Как сабмитить форму на текущую страницу: HTML, action#Основы HTML #Теги и атрибуты #Формы
Быстрый ответ
Для того чтобы HTML-форма отправляла данные и перезагружала текущую страницу, в
action достаточно указать пустую строку. С точки зрения безопасности обмена данными рекомендуется использовать метод
post.
<form action="" method="post">
<input type="text" name="field" required>
<button type="submit">Отправить</button>
</form>
Подготовьте серверный скрипт, например, PHP, который будет обрабатывать данные формы после их отправки. Важно, чтобы обработчик верно ориентировался на POST-запросы.
Пояснение атрибута action
Атрибут
action указывает URL для отправки данных формы. В HTML5, при отсутствии атрибута
action, форма отправляется на адрес текущего документа. Это делает указание пустой строки в
action достаточным для отправки формы на ту же страницу.
Рекомендуется избегать использования
action="#", так как это может привести к нежелательным переходам к верху страницы или иным неудобствам.
В рамках работы с PHP можно использовать следующий подход:
<form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER['PHP_SELF']); ?>" method="post">
<!-- Работаем над усовершенствованием -->
</form>
Здесь функция
htmlspecialchars обезвреживает XSS-атаки, очищая переменную
PHP_SELF.
Надежная защита
В работе с формами всегда важно проверять входящие данные. Осуществите очистку данных от вредного кода на стороне сервера, предотвращайте SQL-инъекции, используйте параметризованные запросы и валидацию. Если форма содержит конфиденциальные данные, рекомендуется использовать протокол HTTPS.
Секреты отправки для безсостоянийных форм
Если использование серверного скрипта невозможно, как на статических сайтах, можно задействовать сервисы вроде Formspree. JavaScript и Fetch API помогут обработать данные прямо на стороне клиента:
document.querySelector('form').addEventListener('submit', function(event) {
event.preventDefault();
let formData = new FormData(this);
// Обработка данных с помощью JavaScript
// Например, вывод в консоль, сохранение в localStorage и т.п.
});
Проверка совместимости в разных браузерах
Соблюдение HTML-стандартов гарантирует совместимость в различных браузерах. Современные браузеры более терпимы к ошибкам, однако старые версии могут требовать полный URL в атрибуте
action.
Лучшие практики отправки формы
- Используйте метод POST для отправки форм: данные будут скрыты от прямого просмотра, а также можно передать большие объемы информации.
- Применяйте семантически верную разметку: это упростит взаимодействие как с пользователями, так и с поисковыми системами.
- Внедряйте прогрессивное улучшение: базовая функциональность должна работать без JavaScript — это облегчит жизнь пользователям со старыми версиями браузеров.
Визуализация
**Дом (🏠):** Веб-страница с формой.
**Вы (🚶):** Данные формы.
**Короткая прогулка (🚪↩️):** Отправка данных.
<form action="#" method="post">
<!-- Выходим наружу... -->
<input type="text" name="data">
<!-- ...и возвращаемся обратно -->
<input type="submit" value="Отправить">
</form>
Данные формы (🚶) немедленно возвращаются домой (🏠 – на страничку с формой), отпрвка куда-то иное отсутствует.
Полезные материалы
- HTML Формы — высококачественное руководство по созданию и использованию HTML-форм.
- <form>: Элемент формы – HTML: язык разметки гипертекста | MDN — объяснение элемента формы и его атрибутов.
- Отправка данных формы – Изучение веб-разработки | MDN — как отправлять и обрабатывать данные форм.
- Подробное руководство по применимости веб-форм — Smashing Magazine — советы по удобству использования веб-форм и их наилучшем использовании.
- Пользовательские формы без серверного кода | Formspree — сервис для обработки отправки форм без серверного кода.
Ксения Сорокина
веб-техредактор