Как просмотреть HTML и CSS всплывающей подсказки в Chrome#Веб-разработка #CSS и верстка #Отладка DevTools
Быстрый ответ
Чтобы мгновенно исследовать элемент при наведении в браузере Chrome, используйте сочетание клавиш
Ctrl+Shift+C (или
Cmd+Shift+C на Mac), а затем наведите курсор на требуемый элемент. Если же вам нужно проанализировать состояние :hover, откройте Инструменты разработчика, выберите элемент на панели "Элементы", щёлкните на нём правой кнопкой мыши, выберите в контекстном меню
:hov и отметьте :hover. Такой подход позволит вам зафиксировать элемент в состоянии "наведённого" курсора и детально изучить, а при необходимости и изменить его CSS-стили.
Продвинутое исследование динамических элементов
В некоторых случаях работа с определенными динамическими элементами, например с всплывающими подсказками, может представлять определенные сложности. Вот несколько рекомендаций, которые помогут улучшить ваши навыки:
- Наведение на динамический элемент: Установите курсор на желаемый элемент.
- Открытие Инструментов разработчика: Используйте клавишу
F12(для ПК) или комбинацию
Cmd+Opt+I(для Mac) для того, чтобы открыть Инструменты разработчика в Chrome.
- Остановка выполнения скрипта:
– Держите курсор наведенным на элементе и нажмите
F8, чтобы приостановить работу соответствующего скрипта. – Или перейдите на вкладку "Источники" и самостоятельно установите "breakpoint", либо активируйте команду
debugger;в Консоли.
- Анализ "замороженного" элемента: После того как выполнение веб-страницы остановлено, перейдите во вкладку "Элементы" и более подробно изучите элемент.
На шаг впереди
Работа со сложными всплывающими подсказками
- Bootstrap tooltips: Если вы используете подсказки Bootstrap, для их отображения выполните в консоли команду
$('[data-toggle="tooltip"]').tooltip('show').
- Переменная $0 в консоли: В консоли Chrome $0 ссылается на последний исследованный элемент. Это может быть полезно для отображения всплывающей подсказки для этого элемента, используя
$($0).tooltip('show').
- Максимальное исользование консоли: Если вам нужно погрузиться в процесс исследования более глубоко, рекомендуется открыть Консоль в отдельном окне. Эту опцию можно активировать в настройках "Инструментов разработчика".
Управление динамическими элементами
При работе с быстро изменяющимся контентом, могут быть полезны следующие методы его остановки:
- Точки останова в JavaScript: Вставьте в ваш скрипт временный вызов
setTimeout(() => {debugger}, 5000), наведите курсор на элемент и дождитесь активации отладчика.
- Быстрый переход к консоли: Для быстрого переключения между элементами и консолью без использования мыши, используйте сочетание клавиш
Ctrl+`.
Морзянка в CSS
После того как вы установили паузу в нужном состоянии:
- Проанализируйте стили CSS напрямую во вкладке "Источники". Здесь можно лучше понять стили, которые используются через JavaScript.
- Как вариант, обратитесь к вкладке "Элементы" для анализа структуры и стилей всплывающей подсказки.
- Если всплывающая подсказка продолжает исчезать, примените к элементу вручную состояние
:hoverна панели "Стили".
Визуализация
Временами поимка "бабочки" (целевого элемента) на "поле" (веб-странице) может казаться бесперспективной задачей:
Поле 🌸🌿🌺: Поймать бабочку? Желаем удачи! (👆🦋??)
Но благодаря "волшебной камере" (инструменту инспекции) Chrome Developer Tools, эту задачу можно облегчить:
Камера 📸: Сделано! Бабочка "заморожена", все ее детали на виду.
Наведение и остановка взаимодействия позволят вам изучать элемент в запрошенном состоянии:
До: 🌸🌿🦋🌺 – Бабочка мельком проходит и исчезает.
После: 🌸🌿📸🌺 – Бабочка поймана и готова к изучению.
Мы бы хотели иметь возможность делать такое и в реальной жизни! 📸👌
Исключительное изучение: Профессиональные советы
Улучшаем остановку исполнения скрипта
Если вас беспокоит некорректная работа паузы, помните:
- Практика ведет к совершенству: Совершенствуйте свои навыки остановки взаимодействия с элементами — с каждой новой попыткой всё получается лучше.
- Звуковые сигналы: Если исследуемая всплывающая подсказка производит звуковой сигнал, вы можете синхронизировать паузу с этим аудиосигналом.
Инструментарий для устранения трудностей
Столкнулись с проблемами в процессе инспектирования? Не стоит беспокоиться:
- Переопределения: Проверьте, не скрывают ли вызванные вами переопределения CSS исследуемый элемент. Это можно сделать на панели "Стили".
- Проблемы с z-index: Если всплывающий элемент скрыт за другими, попробуйте повысить его положение, используя свойство
z-index.
- Расширения браузера: Все расширения, которые могут влиять на работу Инструментов разработчика, рекомендуется временно отключить.
Документация: Подарок для вашего будущего
- Снимки: Используйте функцию создания снимков экрана для элемента в "Инструментах разработки", чтобы запоминать его состояние и возвращаться к нему в будущем.
- Фрагменты кода: Сохраняйте фрагменты вашего JavaScript-кода на вкладке "Источники". Это поможет вам ускорить рутинную работу.
Полезные материалы
- Как превратить заголовок в URL-слаг в jQuery? – Stack Overflow — Дискуссия на Stack Overflow о зафиксированном состоянии
:hoverс помощью Инструментов разработки Chrome.
- Отладка JavaScript | Инструменты разработчика | Google Developers — Официальная документация Инструментов разработки Chrome по отладке JavaScript-кода.
- Инструменты разработки Chrome для CSS – Улучшение кодирования и отладки вашего CSS – YouTube — Видеоруководство по анализу CSS с использованием Инструментов разработки Chrome на YouTube.
- Что такое инструменты разработчика браузера? – Учебные материалы по веб-разработке | MDN — Обзор инструментов разработчика в браузере на сайте MDN Web Docs.
- Полное руководство по CSS псевдоклассам и псевдоэлементам – Smashing Magazine — Расширенное руководство по CSS псевдоклассам и псевдоэлементам, полезное при работе со состояниями
:hover.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда