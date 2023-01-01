Как сабмитить форму на текущую страницу: HTML, action

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Быстрый ответ

Для того чтобы HTML-форма отправляла данные и перезагружала текущую страницу, в action достаточно указать пустую строку. С точки зрения безопасности обмена данными рекомендуется использовать метод post .

HTML Скопировать код <form action="" method="post"> <input type="text" name="field" required> <button type="submit">Отправить</button> </form>

Подготовьте серверный скрипт, например, PHP, который будет обрабатывать данные формы после их отправки. Важно, чтобы обработчик верно ориентировался на POST-запросы.

Пояснение атрибута action

Атрибут action указывает URL для отправки данных формы. В HTML5, при отсутствии атрибута action , форма отправляется на адрес текущего документа. Это делает указание пустой строки в action достаточным для отправки формы на ту же страницу.

Рекомендуется избегать использования action="#" , так как это может привести к нежелательным переходам к верху страницы или иным неудобствам.

В рамках работы с PHP можно использовать следующий подход:

php Скопировать код <form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="post"> <!-- Работаем над усовершенствованием --> </form>

Здесь функция htmlspecialchars обезвреживает XSS-атаки, очищая переменную PHP_SELF .

Надежная защита

В работе с формами всегда важно проверять входящие данные. Осуществите очистку данных от вредного кода на стороне сервера, предотвращайте SQL-инъекции, используйте параметризованные запросы и валидацию. Если форма содержит конфиденциальные данные, рекомендуется использовать протокол HTTPS.

Секреты отправки для безсостоянийных форм

Если использование серверного скрипта невозможно, как на статических сайтах, можно задействовать сервисы вроде Formspree. JavaScript и Fetch API помогут обработать данные прямо на стороне клиента:

JS Скопировать код document.querySelector('form').addEventListener('submit', function(event) { event.preventDefault(); let formData = new FormData(this); // Обработка данных с помощью JavaScript // Например, вывод в консоль, сохранение в localStorage и т.п. });

Проверка совместимости в разных браузерах

Соблюдение HTML-стандартов гарантирует совместимость в различных браузерах. Современные браузеры более терпимы к ошибкам, однако старые версии могут требовать полный URL в атрибуте action .

Лучшие практики отправки формы

Используйте метод POST для отправки форм: данные будут скрыты от прямого просмотра, а также можно передать большие объемы информации.

Применяйте семантически верную разметку: это упростит взаимодействие как с пользователями, так и с поисковыми системами.

Внедряйте прогрессивное улучшение: базовая функциональность должна работать без JavaScript — это облегчит жизнь пользователям со старыми версиями браузеров.

Визуализация

Markdown Скопировать код **Дом (🏠):** Веб-страница с формой. **Вы (🚶):** Данные формы. **Короткая прогулка (🚪↩️):** Отправка данных.

HTML Скопировать код <form action="#" method="post"> <!-- Выходим наружу... --> <input type="text" name="data"> <!-- ...и возвращаемся обратно --> <input type="submit" value="Отправить"> </form>

Данные формы (🚶) немедленно возвращаются домой (🏠 – на страничку с формой), отпрвка куда-то иное отсутствует.

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