Как сделать стрелки числового поля ввода всегда видимыми#Веб-разработка #CSS и верстка #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для того чтобы стрелки вверх/вниз в поле
input[type="number"] оставались постоянно видимыми, примените следующие CSS-стили:
input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button,
input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
-webkit-appearance: inner-spin-button;
opacity: 1;
}
input[type="number"] {
-moz-appearance: textfield;
}
Основные особенности:
- Псевдоэлементы
::-webkit-направлены на браузеры, основанные на движке WebKit (Chrome, Safari).
- Для обработки Firefox используйте
-moz-appearance: textfield;.
- Свойство
opacity: 1;гарантирует постоянное отображение стрелок.
Анализ кросс-браузерности и крайних случаев
Указанные стили превосходно работают в браузерах на основе WebKit. Однако некоторые устаревшие браузеры, включая Internet Explorer, не исполняют псевдоэлементы
::-webkit-inner-spin-button и
::-webkit-outer-spin-button. В таком случае советуем обратиться к JavaScript и jQuery UI spinner для обеспечения универсальности и контроля.
Microsoft Edge также может неожиданно обратиться к своему уникальному пользовательскому интерфейсу. Вместо использования браузерных обходных путей стоит рассмотреть универсальные решения.
Проверяйте код в разных браузерах, чтобы гарантировать кросс-браузерную совместимость элементов для ввода числовых значений.
Способ создания собственного спиннера
Для создания персональных стрелок спиннера используйте:
input[type="number"] {
position: relative;
}
.custom-spinner {
position: absolute;
top: 0;
right: 0;
height: 100%;
}
Не забывайте про определение значений
min и
max для обеспечения семантичности и функциональности.
Визуализация
Представим поле
input type="number" как игровой контролер:
Без CSS/JS:
Счет [ 10🔼⬜🔽 ]
Стрелки вверх/вниз (🔼🔽) как секретные монеты, появляющиеся после удара по определенному блоку.
С CSS:
Счет [ 10🔼🟩🔽 ]
CSS выступает в роли энергетического усилителя (🟩), делая монеты постоянно видимыми.
С JavaScript:
Счет [ 10🔼🔴🔽 ]
JavaScript – универсальный эмулятор (🔴), который обеспечивает схожий опыт на всех устройствах.
Эта модель наглядно демонстрирует концепцию создания функционального UI компонента, который всегда находится в поле зрения пользователя.
Усовершенствование вашего пользовательского интерфейса с помощью слушателей событий
Применение JavaScript-событий позволит вам контролировать отображение персональных спиннеров в зависимости от действий пользователя, благодаря чему интерфейс станет более динамичным.
Качественно разработанный спиннер делает интерфейс более удобным для пользователя, снижает когнитивную нагрузку и улучшает пользовательский опыт.
Готовность к будущему соблюдением стандартов веба
Следите за обновлениями стандартов HTML и CSS, чтобы ваши решения оставались актуальными и в тренде. Источники вроде Mozilla Developer Network (MDN) помогут вам быть в курсе последних новостей.
Используйте инструменты валидации, чтобы избегать ошибок в разметке и стилях, а также не пропустить новые возможности стандартов.
Доступность для каждого
Не забывайте о важности доступности: использование семантического HTML и атрибутов ARIA сделает жизнь пользователей с ограниченными возможностями более комфортной и расширит аудиторию вашего продукта.
Полезные материалы
- Styling Cross-Browser Compatible Range Inputs with CSS | CSS-Tricks — Основы стилизации полей ввода для различных браузеров.
<input type="number"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN— Обзор типа элемента ввода чисел на MDN.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Информация о совместимости HTML5 и CSS3, в том числе стрелок для ввода чисел.
- Just a moment... – CodePen — Примеры кода, продемонстрирующие как всегда поддерживать видимость стрелок.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда