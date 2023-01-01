Как расположить 2 элемента в ряд с Flexbox: решение

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Быстрый ответ

Чтобы создать двухколоночный макет с применением flexbox, присвойте контейнеру следующие свойства: display: flex; flex-wrap: wrap; . Для элементов внутри контейнера установите свойство flex-basis: 50%; . Это позволит каждому элементу занимать именно половину ширины контейнера.

CSS Скопировать код .container { display: flex; flex-wrap: wrap; } .item { flex-basis: 50%; box-sizing: border-box; }

HTML Скопировать код <div class="container"> <div class="item">Элемент 1 (теперь в паре с соседом!)</div> <div class="item">Элемент 2 (вдвоём веселее!)</div> </div>

Полученный результат — гибкий и правильно функционирующий двухколоночный макет, основанный на flexbox.

Суть свойства flex-basis

Свойство flex-basis устанавливает начальный размер элемента до того, как flex-механизм распределит остальное доступное пространство. В данном случае flex-basis: 50%; означает, что каждый элемент занимает изначально половину ширины контейнера.

Применение box-sizing

Свойство box-sizing: border-box; позволяет учесть внутренние отступы и границы элементов сразу в рамках заданной ширины, исключая возможность выхода элементов за пределы и облегчая манипуляции с размерами.

Обеспечение адаптивности

Процентные значения ширины элементов обеспечивают адаптивность макета: элементы масштабируются в соответствии с размером контейнера, что особенно важно при переменности размеров экрана.

Визуализация

Представим, что у вас есть комната, в которой расположены четыре предмета мебели:

Markdown Скопировать код Комната: 🛋️🪑🛏️🪑 (4 предмета) Вы применяете flexbox и задаёте: - 📏 Направление расположения: 🎚️ **строка** - ⚖️ Количество элементов в строке: 🎚️ **2**

В результате получается:

plaintext Скопировать код Было неудобно: 🛋️🪑🛏️🪑 Стало с flexbox: 🛋️🪑 🛏️🪑

Добро пожаловать в Гибкоград — где даже мебель умеет распределяться по два элемента в ряд!

Применение адаптивности

Flexbox идеально подходит для создания адаптивного дизайна. Используйте медиа-запросы для настройки макета под различные экраны и условия. Например, для мобильных устройств более предпочтительно использовать одноколоночный макет:

CSS Скопировать код @media (max-width: 600px) { .item { flex-basis: 100%; } }

Создание промежутков

Свойство margin поможет создать пробелы между элементами. Поскольку оно не учитывается в box-sizing: border-box; , отступы добавляются сверху предустановленной ширины элемента, что значительно упрощает организацию пространства.

Как избежать распространенных ошибок

Перенос элементов в узких контейнерах

Если элементы слишком рано переносятся на новую строку из-за маленькой ширины контейнера или избыточных внутренних отступов/границ, скорректируйте свойство flex-basis или используйте медиа-запросы для корректировки положения.

Справляемся с дробными ширинами

Различия в рендеринге подпиксельных значений в разных браузерах могут создать проблемы с единообразием. Для предотвращения этих недостатков применяйте округление ширин или другие подходы.

Избегание злоупотребления таблицами

Flexbox — это мощный инструмент CSS для структурирования макетов. Он позволяет поддерживать код семантически чистым и облегчает управление стилями, избегая проблем, связанных с устаревшими таблицами.

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