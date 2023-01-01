Как проверить наличие класса у элемента в JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы проверить наличие класса у элемента при помощи JavaScript, воспользуйтесь методом classList.contains :

JS Скопировать код if (element.classList.contains('my-class')) { // 🎉 Класс присутствует, можно отметить это! }

Поддержка старых браузеров: Привет, старым друзьям!

Если в работе необходимо использовать старые браузеры, которые не поддерживают classList , то можно прибегнуть к альтернативным решениям. Например, написать функцию-помощник, используя свойство className и метод indexOf :

JS Скопировать код function hasClass(element, className) { return (' ' + element.className + ' ').indexOf(' ' + className + ' ') > -1; } if (hasClass(element, 'beloved-old-class')) { // 🦖 Отлично, нам удалось обнаружить следы динозавров! }

Такой подход обеспечивает максимальную совместимость с различными версиями браузеров.

Проверка нескольких классов: Чем больше, тем веселее!

Если задача стоит в проверке наличия нескольких классов, отлично подойдет применение цикла for в сочетании с методом classList.contains :

JS Скопировать код var classesToCheck = ['class1', 'class2', 'class3']; for (var i = 0; i < classesToCheck.length; i++) { if (element.classList.contains(classesToCheck[i])) { // 👑 Найден хотя бы один класс! Пора наслаждаться своим статусом короля классов! break; } }

Простота подхода и эффективность работы оставят вас довольными.

Сложные селекторы: Раскройте мощь

Для проверки соответствия элемента селекторам, включая классы, пригодится метод Element.matches() :

JS Скопировать код if (element.matches('.fancy-class')) { // 💃 Элемент и класс '.fancy-class' теперь как будто пара! }

В этом методе кроется ваш секретный инструмент для работы со сложными селекторами, когда у элемента имеется несколько классов.

Измерение производительности: Необходимость в скорости

Герои фильмов о гонках скажут: "Не важно, на сколько ты победил, главное — выигрыш". Но в мире кода каждая милисекунда имеет значение. Сравните classList.contains и indexOf :

Тест на пределе: https://jsben.ch/U3CpX

График победы: https://i.stack.imgur.com/8kWMd.png

Помните: даже скорость Молнии Маккуина отличается от трассы к трассе.

Полифилы: Ностальгия по

Чтобы поддерживать старые браузеры, полифил может добавить им возможности classList , современные к нашему времени:

JS Скопировать код // Возвращаемся в будущее с помощью classList if (!("classList" in document.createElement("_"))) { Object.defineProperty(HTMLElement.prototype, 'classList', { // Ваш код будет здесь... }); }

Изучите подробности — полифил classList.js от Eli Grey, чтобы получить полное понимание.

Визуализация

Попробуем изобразить, как element содержит класс в JavaScript, представив шкаф с лучшими нарядами:

Шкаф Есть наряд? Повседневные рубашки 👔 🎩 🕶️ Вечерние платья 👗 🥾 🎒 Спортивные костюмы 🏋️ 👟 🧦 Стильный костюм ❓

JS Скопировать код const outfitExists = element.classList.contains('stylish-outfit');

Ищем "Стильный костюм":

Проверка Результат outfitExists ✅ / ❌

👗 Есть ( ✅ ): На вас шикарный наряд! 🚫 Нет ( ❌ ): Пора обновить гардероб!

Никаких ложных срабатываний

Используя classList.contains , мы минимизируем риск ложных срабатываний, которые могут возникнуть при использовании indexOf . Не путайте классы .btn и .btn-large — они отличаются так же, как и нюансы вашего кода!

Особый подход к SVG

Для работы с SVG элементами classList станет надежным помощником. В случае SVG свойство className может работать не так, как ожидали, особенно в старых браузерах.

Работа с классами в популярных фреймворках

Пользователям React, Angular и Vue стоит отметить, что эти фреймворки предлагают свои собственные решения для работы с классами. Их встроенные подходы лучше совместимы с реализацией виртуального DOM, поэтому рекомендуется использовать именно их.

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