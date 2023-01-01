Как сделать div всегда на весь экран: CSS и JavaScript

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Быстрый ответ

Для обеспечения того, чтобы блок <div> растягивался на всё доступное ему пространство экрана, следует применить единицы вьюпорта в CSS. Ширину нужно задавать как 100vw , а высоту представить как 100vh :

CSS Скопировать код .fullscreen-div { position: absolute; width: 100vw; height: 100vh; top: 0; left: 0; }

Присвойте данный класс элементу <div> в вашем HTML-коде:

HTML Скопировать код <div class="fullscreen-div"></div>

Теперь <div> будет охватывать все пространство экрана, подобно конопляному полотну, покрывающему грузовой корабль.

Подготовка основы

Итак, сначала проведём сброс стандартных отступов браузера для тегов <html> и <body> . Для этого установите параметры margin и padding равными 0 .

CSS Скопировать код html, body { height: 100%; margin: 0; padding: 0; }

Управление большим содержимым

Если ситуация такова, что внутри <div> размещено слишком много контента и он "начинает вываливаться", применяется параметр overflow: auto; , дабы оказать возможность добавления скроллбара в случае необходимости.

CSS Скопировать код .fullscreen-div { overflow: auto; }

Старый добрый Internet Explorer

Для старых браузеров, которые не поддерживают единицы вьюпорта, целесообразно использовать min-height: 100% для обертки <div> , что гарантирует его полноэкранное отображение.

CSS Скопировать код #wrapper { min-height: 100%; }

Стилизация и прозрачность

Добавьте примечательный цвет фона и некоторую прозрачность для визуального выделения полноэкранного <div> .

CSS Скопировать код .fullscreen-div { background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); }

Морской волк

Если существует необходимость, чтобы <div> был на одном месте и при прокрутке страницы всегда оставался на экране, используйте position: fixed; .

CSS Скопировать код .fullscreen-div { position: fixed; }

Эффективность

Избегайте лишних сложностей и не нужного кода в CSS и JavaScript — наша цель стремится к эффективности и оптимальности кода.

Отзывчивость к устройствам

Элемент должен корректно отображаться на любых устройствах, будь то мобильный телефон или компьютер.

Медиа-запросы

Применение медиа-запросов позволит адаптировать стили под различные устройства, обеспечивая полное распространение на экране каждого из них.

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .fullscreen-div { /* Стили для мобильных устройств */ } }

Совместимость единиц

Используйте единицы vh/vw в сочетании с процентами для обеспечения кроссбраузерности.

CSS Скопировать код .fullscreen-div { width: 100%; /* Для устаревших браузеров */ width: 100vw; /* Для современных браузеров */ height: 100%; height: 100vh; }

Предотвращение сдвига содержимого

Примените box-sizing: border-box; , Это поможет преодолеть возможные проблемы с расчётами размеров элементов.

CSS Скопировать код .fullscreen-div { box-sizing: border-box; }

Визуализация

Представьте каждый <div> как сеятель, который раскидывает замыслы на всё пространство экрана, как ячмень на подготовленное поле.

Мы преобразуем обычный <div> в полноэкранный:

CSS Скопировать код div { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100vw; height: 100vh; }

Полноэкранный <div> окажется всеохватывающим и недвижимым, создавая на странице непрерывное визуальное пространство.

Больше советов и хитростей

Полосы прокрутки

Чтобы избавиться от полос прокрутки, установите значение overflow: hidden; для <body> .

CSS Скопировать код body { overflow: hidden; }

Господство слоями с z-index

Применяйте z-index , чтобы обеспечить возможность контролировать порядок наложения элементов на странице.

CSS Скопировать код .fullscreen-div { z-index: 1000; }

Живое представление

Продемонстрируйте своё решение в действии с использованием JSFiddle или CodePen.

Интерактивность

Не забывайте, важно учитывать взаимодействие пользователя с вёрсткой, особенно когда используются фиксированные элементы.

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