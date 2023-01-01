Как проверить наличие класса у элемента в JavaScript#Основы JavaScript #Работа с DOM
Быстрый ответ
Чтобы проверить наличие класса у элемента при помощи JavaScript, воспользуйтесь методом
classList.contains:
if (element.classList.contains('my-class')) {
// 🎉 Класс присутствует, можно отметить это!
}
Поддержка старых браузеров: Привет, старым друзьям!
Если в работе необходимо использовать старые браузеры, которые не поддерживают
classList, то можно прибегнуть к альтернативным решениям. Например, написать функцию-помощник, используя свойство
className и метод
indexOf:
function hasClass(element, className) {
return (' ' + element.className + ' ').indexOf(' ' + className + ' ') > -1;
}
if (hasClass(element, 'beloved-old-class')) {
// 🦖 Отлично, нам удалось обнаружить следы динозавров!
}
Такой подход обеспечивает максимальную совместимость с различными версиями браузеров.
Проверка нескольких классов: Чем больше, тем веселее!
Если задача стоит в проверке наличия нескольких классов, отлично подойдет применение цикла
for в сочетании с методом
classList.contains:
var classesToCheck = ['class1', 'class2', 'class3'];
for (var i = 0; i < classesToCheck.length; i++) {
if (element.classList.contains(classesToCheck[i])) {
// 👑 Найден хотя бы один класс! Пора наслаждаться своим статусом короля классов!
break;
}
}
Простота подхода и эффективность работы оставят вас довольными.
Сложные селекторы: Раскройте мощь
Для проверки соответствия элемента селекторам, включая классы, пригодится метод
Element.matches():
if (element.matches('.fancy-class')) {
// 💃 Элемент и класс '.fancy-class' теперь как будто пара!
}
В этом методе кроется ваш секретный инструмент для работы со сложными селекторами, когда у элемента имеется несколько классов.
Измерение производительности: Необходимость в скорости
Герои фильмов о гонках скажут: "Не важно, на сколько ты победил, главное — выигрыш". Но в мире кода каждая милисекунда имеет значение. Сравните
classList.contains и
indexOf:
- Тест на пределе: https://jsben.ch/U3CpX
- График победы: https://i.stack.imgur.com/8kWMd.png
Помните: даже скорость Молнии Маккуина отличается от трассы к трассе.
Полифилы: Ностальгия по
Чтобы поддерживать старые браузеры, полифил может добавить им возможности
classList, современные к нашему времени:
// Возвращаемся в будущее с помощью classList
if (!("classList" in document.createElement("_"))) {
Object.defineProperty(HTMLElement.prototype, 'classList', {
// Ваш код будет здесь...
});
}
Изучите подробности — полифил classList.js от Eli Grey, чтобы получить полное понимание.
Визуализация
Попробуем изобразить, как
element содержит класс в JavaScript, представив шкаф с лучшими нарядами:
|Шкаф
|Есть наряд?
|Повседневные рубашки
|👔 🎩 🕶️
|Вечерние платья
|👗 🥾 🎒
|Спортивные костюмы
|🏋️ 👟 🧦
|Стильный костюм
|❓
const outfitExists = element.classList.contains('stylish-outfit');
Ищем "Стильный костюм":
|Проверка
|Результат
|
outfitExists
|✅ / ❌
👗 Есть (
✅): На вас шикарный наряд!
🚫 Нет (
❌): Пора обновить гардероб!
Никаких ложных срабатываний
Используя
classList.contains, мы минимизируем риск ложных срабатываний, которые могут возникнуть при использовании
indexOf. Не путайте классы
.btn и
.btn-large — они отличаются так же, как и нюансы вашего кода!
Особый подход к SVG
Для работы с SVG элементами
classList станет надежным помощником. В случае SVG свойство
className может работать не так, как ожидали, особенно в старых браузерах.
Работа с классами в популярных фреймворках
Пользователям React, Angular и Vue стоит отметить, что эти фреймворки предлагают свои собственные решения для работы с классами. Их встроенные подходы лучше совместимы с реализацией виртуального DOM, поэтому рекомендуется использовать именно их.
Полезные материалы
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик