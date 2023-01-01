Как расширить div на полную высоту с sticky footer в CSS

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Быстрый ответ

Для того чтобы блок div мог занимать всю высоту родительского элемента, примените CSS-свойство height со значением 100% . Помните, что это будет функционировать только в случае, когда у родительского элемента задана высота. Для распространения div на всю высоту окна браузера используйте vh в значении height: 100vh .

CSS Скопировать код .full-height { height: 100%; /* применяется, когда у родителя задана высота */ } .viewport-height { height: 100vh; /* распространяется на всю высоту видимой части окна браузера */ }

Назначьте нужный класс своему div :

HTML Скопировать код <!-- В контейнере с заданной высотой --> <div style="height: 300px;"> <div class="full-height">Здесь я, протяжённый div!</div> </div> <!-- На всём экране --> <div class="viewport-height">Я дохожу до небес!</div>

Если ваш div находится внутри других блоков, каждый родительский элемент должен иметь указанную высоту; в противном случае свойство height: 100% не будет функционировать.

Укрощение высоты: познакомьтесь с min-height

В случаях, когда div должен подстраиваться под различные размеры окна браузера, свойство min-height: 100vh станет вашим надёжным помощником. Это обеспечит минимальную высоту элемента, равную высоте видимой области.

CSS Скопировать код .responsive-full-height { min-height: 100vh; }

Если на странице есть элементы с фиксированной высотой, такие как шапка или подвал, используйте функцию calc с min-height , чтобы учесть их размеры:

CSS Скопировать код .content-with-footer { min-height: calc(100vh – 50px); /* учитывается подвал высотой 50px */ }

Современные рыцари: Flexbox и CSS Grid

Для безупречной адаптивной верстки без необходимости дополнительных высотных расчётов вам помогут flexbox или CSS Grid :

CSS Скопировать код .flex-container { display: flex; flex-direction: column; min-height: 100vh; } .flex-item { flex: 1; /* Занимает все доступное пространство в контейнере */ }

А чтобы начать стилизацию с чистого листа, сбросьте отступы и поля:

CSS Скопировать код html, body { margin: 0; padding: 0; height: 100%; /* Позволяет дочерним элементам распространиться на весь экран */ }

Визуализация

Визуализируйте веб-страницу как здание, где каждый блок div — это этаж.

🏢 -> 🌐 : Здание соответствует полной высоте веб-страницы.

Чтобы макет div занял все доступное пространство от первого этажа до крыши, в CSS задайте height: 100% :

CSS Скопировать код div { height: 100%; }

Ваш блок div теперь аналогичен лифту, который проходит через все этажи здания без остановок.

🔝🛗🔝: Быстрое движение от самого низа до вершины.

Маленькие, но важные детали: учтите нюансы

Хотите идеально растянуть элемент на всю высоту? Обратите внимание на следующие нюансы:

Для Safari на iOS используйте -webkit-fill-available с min-height .

с . Помните, что различие в высоте окон браузеров может вызвать проблемы, особенно в мобильной версии. Воспользуйтесь готовыми решениями с ресурсов типа Stack Overflow.

Свойство overflow пригодится, если содержание div превышает 100% высоты.

пригодится, если содержание превышает 100% высоты. Для масштабирования и адаптивности предпочтительно использовать единицы rem для полей и отступов.

для полей и отступов. Если у дочерних элементов указан min-height , родительскому контейнеру назначьте position: relative .

Встроенный код поможет адаптировать страницу под параметры мобильных экранов:

CSS Скопировать код .full-height-mobile { min-height: 100vh; /* стандартная высота окна браузера */ min-height: -webkit-fill-available; /* особые условия для iOS */ }

Элегантные решения: преодолеваем трудности

Понимание принципов работы HTML и базовых стилей поможет вам в создании идеального дизайна:

Всегда открывайте и закрывайте HTML-теги — это важно для структуры документа.

Прежде чем задать div на всю высоту, установите высоту для <body> или главного контейнера.

на всю высоту, установите высоту для или главного контейнера. Используйте свойство background для создания интересного фона для div .

для создания интересного фона для . Учитывайте специфику отображения на устройствах различных размеров для создания адаптивного дизайна.

Следующий пример демонстрирует базовую структуру и сброс стилей для начала работы:

HTML Скопировать код <!DOCTYPE html> <html lang="ru"> <head> <style> html, body { height: 100%; margin: 0; padding: 0; } /* Готовы к дальнейшему применению стилей */ </style> </head> <body> <div id="full">Я полностью занимаю высоту окна браузера!</div> <!-- Здесь может быть дополнительный контент --> </body> </html>

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