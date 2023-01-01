Как просмотреть HTML и CSS всплывающей подсказки в Chrome

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Быстрый ответ

Чтобы мгновенно исследовать элемент при наведении в браузере Chrome, используйте сочетание клавиш Ctrl+Shift+C (или Cmd+Shift+C на Mac), а затем наведите курсор на требуемый элемент. Если же вам нужно проанализировать состояние :hover, откройте Инструменты разработчика, выберите элемент на панели "Элементы", щёлкните на нём правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню :hov и отметьте :hover. Такой подход позволит вам зафиксировать элемент в состоянии "наведённого" курсора и детально изучить, а при необходимости и изменить его CSS-стили.

Продвинутое исследование динамических элементов

В некоторых случаях работа с определенными динамическими элементами, например с всплывающими подсказками, может представлять определенные сложности. Вот несколько рекомендаций, которые помогут улучшить ваши навыки:

Наведение на динамический элемент: Установите курсор на желаемый элемент. Открытие Инструментов разработчика: Используйте клавишу F12 (для ПК) или комбинацию Cmd+Opt+I (для Mac) для того, чтобы открыть Инструменты разработчика в Chrome. Остановка выполнения скрипта: – Держите курсор наведенным на элементе и нажмите F8 , чтобы приостановить работу соответствующего скрипта. – Или перейдите на вкладку "Источники" и самостоятельно установите "breakpoint", либо активируйте команду debugger; в Консоли. Анализ "замороженного" элемента: После того как выполнение веб-страницы остановлено, перейдите во вкладку "Элементы" и более подробно изучите элемент.

На шаг впереди

Работа со сложными всплывающими подсказками

Bootstrap tooltips : Если вы используете подсказки Bootstrap , для их отображения выполните в консоли команду $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip('show') .

: Если вы используете подсказки , для их отображения выполните в консоли команду . Переменная $0 в консоли : В консоли Chrome $0 ссылается на последний исследованный элемент. Это может быть полезно для отображения всплывающей подсказки для этого элемента, используя $($0).tooltip('show') .

: В консоли Chrome $0 ссылается на последний исследованный элемент. Это может быть полезно для отображения всплывающей подсказки для этого элемента, используя . Максимальное исользование консоли: Если вам нужно погрузиться в процесс исследования более глубоко, рекомендуется открыть Консоль в отдельном окне. Эту опцию можно активировать в настройках "Инструментов разработчика".

Управление динамическими элементами

При работе с быстро изменяющимся контентом, могут быть полезны следующие методы его остановки:

Точки останова в JavaScript : Вставьте в ваш скрипт временный вызов setTimeout(() => {debugger}, 5000) , наведите курсор на элемент и дождитесь активации отладчика.

: Вставьте в ваш скрипт временный вызов , наведите курсор на элемент и дождитесь активации отладчика. Быстрый переход к консоли: Для быстрого переключения между элементами и консолью без использования мыши, используйте сочетание клавиш Ctrl+ `.

Морзянка в CSS

После того как вы установили паузу в нужном состоянии:

Проанализируйте стили CSS напрямую во вкладке "Источники" . Здесь можно лучше понять стили, которые используются через JavaScript.

. Здесь можно лучше понять стили, которые используются через JavaScript. Как вариант, обратитесь к вкладке "Элементы" для анализа структуры и стилей всплывающей подсказки.

для анализа структуры и стилей всплывающей подсказки. Если всплывающая подсказка продолжает исчезать, примените к элементу вручную состояние :hover на панели "Стили".

Визуализация

Временами поимка "бабочки" (целевого элемента) на "поле" (веб-странице) может казаться бесперспективной задачей:

Markdown Скопировать код Поле 🌸🌿🌺: Поймать бабочку? Желаем удачи! (👆🦋??)

Но благодаря "волшебной камере" (инструменту инспекции) Chrome Developer Tools, эту задачу можно облегчить:

Markdown Скопировать код Камера 📸: Сделано! Бабочка "заморожена", все ее детали на виду.

Наведение и остановка взаимодействия позволят вам изучать элемент в запрошенном состоянии:

Markdown Скопировать код До: 🌸🌿🦋🌺 – Бабочка мельком проходит и исчезает. После: 🌸🌿📸🌺 – Бабочка поймана и готова к изучению.

Мы бы хотели иметь возможность делать такое и в реальной жизни! 📸👌

Исключительное изучение: Профессиональные советы

Улучшаем остановку исполнения скрипта

Если вас беспокоит некорректная работа паузы, помните:

Практика ведет к совершенству : Совершенствуйте свои навыки остановки взаимодействия с элементами — с каждой новой попыткой всё получается лучше.

: Совершенствуйте свои навыки остановки взаимодействия с элементами — с каждой новой попыткой всё получается лучше. Звуковые сигналы: Если исследуемая всплывающая подсказка производит звуковой сигнал, вы можете синхронизировать паузу с этим аудиосигналом.

Инструментарий для устранения трудностей

Столкнулись с проблемами в процессе инспектирования? Не стоит беспокоиться:

Переопределения : Проверьте, не скрывают ли вызванные вами переопределения CSS исследуемый элемент. Это можно сделать на панели "Стили".

: Проверьте, не скрывают ли вызванные вами переопределения CSS исследуемый элемент. Это можно сделать на панели "Стили". Проблемы с z-index : Если всплывающий элемент скрыт за другими, попробуйте повысить его положение, используя свойство z-index .

: Если всплывающий элемент скрыт за другими, попробуйте повысить его положение, используя свойство . Расширения браузера: Все расширения, которые могут влиять на работу Инструментов разработчика, рекомендуется временно отключить.

Документация: Подарок для вашего будущего

Снимки : Используйте функцию создания снимков экрана для элемента в "Инструментах разработки", чтобы запоминать его состояние и возвращаться к нему в будущем.

: Используйте функцию создания снимков экрана для элемента в "Инструментах разработки", чтобы запоминать его состояние и возвращаться к нему в будущем. Фрагменты кода: Сохраняйте фрагменты вашего JavaScript-кода на вкладке "Источники". Это поможет вам ускорить рутинную работу.

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