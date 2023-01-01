Как сделать div всегда на весь экран: CSS и JavaScript#CSS и верстка #Работа с DOM #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для обеспечения того, чтобы блок
<div> растягивался на всё доступное ему пространство экрана, следует применить единицы вьюпорта в CSS. Ширину нужно задавать как
100vw, а высоту представить как
100vh:
.fullscreen-div {
position: absolute;
width: 100vw;
height: 100vh;
top: 0;
left: 0;
}
Присвойте данный класс элементу
<div> в вашем HTML-коде:
<div class="fullscreen-div"></div>
Теперь
<div> будет охватывать все пространство экрана, подобно конопляному полотну, покрывающему грузовой корабль.
Подготовка основы
Итак, сначала проведём сброс стандартных отступов браузера для тегов
<html> и
<body>. Для этого установите параметры
margin и
padding равными
0.
html, body {
height: 100%;
margin: 0;
padding: 0;
}
Управление большим содержимым
Если ситуация такова, что внутри
<div> размещено слишком много контента и он "начинает вываливаться", применяется параметр
overflow: auto;, дабы оказать возможность добавления скроллбара в случае необходимости.
.fullscreen-div {
overflow: auto;
}
Старый добрый Internet Explorer
Для старых браузеров, которые не поддерживают единицы вьюпорта, целесообразно использовать
min-height: 100% для обертки
<div>, что гарантирует его полноэкранное отображение.
#wrapper {
min-height: 100%;
}
Стилизация и прозрачность
Добавьте примечательный цвет фона и некоторую прозрачность для визуального выделения полноэкранного
<div>.
.fullscreen-div {
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);
}
Морской волк
Если существует необходимость, чтобы
<div> был на одном месте и при прокрутке страницы всегда оставался на экране, используйте
position: fixed;.
.fullscreen-div {
position: fixed;
}
Эффективность
Избегайте лишних сложностей и не нужного кода в CSS и JavaScript — наша цель стремится к эффективности и оптимальности кода.
Отзывчивость к устройствам
Элемент должен корректно отображаться на любых устройствах, будь то мобильный телефон или компьютер.
Медиа-запросы
Применение медиа-запросов позволит адаптировать стили под различные устройства, обеспечивая полное распространение на экране каждого из них.
@media (max-width: 600px) {
.fullscreen-div {
/* Стили для мобильных устройств */
}
}
Совместимость единиц
Используйте единицы
vh/vw в сочетании с процентами для обеспечения кроссбраузерности.
.fullscreen-div {
width: 100%; /* Для устаревших браузеров */
width: 100vw; /* Для современных браузеров */
height: 100%;
height: 100vh;
}
Предотвращение сдвига содержимого
Примените
box-sizing: border-box;, Это поможет преодолеть возможные проблемы с расчётами размеров элементов.
.fullscreen-div {
box-sizing: border-box;
}
Визуализация
Представьте каждый
<div> как сеятель, который раскидывает замыслы на всё пространство экрана, как ячмень на подготовленное поле.
Мы преобразуем обычный
<div> в полноэкранный:
div {
position: fixed;
top: 0;
left: 0;
width: 100vw;
height: 100vh;
}
Полноэкранный
<div> окажется всеохватывающим и недвижимым, создавая на странице непрерывное визуальное пространство.
Больше советов и хитростей
Полосы прокрутки
Чтобы избавиться от полос прокрутки, установите значение
overflow: hidden; для
<body>.
body {
overflow: hidden;
}
Господство слоями с z-index
Применяйте
z-index, чтобы обеспечить возможность контролировать порядок наложения элементов на странице.
.fullscreen-div {
z-index: 1000;
}
Живое представление
Продемонстрируйте своё решение в действии с использованием JSFiddle или CodePen.
Интерактивность
Не забывайте, важно учитывать взаимодействие пользователя с вёрсткой, особенно когда используются фиксированные элементы.
Полезные материалы
- Липкий футер | CSS-Tricks – подробное руководство по созданию
<div>на полную высоту.
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks – сценарий выравнивания элементов в полноэкранных компоновках.
- Полное руководство по CSS Grid | CSS-Tricks – практика построения макетов с использованием CSS Grid.
- Fullscreen API – основы работы с Fullscreen API в JavaScript.
- Совершенное фоновое изображение на весь экран | CSS-Tricks – советы по созданию фоновых изображений на весь экран.
- Отзывчивые и гибкие шрифты с vh и vw | Smashing Magazine – применение отзывчивости и гибкости шрифтов с использованием единиц
vh/vw.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда