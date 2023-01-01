Как сделать div под размер контента без float и position?#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Это делается косвенно, так как есть методы, позволяющие адаптировать
div под размеры его содержимого.
Если установить
display: inline-block;, то
div будет вести себя как строчный элемент, сохраняя при этом блочные характеристики:
<div style="display: inline-block;">Теперь я как в уютной тесной норке!</div>
Ещё один вариант – использование
display: table;. Это даст возможность
div вести себя как ячейку таблицы:
<div style="display: table;">Теперь я как в ячейке таблицы!</div>
При использовании флексбокс-контейнера дочерний
div автоматически подстроится под содержимое благодаря свойству
flex: 0 0 auto:
<div style="display: flex;">
<div style="flex: 0 0 auto;">Теперь я гибко подгоняюсь. 😎</div>
</div>
Для подстройки ширины
div под содержимое подойдёт
width: min-content.
Как подогнать ширину под содержимое
Для того чтобы ширина
div соответствовала размеру содержимого, можно применить
width: fit-content;. В качестве резервного варианта для старых браузеров подойдёт
width: min-content;:
div {
width: fit-content;
width: min-content; /* Запасной вариант для старых браузеров */
}
Создание отзывчивой высоты
Для того чтобы высота
div соответствовала размерам содержимого, стоит использовать
height: fit-content;:
div {
height: fit-content; /* Высота по размеру содержимого */
}
Word-break
Свойство
word-break: break-all поможет устранить лишние пробелы, обеспечив динамическую подгонку ширины
div:
div {
word-break: break-all; /* Прощай, ненужное пространство */
}
Альтернативные методы
Рассмотрим некоторые альтернативные подходы, такие как абсолютное позиционирование и обтекание.
Абсолютное позиционирование
Применение
position: absolute позволяет
div подстраиваться под содержимое, однако нужно быть осторожным, поскольку это нарушает стандартный поток документа:
div {
position: absolute; /* Я выбираю свои размеры сам */
}
Обтекание и встраивание
Обтекание (свойство
float: left/right) также служит для подгонки
div под содержимое, однако не забывайте сбрасывать обтекание после использования:
div {
float: left; /* Это просто и эффективно */
}
Визуализация
Представим упаковку вещей (
👕
🩳
🧦) в чемодан (
🧳):
Перед применением CSS в чемодане было много свободного пространства:
🧳: [👕, 🩳, 🧦, 🧳🧳🧳]
После того как вы настроили CSS, размер чемодана стал идеальным для ваших вещей:
🧳: [👕, 🩳, 🧦]
Работа со различными свойствами display
Выбор подходящего значения для свойства
display позволит решить множество задач. Рассмотрим наиболее часто используемые из них:
Сеточная система
CSS Grid позволяет создавать сложные и адаптивные макеты с ячейками точно необходимого размера:
.container {
display: grid;
}
.item {
grid-column: auto / span 2; /* Двухклеточное место для меня */
}
Строчные элементы
Если у
div стоит
display: inline;, он ведёт себя как обычный текст, однако теряет блочные характеристики:
<div style="display: inline;">Теперь я — простой текст!</div>
Центрирование по центру с Fit-Content
С помощью
fit-content можно легко центрировать содержимое в элементе:
div {
width: fit-content;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
Вы знали, что этот процесс называется центрификацией? Об этом и многое другое узнаете в седьмом источнике.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox на сайте CSS-Tricks
- Основные концепции Flexbox на сайте MDN
- Понимание CSS Grid на сайте Smashing Magazine
- Отношение сторон изображений на сайте CSS-Tricks
- Свойство display на сайте Codrops
- Свойство display в CSS на W3Schools
- Горизонтальное центрирование с использованием значения fit-content в CSS
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда