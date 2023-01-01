Как правильно указать путь до изображений в CSS#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Чтобы "поднять" уровень в атрибуте
src HTML, используйте конструкцию
../. Это команда браузеру "отступить" на одну позицию назад в иерархии каталогов.
<img src="../mother.png" alt="На уровень выше">
<!-- Предположим, ваш файл расположен по адресу /src/html/coding.html,
тогда изображение mother.png должно быть в /src/mother.png -->
Подъем и спуск: Относительные пути в CSS
Важно овладеть навигацией по директориям при работе с относительными путями. Условно говоря, это ваш инструментарий для перемещений по «местности» файловой системы.
/* Здесь мы ищем изображение в текущем каталоге */
background-image: url('cavePainting.jpg');
/* Чтобы подняться на уровень выше */
background-image: url('../treasureMap.png');
/* А так можно переместиться на два уровня вверх – для искушенных искателей приключений */
background-image: url('../../lastWill.png');
Надежные ориентиры: Абсолютные пути
Использование абсолютных путей, которые начинаются с
/, позволяет задавать ссылки от корня каталога и быть независимыми от текущего положения файла.
/* Вне зависимости от текущей позиции файла, путь будет вести к /images */
background-image: url('/images/developerSweat.png');
Эффект Джекилла и Хайда: Локальные и серверные пути
Переключение между локальной и серверной файловой системой может вызывать различия в определении путей. Следовательно, необходимо тестировать выполнение программы в условиях, максимально приближенных к окончательному развертыванию.
Визуализация
Представьте, что вы перемещаетесь по файловой системе, как по лестнице. Рассмотрим на примере:
/* Допустим у вас есть файл: /home/you/nextflix/pic.jpg */
Текущий путь: /home/you/netflix/pic.jpg
Желаете подняться на уровень выше?
/* Совершаем подъем к родительскому каталогу */
Новый путь: ../pic.jpg
Ваши прогресс:
/* Теперь путь таков: /home/you/pic.jpg */
/home/you/pic.jpg
Совершаем двойной прыжок наверх:
/* Дополнительный подъем на уровень вверх */
Двойной подъем: ../../pic.jpg
И вот вид с вершины:
/* Мы поднялись до корня иерархии, оставив: /home/pic.jpg */
/home/pic.jpg
🏢 Каждый
.. – это шаг вверх по лестнице. И горизонт становится все шире...
Космические различия: Выбор браузеров
Браузеры могут трактовать файловые пути по-своему. Используйте стандартный подход, чтобы обеспечить совместимость между ними.
Шифровальщики: Безопасность преимущественна
Будьте бдительны, чтобы пути не выходили за пределы разумной файловой структуры. Вы не хотите, чтобы ваш сайт стал "троянским конем".
Червоточины: Символические ссылки
Символические ссылки или symlinks могут упростить перемещение по файлам, создавая ярлыки для удобного доступа. Однако помните о потенциальных проблемах безопасности, связанных с ними.
Symlinks: Путь наименьшего сопротивления
Для создания символической ссылки достаточно выполнить следующую команду:
/* Создаем ярлык к папке с изображениями */
ln -s ../images images
Теперь путь к изображениям станет намного простее и логичнее, обходя сложную структуру директорий.
Потерянные файлы: Устранение ошибок путей
Некорректно указанные пути приводят к ошибкам при загрузке ресурсов. Всегда проверяйте правильность путей, чтобы предотвратить сбои в работе вашего сайта.
Полезные материалы
- Тег
<img>в HTML – Познакомьтесь с тегом
<img>и его использованием в HTML на ресурсе W3Schools.
- HTMLAnchorElement: свойство pathname – Web API | MDN – Обратите внимание на MDN для понимания работы с URL-путями в JavaScript.
- Абсолютные и относительные URL – Stack Overflow — Детальное обсуждение абсолютных против относительных URL от пользователей Stack Overflow.
- Напоминание о файлах и путях | CSS-Tricks – Полезные советы по работе с файловыми путями от экспертов CSS-Tricks.
- RFC 3986 – Общий синтаксис URI: Uniform Resource Identifier – Официальные спецификации синтаксиса URI.
- WebAIM: Альтернативный текст – Инструкция по созданию доступных изображений от WebAIM, актуальна для всех веб-разработчиков.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда