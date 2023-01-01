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Как сделать равную ширину для input и select в HTML

#CSS и верстка  #Формы  #Инпуты и типы полей  
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Быстрый ответ

Для того, чтобы поля ввода input и выпадающие списки select имели одинаковую ширину, можно использовать свойство flex: 1; в CSS-стилях для flex-контейнера.

CSS
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.flex-container {
  display: flex;
}

input, select {
  flex: 1;
  padding: 8px;
  border: 1px solid #ccc;
}

Вышеуказанный CSS-код применяет flex к родительскому элементу и обеспечивает расширение дочерних элементов input и select с сохранением их пропорций внутри контейнера с классом .flex-container.

Пошаговый план для смены профессии

Разница в размерах элементов input и select

Размеры элементов формы определяются свойством box-sizing. Значение по умолчанию content-box не включает в себя границы и отступы элемента.

Установив значение box-sizing: border-box;, вы включите отступы и границы в общую ширину элемента, что обеспечит точность размеров.

CSS
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input, select {
  box-sizing: border-box;
  width: 100%;
}

Дополнительно рекомендуется применить CSS-сброс для унификации внешнего вида элементов в разных браузерах.

CSS
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* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  border: 0;
}

Согласованность отображения в браузерах

Браузеры интерпретируют и отображают элементы по-разному, поэтому для достижения одинакового внешнего вида рекомендуется использовать комбинацию box-sizing, CSS-сброса и проводить тестирование в разных браузерах.

Адаптивность

Использование процентов и box-sizing: border-box; в адаптивном дизайне позволяет формам гибко подстраиваться под различные устройства. Использовались ли фиксированные значения ширины в пикселях? Такой подход уже устарел.

Визуализация

Предположим, что ширина полей input и select совпадает:

Markdown
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🏊‍♂️ <input style="width: 100%"> 🏊‍♀️
🏊‍♀️ <select style="width: 100%"> 🏊‍♂️

Основная задача — обеспечить единообразное отображение данных полей в разной ОС и различных устройствах.

Поддержка одинаковой ширины

Гибкое управление flexbox

Flexbox значительно облегчает управление раскладкой элементов на странице и способствует созданию адаптивной разметки. Особенностью Flexbox является его гибкость по сравнению с другими CSS-технологиями.

Переиспользуемые CSS классы

Создайте универсальный CSS-класс с box-sizing: border-box;, который можно применять ко всем элементам формы, поддерживая единообразие и сокращая время разработки.

CSS
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.equal-width {
  box-sizing: border-box;
  width: 100%;
}

Каскадирование — это важно!

Старайтесь избегать излишнего использования !important, так как это может нарушить правильное каскадирование CSS. Помните, что порядок правил в стилевом файле имеет значимость.

Продвинемся дальше с помощью CSS Grid

CSS Grid предоставляет еще больший контроль над расположением элементов. Он может быть использован для точной настройки ширины и выравнивания.

CSS
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.grid-container {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(100px, 1fr));
}

input, select {
  padding: 0.5em;
  border: 1px solid #ccc;
}

Проверка макета в разных браузерах поможет достичь единообразия, как при тестировании рецепта идеального блюда.

Вынесение стилей в отдельные файлы

Рекомендуется помещать CSS-стили в отдельные файлы, что облегчит управление стилями проекта и сделает код более читабельным.

Полезные материалы

  1. Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — всё об использовании Flexbox в CSS.
  2. width – CSS | MDN — подробное описание свойства ширины в CSS.
  3. Группа ввода · Bootstrap v5.1 — как Bootstrap помогает в создании современных и согласованных элементов ввода.
  4. Normalize.css — для обеспечения согласованности внешнего вида в разных браузерах.
  5. CSS Формы — руководство по стилизации элементов форм.
  6. Flexbox | Codrops — подробный справочник по Flexbox в CSS.
  7. "flexbox" | Can I use... — проверка поддержки браузеров для Flexbox.
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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