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Как сделать курсор-руку при наведении на строку таблицы
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Как сделать курсор-руку при наведении на строку таблицы

#CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Дабы при наведении указателя мыши на строки таблицы подчеркнуть их кликабельность курсором в виде руки, используйте CSS-псевдокласс :hover с правилом cursor: pointer:

CSS
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tr:hover {
  cursor: pointer;
}

Это придаст интерактивности каждой строке.

Пошаговый план для смены профессии

Стилизация CSS: Читая на языке браузера

Пройдемся по ключевым особенностям стилизации курсора, его применению и значению для дизайна интерфейса.

Семантика и доступность: Доступная коммуникация

С помощью атрибута [role="button"] обеспечивается семантическая ясность и доступность интерфейса для пользователей, использующих ассистивные технологии:

CSS
Скопировать код
tr[role="button"]:hover {
  cursor: pointer;
}

Централизованная стилизация: Стараемся быть эффективнее

С целью осуществить более эффективное управление стилями, создайте класс .clickable в файле style.css:

CSS
Скопировать код
.clickable:hover {
  cursor: pointer;
}

Это содействует унификации и упрощению поддержки стилей проекта.

Производительность поверх громоздкости: Сохраняем чистоту и простоту

Отдайте предпочтение внешним стилям вместо инлайновых, например style="cursor: pointer;", для повышения производительности и сохранения чистоты HTML-кода.

Сигналы к продуктивному взаимодействию

Для улучшения обратной связи с пользователем, добавьте визуальные эффекты, например, изменение фона при наведении, в дополнение к изменению курсора:

CSS
Скопировать код
tr:hover {
  cursor: pointer;
  background-color: #f2f2f2;
}

Это содействует созданию более интуитивно понятного интерфейса.

Гардероб курсора: Одеваемся к месту

CSS предлагает множество стилей для курсоров, таких как crosshair, e-resize и move, что позволяет адаптировать визуальные подсказки под конкретные интерактивные элементы.

CSS
Скопировать код
.draggable:hover {
  cursor: move;
}
.resizable:hover {
  cursor: e-resize;
}

Визуализация

Можно преподнести строки таблицы как плитки в мобильной игре, и когда нажимает на специальную плитку наш персонаж (🦊), курсор (🖐️) превращается в руку (✋).

Возможные сложности при работе с CSS и их решения

Рассмотрим распространенные проблемы и методы их устранения при работе с курсорами:

Перекрытие вложенных элементов

Если элементы внутри tr имеют собственные стили hover, которые могут перекрывать стиль курсора, используйте более специфичные селекторы для установления необходимого приоритета:

CSS
Скопировать код
table.sortable tr:hover {
  cursor: pointer;
}

Синхронизация работы CSS и JavaScript

Для обеспечения взаимодействия с элементами через JavaScript, настройте синхронную работу с CSS, так чтобы скрипты и стили гармонично дополняли друг друга:

JS
Скопировать код
document.querySelector('.sortable').addEventListener('click', function(event){
  // Здесь ваша логика обработки клика.
});

Будьте на стороже совместимости браузеров

Cursor: pointer; поддерживается большинством современных браузеров, однако всегда стоит проверять совместимость.

Полезные материалы

  1. CSS :hover Selector – W3Schools – Информация о стилизации элементов при наведении.
  2. pointer-events – CSS: Cascading Style Sheets | MDN – Детали о свойстве pointer-events в CSS.
  3. cursor – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Дополнительно о свойстве cursor.
  4. HTML Tables – W3Schools — Основы HTML таблиц и их стилизации.
  5. Top 10 CSS Table Designs — Smashing Magazine — Инспирирующие примеры дизайна CSS таблиц.
  6. JavaScript DOM EventListener – W3Schools — Обзор работы JavaScript с событиями в веб-элементах.
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Какой CSS-псевдокласс используется для изменения курсора на 'pointer' при наведении на строки таблицы?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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