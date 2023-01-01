Как работает селектор CSS :last-of-type? Решение проблемы#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы затрудняетесь, вот краткая суть: псевдокласс
:last-of-type обозначает последний элемент определённого типа, но не класса. Этот селектор направлен на выбор последнего элемента среди группы однообразных элементов, но при этом он не выбирает последний элемент с классом .class на вашем веб-сайте. Вместо него можно использовать следующий подход:
.class:not(.class ~ .class) {
/* Ваши стили */
}
Данный селектор выбирает элементы с классом .class, у которых за собой не следуют другие элементы с таким же классом. Таким образом, стилизовать можно последний элемент определённого класса.
Множество селекторов-соседей
В мире CSS существует понятие "соседства". Внедрение комбинированных селекторов и псевдоклассов можно сравнить с разгадыванием загадок Да Винчи. И если вам нужно стилизовать последний элемент из группы однотипных элементов, использование
.class:last-child может привести к неожиданным моментам в вашем коде. Гораздо более эффективно использовать селекторы классов, которые браузер обрабатывает с поразительной скоростью.
Улучшаем производительность и готовимся к будущему
Представьте, что вы разукрашиваете свой HTML, с быстротой распространяя по нему классы и идентификаторы. Такой подход повышает производительность обработки стилей, и это словно энергетический заряд для вашего CSS. Усовершенствовывая свои знания CSS, мы с нетерпением ожидаем появления новых стандартов, таких как селекторы CSS 4, чтобы сразу начать их применять.
Альтернативы в мире селекторов
Если
last-of-type вас подводит, обратите внимание на такие псевдоклассы, как
:not() и
:last-child. Псевдокласс
:not() – это универсальный инструмент, позволяющий выбрать элементы с более тонким контролем. Если последний требуемый элемент также является последним потомком своего родителя, то
:last-child станет для вас наилучшим вариантом.
p.visible:last-child {
/* Делаем последний видимый параграф отчетливым */
display: block;
}
Визуализация
Применение
.class:last-of-type можно представить как робота, который пытается выбрать последнее яблоко из ряда разных фруктов:
Строка: 🧺🍏🧺🍊🧺🍋🧺🍏
Но
.class:last-of-type вводится в заблуждение:
⛔️ Выбирает только: 🧺 — потому что это последняя корзина
✅ Игнорирует последнее 🍏 — он ищет ТОЛЬКО ПОСЛЕДНИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СВОЕГО ТИПА
Таким образом, важно отслеживать {тип элемента}, а не {класс фрукта}!
Совместимость действий браузеров как ароматное кофе
С учетом множества аспектов совместимости браузеров, выбор лучшего CSS селектора может стать сложной задачей, подобно подбору кофейных зерен из обширного ассортимента. CSS3 псевдоклассы обеспечивают всемирную совместимость, в то время как CSS4 предлагает новшества, которые все еще находятся в разработке. Ресурсы вроде dabblet.com позволяют протестировать различные вариации этих инструментов.
Игра с изменением свойства ‘display’
Не забывайте о значимости свойства
display в CSS контексте, которое контролирует видимость элементов – это подобно игре в прятки. Правильное использование
display позволяет вам скрывать и отображать элементы быстрее, чем акробаты на карнавале меняют костюмы.
Полезные материалы
- :last-of-type – CSS: Cascading Style Sheets | MDN — подробная информация о
:last-of-typeот MDN.
- The Difference Between :nth-child and :nth-of-type | CSS-Tricks — это статья на CSS-Tricks, разъясняющая различия между двумя псевдоклассами.
- CSS :last-of-type Selector — руководство по
:last-of-typeот W3Schools.
- An Ultimate Guide To CSS Pseudo Classes And Pseudo Elements — Smashing Magazine — подробный анализ псевдоклассов и псевдоэлементов от журнала Smashing Magazine.
- Selectors Level 3 — технические спецификации от W3C, включающие информацию о
:last-of-typeи других селекторах.
- CSS Pseudo-Elements Module Level 4 — последние обновления по псевдоэлементам от W3C.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда