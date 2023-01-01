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Как сделать стрелки числового поля ввода всегда видимыми
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Как сделать стрелки числового поля ввода всегда видимыми
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Как сделать стрелки числового поля ввода всегда видимыми

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Для того чтобы стрелки вверх/вниз в поле input[type="number"] оставались постоянно видимыми, примените следующие CSS-стили:

CSS
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input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, 
input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button {
  -webkit-appearance: inner-spin-button;
  opacity: 1;
}

input[type="number"] {
  -moz-appearance: textfield;
}

Основные особенности:

  • Псевдоэлементы ::-webkit- направлены на браузеры, основанные на движке WebKit (Chrome, Safari).
  • Для обработки Firefox используйте -moz-appearance: textfield;.
  • Свойство opacity: 1; гарантирует постоянное отображение стрелок.
Пошаговый план для смены профессии

Анализ кросс-браузерности и крайних случаев

Указанные стили превосходно работают в браузерах на основе WebKit. Однако некоторые устаревшие браузеры, включая Internet Explorer, не исполняют псевдоэлементы ::-webkit-inner-spin-button и ::-webkit-outer-spin-button. В таком случае советуем обратиться к JavaScript и jQuery UI spinner для обеспечения универсальности и контроля.

Microsoft Edge также может неожиданно обратиться к своему уникальному пользовательскому интерфейсу. Вместо использования браузерных обходных путей стоит рассмотреть универсальные решения.

Проверяйте код в разных браузерах, чтобы гарантировать кросс-браузерную совместимость элементов для ввода числовых значений.

Способ создания собственного спиннера

Для создания персональных стрелок спиннера используйте:

CSS
Скопировать код
input[type="number"] {
  position: relative;
}

.custom-spinner {
  position: absolute;
  top: 0;
  right: 0;
  height: 100%;
}

Не забывайте про определение значений min и max для обеспечения семантичности и функциональности.

Визуализация

Представим поле input type="number" как игровой контролер:

Markdown
Скопировать код
Без CSS/JS:
Счет [ 10🔼⬜🔽 ]
Стрелки вверх/вниз (🔼🔽) как секретные монеты, появляющиеся после удара по определенному блоку.

С CSS:
Счет [ 10🔼🟩🔽 ]
CSS выступает в роли энергетического усилителя (🟩), делая монеты постоянно видимыми.

С JavaScript:
Счет [ 10🔼🔴🔽 ]
JavaScript – универсальный эмулятор (🔴), который обеспечивает схожий опыт на всех устройствах.

Эта модель наглядно демонстрирует концепцию создания функционального UI компонента, который всегда находится в поле зрения пользователя.

Усовершенствование вашего пользовательского интерфейса с помощью слушателей событий

Применение JavaScript-событий позволит вам контролировать отображение персональных спиннеров в зависимости от действий пользователя, благодаря чему интерфейс станет более динамичным.

Качественно разработанный спиннер делает интерфейс более удобным для пользователя, снижает когнитивную нагрузку и улучшает пользовательский опыт.

Готовность к будущему соблюдением стандартов веба

Следите за обновлениями стандартов HTML и CSS, чтобы ваши решения оставались актуальными и в тренде. Источники вроде Mozilla Developer Network (MDN) помогут вам быть в курсе последних новостей.

Используйте инструменты валидации, чтобы избегать ошибок в разметке и стилях, а также не пропустить новые возможности стандартов.

Доступность для каждого

Не забывайте о важности доступности: использование семантического HTML и атрибутов ARIA сделает жизнь пользователей с ограниченными возможностями более комфортной и расширит аудиторию вашего продукта.

Полезные материалы

  1. Styling Cross-Browser Compatible Range Inputs with CSS | CSS-Tricks — Основы стилизации полей ввода для различных браузеров.
  2. <input type="number"> – HTML: HyperText Markup Language | MDN — Обзор типа элемента ввода чисел на MDN.
  3. Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — Информация о совместимости HTML5 и CSS3, в том числе стрелок для ввода чисел.
  4. Just a moment... – CodePen — Примеры кода, продемонстрирующие как всегда поддерживать видимость стрелок.
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Как можно сделать стрелки числового поля ввода всегда видимыми?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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