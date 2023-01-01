Как правильно указать путь до изображений в CSS

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Быстрый ответ

Чтобы "поднять" уровень в атрибуте src HTML, используйте конструкцию .. /. Это команда браузеру "отступить" на одну позицию назад в иерархии каталогов.

HTML Скопировать код <img src="../mother.png" alt="На уровень выше"> <!-- Предположим, ваш файл расположен по адресу /src/html/coding.html, тогда изображение mother.png должно быть в /src/mother.png -->

Подъем и спуск: Относительные пути в CSS

Важно овладеть навигацией по директориям при работе с относительными путями. Условно говоря, это ваш инструментарий для перемещений по «местности» файловой системы.

CSS Скопировать код /* Здесь мы ищем изображение в текущем каталоге */ background-image: url('cavePainting.jpg'); /* Чтобы подняться на уровень выше */ background-image: url('../treasureMap.png'); /* А так можно переместиться на два уровня вверх – для искушенных искателей приключений */ background-image: url('../../lastWill.png');

Надежные ориентиры: Абсолютные пути

Использование абсолютных путей, которые начинаются с / , позволяет задавать ссылки от корня каталога и быть независимыми от текущего положения файла.

CSS Скопировать код /* Вне зависимости от текущей позиции файла, путь будет вести к /images */ background-image: url('/images/developerSweat.png');

Эффект Джекилла и Хайда: Локальные и серверные пути

Переключение между локальной и серверной файловой системой может вызывать различия в определении путей. Следовательно, необходимо тестировать выполнение программы в условиях, максимально приближенных к окончательному развертыванию.

Визуализация

Представьте, что вы перемещаетесь по файловой системе, как по лестнице. Рассмотрим на примере:

Markdown Скопировать код /* Допустим у вас есть файл: /home/you/nextflix/pic.jpg */ Текущий путь: /home/you/netflix/pic.jpg

Желаете подняться на уровень выше?

Markdown Скопировать код /* Совершаем подъем к родительскому каталогу */ Новый путь: ../pic.jpg

Ваши прогресс:

/* Теперь путь таков: /home/you/pic.jpg */ /home/you/pic.jpg

Совершаем двойной прыжок наверх:

Markdown Скопировать код /* Дополнительный подъем на уровень вверх */ Двойной подъем: ../../pic.jpg

И вот вид с вершины:

/* Мы поднялись до корня иерархии, оставив: /home/pic.jpg */ /home/pic.jpg

🏢 Каждый .. – это шаг вверх по лестнице. И горизонт становится все шире...

Космические различия: Выбор браузеров

Браузеры могут трактовать файловые пути по-своему. Используйте стандартный подход, чтобы обеспечить совместимость между ними.

Шифровальщики: Безопасность преимущественна

Будьте бдительны, чтобы пути не выходили за пределы разумной файловой структуры. Вы не хотите, чтобы ваш сайт стал "троянским конем".

Червоточины: Символические ссылки

Символические ссылки или symlinks могут упростить перемещение по файлам, создавая ярлыки для удобного доступа. Однако помните о потенциальных проблемах безопасности, связанных с ними.

Для создания символической ссылки достаточно выполнить следующую команду:

Bash Скопировать код /* Создаем ярлык к папке с изображениями */ ln -s ../images images

Теперь путь к изображениям станет намного простее и логичнее, обходя сложную структуру директорий.

Потерянные файлы: Устранение ошибок путей

Некорректно указанные пути приводят к ошибкам при загрузке ресурсов. Всегда проверяйте правильность путей, чтобы предотвратить сбои в работе вашего сайта.

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