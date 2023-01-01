logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как предотвратить отправку формы: обработка событий в JS
Соберите ИИ-ассистента, который будет работать за вас
Мини-курс для новичков за749 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как предотвратить отправку формы: обработка событий в JS
бесплатно
Как вести личный бюджет, чтобы начать копить
ИИ-помощник за0 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как предотвратить отправку формы: обработка событий в JS
Освойте нейросети за один вечер
12 уроков за1249 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как предотвратить отправку формы: обработка событий в JS
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти
Главная
arrow
Wiki
arrow
HTML
arrow
Как предотвратить отправку формы: обработка событий в JS
Улучшите резюме, чтобы быстрее найти работу
Секреты для поиска работы за990 ₽
Перейти

Как предотвратить отправку формы: обработка событий в JS

#Основы JavaScript  #Работа с DOM  #События в браузере  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для предотвращения отправки форм используйте функцию event.preventDefault() в обработчике события submit, впутываемом в форму. Эта функция отменяет стандартное поведение браузера при попытке отправки формы.

Пример:

JS
Скопировать код
document.querySelector('form').addEventListener('submit', function(event) {
  // Главное – уверенно двигаться вперед!
  event.preventDefault(); 
});

Внесите этот код в обработчик события submit формы, и это предотвратит её отправку.

Пошаговый план для смены профессии

Основы работы с формами: начинаем с крепкого фундамента

Чтобы адекватно блокировать отправку форм, важно построить стабильную и надежную систему, эффективную в различных браузерах и устойчивую к непредсказуемым JS-ошибкам.

Современный JavaScript: Боромир заблуждается, а мы – нет

Становится очевидным, что JavaScript значительно эволюционировал за последние годы, предлагая удобные методы управления событиями:

  • Наблюдайте внимательно и используйте addEventListener для привязывания обработчиков, что значительно упрощает их добавление и управление:

    JS
    Скопировать код
    const form = document.querySelector('form');
form.addEventListener('submit', (event) => {
    // Гэндальф вмешивается, и...
    event.preventDefault();
    // дальше – ваша логика
});

  • Предотвращайте ошибки исполнения с помощью оператора try...catch, чтобы избежать нежелательной отправки формы при возникновении неожиданных сбоев:

    JS
    Скопировать код
    form.addEventListener('submit', (event) => {
    try {
        // Силы Темного Лорда отступают!
        event.preventDefault();
        // И начинается магия JavaScript
    } catch (error) {
        console.error("Ошибка при отправке формы: ", error);
    }
});

Не навреди: Гиппократова клятва в области обработки событий

Если вы работаете с элементами управления пользовательского интерфейса или не можете изменить кнопку отправки:

  • Соблюдайте порядок, избежать использования onsubmit в HTML, отдавая предпочтение методу связывания JavaScript-кода с HTML, чтобы сохранить чистоту и порядок.

    HTML
    Скопировать код
    <!-- Это не лучший вариант -->
<form onsubmit="return false;">

  • Если вы знакомы с jQuery или подобными библиотеками, используйте их преимущества. Они предлагают удобный и кроссбраузерный подход к обработке событий.

    JS
    Скопировать код
    // jQuery в действии!
$('form').on('submit', function(event) {
    // Стоп!
    event.preventDefault();
    // И продолжаем озвучивать ваши заклинания...
});

Прорабатывайте детали тщательно

  • Тестируйте ваш код не только в Chrome, но и в Firefox, Edge, и даже в менее популярных браузерах. Кроссбраузерность – это знак профессионализма.
  • Если что-то неясно, выберите ненавязчивый JavaScript – в конце концов, скрипты могут быть и отключены.
  • Всегда помещайте логику обработки формы в отдельную функцию, это сделает Дальнейшую модификацию кода проще.

Продвинутые техники перехвата форм: всегда есть место для большего

Узнайте, как справиться с более сложными ситуациями, когда базовый трюк с event.preventDefault() не достаточен:

Ваша кнопка отправки слишком нетерпелива?

