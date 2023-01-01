Как сделать равную ширину для input и select в HTML#CSS и верстка #Формы #Инпуты и типы полей
Быстрый ответ
Для того, чтобы поля ввода
input и выпадающие списки
select имели одинаковую ширину, можно использовать свойство
flex: 1; в CSS-стилях для flex-контейнера.
.flex-container {
display: flex;
}
input, select {
flex: 1;
padding: 8px;
border: 1px solid #ccc;
}
Вышеуказанный CSS-код применяет flex к родительскому элементу и обеспечивает расширение дочерних элементов
input и
select с сохранением их пропорций внутри контейнера с классом
.flex-container.
Разница в размерах элементов input и select
Размеры элементов формы определяются свойством
box-sizing. Значение по умолчанию
content-box не включает в себя границы и отступы элемента.
Установив значение
box-sizing: border-box;, вы включите отступы и границы в общую ширину элемента, что обеспечит точность размеров.
input, select {
box-sizing: border-box;
width: 100%;
}
Дополнительно рекомендуется применить CSS-сброс для унификации внешнего вида элементов в разных браузерах.
* {
margin: 0;
padding: 0;
border: 0;
}
Согласованность отображения в браузерах
Браузеры интерпретируют и отображают элементы по-разному, поэтому для достижения одинакового внешнего вида рекомендуется использовать комбинацию
box-sizing, CSS-сброса и проводить тестирование в разных браузерах.
Адаптивность
Использование процентов и
box-sizing: border-box; в адаптивном дизайне позволяет формам гибко подстраиваться под различные устройства. Использовались ли фиксированные значения ширины в пикселях? Такой подход уже устарел.
Визуализация
Предположим, что ширина полей
input и
select совпадает:
🏊♂️ <input style="width: 100%"> 🏊♀️
🏊♀️ <select style="width: 100%"> 🏊♂️
Основная задача — обеспечить единообразное отображение данных полей в разной ОС и различных устройствах.
Поддержка одинаковой ширины
Гибкое управление flexbox
Flexbox значительно облегчает управление раскладкой элементов на странице и способствует созданию адаптивной разметки. Особенностью
Flexbox является его гибкость по сравнению с другими CSS-технологиями.
Переиспользуемые CSS классы
Создайте универсальный CSS-класс с
box-sizing: border-box;, который можно применять ко всем элементам формы, поддерживая единообразие и сокращая время разработки.
.equal-width {
box-sizing: border-box;
width: 100%;
}
Каскадирование — это важно!
Старайтесь избегать излишнего использования
!important, так как это может нарушить правильное каскадирование CSS. Помните, что порядок правил в стилевом файле имеет значимость.
Продвинемся дальше с помощью CSS Grid
CSS Grid предоставляет еще больший контроль над расположением элементов. Он может быть использован для точной настройки ширины и выравнивания.
.grid-container {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr));
}
input, select {
padding: 0.5em;
border: 1px solid #ccc;
}
Проверка макета в разных браузерах поможет достичь единообразия, как при тестировании рецепта идеального блюда.
Вынесение стилей в отдельные файлы
Рекомендуется помещать CSS-стили в отдельные файлы, что облегчит управление стилями проекта и сделает код более читабельным.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — всё об использовании Flexbox в CSS.
- width – CSS | MDN — подробное описание свойства ширины в CSS.
- Группа ввода · Bootstrap v5.1 — как Bootstrap помогает в создании современных и согласованных элементов ввода.
- Normalize.css — для обеспечения согласованности внешнего вида в разных браузерах.
- CSS Формы — руководство по стилизации элементов форм.
- Flexbox | Codrops — подробный справочник по Flexbox в CSS.
- "flexbox" | Can I use... — проверка поддержки браузеров для Flexbox.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда