты для того, чтобы всегда помнить о них, и сделайте их доступными для посещающих вашу веб-страницу.

Markdown Скопировать код Исходный вид страницы: 🌳🌺🌿🌷 Изменения через DevTools: 🌳🌼🌿🌹 Сохранение изменений: 🏡🌳🌼🌿🌹

Не оставляйте свою страницу без ваших стилевых преобразований!

Распространенные сценарии: Обращаем сложности в возможности

Проблемы со сохранением изменений

Если изменения исчезают после перезагрузки страницы, проверьте сопоставление сетевых ресурсов с локальными файлами и, при необходимости, перезапустите DevTools.

JS Скопировать код // В программировании помните: // Если не удаётся увидеть изменения сразу, попробуйте перезагрузить всё снова.

Версионирование кода

Аналогично работе в Git, Рабочие области в DevTools обеспечивают синхронизацию кода между вашим репозиторием и текущим состоянием веб-сайта.

Поиск сохраненных изменений

Все внесенные вами изменения хранятся в разделе "Фреймы" на панели Ресурсы, а не в "Локальном хранилище". Там их легко сравнить.

JS Скопировать код // Совет альпиниста: // Ищите ваши изменения в "Фреймах", а не в "Локальном хранилище".

Работа вне рамок тестирования: Переопределения и Рабочие области

Используйте Переопределения для быстрого тестирования, а Рабочие области — в качестве вашей локальной среды разработки.

Настройка обновлений

Следите за обновлениями в Chrome DevTools. Например, в Chrome 65 была добавлена функция Локальных переопределений.

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