Тогда следует её ограничить. Форма может быть отправлена несколько раз, если пользователь нажимает кнопку многократно:

  • Вот как избежать многократной отправки:
JS
Скопировать код
form.addEventListener('submit', function(event) {
    // Нужно двигаться в нужном темпе
    event.preventDefault();
    // Отправим, когда всё будет готово...
    this.querySelector('[type="submit"]').disabled = true;
    // Теперь можно произвести нужные манипуляции...
});

Проблемы с "родителями" элемента?

Если ваша форма встроена в более масштабные интерактивные компоненты:

  • Воспользуйтесь event.stopPropagation(), чтобы прервать всплытие события и не дать ему распространяться по DOM.
JS
Скопировать код
form.addEventListener('submit', (event) => {
    // Нежелательный эффект для "родителя".
    event.preventDefault();
    // Они не должны знать об этом!
    event.stopPropagation();
    // Продолжаем процедуру...
});

Условная отправка формы

Отправка формы должна осуществляться только при соблюдении определенных условий:

  • Здесь и сейчас проверьте эти условия перед тем, как блокировать стандартное действие.
JS
Скопировать код
form.addEventListener('submit', (event) => {
    if (!isFormValid()) {
        // Без перестраховки никуда!
        event.preventDefault();
        // Укажите на ошибки
    } else {
        // Если всё готово, отправим форму!
    }
});

Визуализация

Представьте процесс отправки формы как путешествие на Поезде 🚂 к Станции Отправления:

Markdown
Скопировать код
Отправка Формы: 🚂 => [Станция Отправления] 🏁

Сделаем техническую остановку:

JS
Скопировать код
form.onsubmit = function(event) {
    // Магический трюк!
    event.preventDefault();
};

И вот наш поезд останавливается на станции:

Markdown
Скопировать код
🚂 = Подождите, форма еще не отправлена

Функция preventDefault() – это своего рода сигнал для остановки, показывающий, что поезду нужно остановиться, и мы можем продолжить работу без лишней спешки. 🚦

Управление формами: советы для джедаев

Для обеспечения доскональной защиты от непредвиденных обстоятельств, важно подготовиться ко всем возможным ситуациям:

Берегитесь скрытых опасностей!

Хорошая система выдержит любую неприятность:

  • Товариществуйте с проблемами как ниндзя, будьте аккуратны со скрытыми ошибками, которые могут пройти мимо return false.
  • Тщательно документируйте все процессы и используйте инструменты для ведения журналов и мониторинга, чтобы вовремя отлавливать и устранять проблемы.

Чистота кода

  • Применение методологий разработки, которые помогут вашему коду оставаться читабельным и поддерживаемым, – это путь к успеху.
  • Следуйте принципу DRY (Don't Repeat Yourself), чтобы избежать дублирования кода и его последствий.

Практика превыше теории

  • Применяйте свой код на практике и наблюдайте за его исполнением.
  • Для проведения тестов и создания прототипов используйте онлайн-платформы вроде CodePen или JSFiddle.

Полезные материалы

  1. Метод Event: preventDefault() – Веб-API | MDN — подробная информация о том, как останавливать стандартное действие с помощью JavaScript.
  2. Изучение форм | web.dev — полный обзор форм и видов ввода в современном HTML.
  3. javascript – Как заблокировать обновление страницы при отправке формы – Stack Overflow — проверенные решения от разработчиков о предотвращении отправки форм.
  4. Валидация форм JavaScript – W3Schools — обучающий материал по использованию JavaScript для проверки данных на формах и управления отправками.
  5. event.preventDefault() | Документация по jQuery API — описание функции .preventDefault() в jQuery.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой метод используется для предотвращения стандартного поведения формы при ее отправке?
1 / 5

Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

Свежие материалы
Основные принципы работы HTTP
6 сентября 2024
История и развитие HTTP и HTTPS
6 сентября 2024
Мета-теги: как правильно использовать
6 сентября 2024

Загрузка...