Как сделать равную ширину для input и select в HTML

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Быстрый ответ

Для того, чтобы поля ввода input и выпадающие списки select имели одинаковую ширину, можно использовать свойство flex: 1; в CSS-стилях для flex-контейнера.

CSS Скопировать код .flex-container { display: flex; } input, select { flex: 1; padding: 8px; border: 1px solid #ccc; }

Вышеуказанный CSS-код применяет flex к родительскому элементу и обеспечивает расширение дочерних элементов input и select с сохранением их пропорций внутри контейнера с классом .flex-container .

Разница в размерах элементов input и select

Размеры элементов формы определяются свойством box-sizing . Значение по умолчанию content-box не включает в себя границы и отступы элемента.

Установив значение box-sizing: border-box; , вы включите отступы и границы в общую ширину элемента, что обеспечит точность размеров.

CSS Скопировать код input, select { box-sizing: border-box; width: 100%; }

Дополнительно рекомендуется применить CSS-сброс для унификации внешнего вида элементов в разных браузерах.

CSS Скопировать код * { margin: 0; padding: 0; border: 0; }

Согласованность отображения в браузерах

Браузеры интерпретируют и отображают элементы по-разному, поэтому для достижения одинакового внешнего вида рекомендуется использовать комбинацию box-sizing , CSS-сброса и проводить тестирование в разных браузерах.

Адаптивность

Использование процентов и box-sizing: border-box; в адаптивном дизайне позволяет формам гибко подстраиваться под различные устройства. Использовались ли фиксированные значения ширины в пикселях? Такой подход уже устарел.

Визуализация

Предположим, что ширина полей input и select совпадает:

Markdown Скопировать код 🏊‍♂️ <input style="width: 100%"> 🏊‍♀️ 🏊‍♀️ <select style="width: 100%"> 🏊‍♂️

Основная задача — обеспечить единообразное отображение данных полей в разной ОС и различных устройствах.

Поддержка одинаковой ширины

Гибкое управление flexbox

Flexbox значительно облегчает управление раскладкой элементов на странице и способствует созданию адаптивной разметки. Особенностью Flexbox является его гибкость по сравнению с другими CSS-технологиями.

Переиспользуемые CSS классы

Создайте универсальный CSS-класс с box-sizing: border-box; , который можно применять ко всем элементам формы, поддерживая единообразие и сокращая время разработки.

CSS Скопировать код .equal-width { box-sizing: border-box; width: 100%; }

Каскадирование — это важно!

Старайтесь избегать излишнего использования !important , так как это может нарушить правильное каскадирование CSS. Помните, что порядок правил в стилевом файле имеет значимость.

Продвинемся дальше с помощью CSS Grid

CSS Grid предоставляет еще больший контроль над расположением элементов. Он может быть использован для точной настройки ширины и выравнивания.

CSS Скопировать код .grid-container { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr)); } input, select { padding: 0.5em; border: 1px solid #ccc; }

Проверка макета в разных браузерах поможет достичь единообразия, как при тестировании рецепта идеального блюда.

Вынесение стилей в отдельные файлы

Рекомендуется помещать CSS-стили в отдельные файлы, что облегчит управление стилями проекта и сделает код более читабельным.

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