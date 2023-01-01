Как расположить 2 элемента в ряд с Flexbox: решение#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы создать двухколоночный макет с применением flexbox, присвойте контейнеру следующие свойства:
display: flex; flex-wrap: wrap;. Для элементов внутри контейнера установите свойство
flex-basis: 50%;. Это позволит каждому элементу занимать именно половину ширины контейнера.
.container {
display: flex;
flex-wrap: wrap;
}
.item {
flex-basis: 50%;
box-sizing: border-box;
}
<div class="container">
<div class="item">Элемент 1 (теперь в паре с соседом!)</div>
<div class="item">Элемент 2 (вдвоём веселее!)</div>
</div>
Полученный результат — гибкий и правильно функционирующий двухколоночный макет, основанный на flexbox.
Суть свойства flex-basis
Свойство
flex-basis устанавливает начальный размер элемента до того, как flex-механизм распределит остальное доступное пространство. В данном случае
flex-basis: 50%; означает, что каждый элемент занимает изначально половину ширины контейнера.
Применение box-sizing
Свойство
box-sizing: border-box; позволяет учесть внутренние отступы и границы элементов сразу в рамках заданной ширины, исключая возможность выхода элементов за пределы и облегчая манипуляции с размерами.
Обеспечение адаптивности
Процентные значения ширины элементов обеспечивают адаптивность макета: элементы масштабируются в соответствии с размером контейнера, что особенно важно при переменности размеров экрана.
Визуализация
Представим, что у вас есть комната, в которой расположены четыре предмета мебели:
Комната: 🛋️🪑🛏️🪑 (4 предмета)
Вы применяете flexbox и задаёте:
- 📏 Направление расположения:
🎚️ **строка**
- ⚖️ Количество элементов в строке:
🎚️ **2**
В результате получается:
Было неудобно: 🛋️🪑🛏️🪑
Стало с flexbox:
🛋️🪑
🛏️🪑
Добро пожаловать в Гибкоград — где даже мебель умеет распределяться по два элемента в ряд!
Применение адаптивности
Flexbox идеально подходит для создания адаптивного дизайна. Используйте медиа-запросы для настройки макета под различные экраны и условия. Например, для мобильных устройств более предпочтительно использовать одноколоночный макет:
@media (max-width: 600px) {
.item {
flex-basis: 100%;
}
}
Создание промежутков
Свойство margin поможет создать пробелы между элементами. Поскольку оно не учитывается в
box-sizing: border-box;, отступы добавляются сверху предустановленной ширины элемента, что значительно упрощает организацию пространства.
Как избежать распространенных ошибок
Перенос элементов в узких контейнерах
Если элементы слишком рано переносятся на новую строку из-за маленькой ширины контейнера или избыточных внутренних отступов/границ, скорректируйте свойство
flex-basis или используйте медиа-запросы для корректировки положения.
Справляемся с дробными ширинами
Различия в рендеринге подпиксельных значений в разных браузерах могут создать проблемы с единообразием. Для предотвращения этих недостатков применяйте округление ширин или другие подходы.
Избегание злоупотребления таблицами
Flexbox — это мощный инструмент CSS для структурирования макетов. Он позволяет поддерживать код семантически чистым и облегчает управление стилями, избегая проблем, связанных с устаревшими таблицами.
Полезные материалы
- Полное руководство по Flexbox | CSS-Tricks — Обширное руководство, включающее примеры использования Flexbox.
- Основные концепции flexbox – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — Учебник от MDN о ключевых принципах Flexbox.
- Flexbox Froggy – игра для изучения CSS flexbox — Интерактивная игра для освоения Flexbox.
- CSS Flexbox (Гибкое Боксирование) — Учебник о Flexbox от W3Schools.
- Наглядное руководство по свойствам CSS3 Flexbox | DigitalOcean — Визуальное руководство по свойствам Flexbox.
- Flexbox | Codrops — Особенности Flexbox.
- Решено с помощью Flexbox — Чистый CSS без хаков — Примеры решения различных задач макетирования с применением Flexbox.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда