Как сдвинуть якорную ссылку выше на странице без JS

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Быстрый ответ

Вы можете корректировать положение якорных ссылок с помощью CSS-псевдоэлементов. Определите невидимый элемент перед целевым элементом с отрицательным отступом верхней границы и укажите положительный внешний отступ.

CSS Скопировать код .anchor::before { content: ''; display: block; margin-top: -50px; /* Величина смещения */ padding-top: 50px; visibility: hidden; }

Присвойте класс .anchor тем элементам, к которым вы хотите привязать якоря. Значение margin-top подбирайте в зависимости от необходимого смещения.

Детализированный контроль через CSS

Применение scroll-margin

scroll-margin-top предоставляет альтернативный механизм для смещения целевого элемента:

CSS Скопировать код .target { scroll-margin-top: 100px; /* Высота стандартного заголовка или желаемый отступ */ }

Использование псевдоэлементов

В случае необходимости поддержки старых браузеров предпочтительно использовать подход с псевдоэлементами.

Визуализация

Вообразите, что ваш корабль (⚓) должен быть пришвартован к маяку (🗼) на определенном расстоянии:

С обычным якорем: [🗼]

Мы стремимся привязать корабль на некоторое расстояние выше:

Скорректированный якорь: [⚓]

Мы размещаем невидимый маркер (⭕) на требуемом нами расстоянии выше маяка:

Желаемое положение: [⭕] [🗼]

Теперь якорь находится там, где ему место, что гарантирует четкость обзора и предотвращает чрезмерное приближение к границе экрана (💻).

Контрольное управление через JavaScript

Управление позицией прокрутки

Если CSS оказывается непригоден, метод window.scrollTo в JavaScript позволяет точно контролировать положение прокрутки.

JS Скопировать код // Слежение за кликами по якорным ссылкам document.querySelectorAll('a[href^="#"]').forEach(anchor => { anchor.addEventListener('click', function (e) { e.preventDefault(); // Отмена стандартного поведения якоря const targetId = this.getAttribute('href'); const targetElement = document.querySelector(targetId); // Расчёт позиции и применение отступа const offsetPosition = targetElement.getBoundingClientRect().top + window.pageYOffset – 50; // Плавная прокрутка к скорректированной позиции window.scrollTo({ top: offsetPosition, behavior: "smooth" }); }); });

Обработка повторных кликов и изменений в URL

Чтобы результативно реагировать на последовательные клики и изменения хеша в URL, используйте обработчики событий:

JS Скопировать код window.addEventListener('hashchange', function() { // Логика коррекции позиции после изменения хеша });

Введение задержки через setTimeout

Иногда может потребоваться кратковременная задержка:

JS Скопировать код setTimeout( () => window.scrollTo(...), 1); // Микроскопическая задержка выполнения scrollTo

Инструментарий JavaScript

Абсолютное позиционирование для точного контроля

В качестве замены методу с padding/margin в CSS возможно использовать следующий подход:

Оберните целевые элементы для якорей в контейнер с атрибутом position: relative .

. Установите для якорных элементов position: absolute , дополнительно настроив их положение через свойство top .

jQuery для современных разработчиков

Если вам ближе использование jQuery:

JS Скопировать код $('a[href^="#"]').on('click', function(event) { // Логика, аналогичная scrollTo, но выполненная с помощью jQuery });

Полезные материалы