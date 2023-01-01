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Как правильно указать путь до изображений в CSS
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Как правильно указать путь до изображений в CSS

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Чтобы "поднять" уровень в атрибуте src HTML, используйте конструкцию ../. Это команда браузеру "отступить" на одну позицию назад в иерархии каталогов.

HTML
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<img src="../mother.png" alt="На уровень выше">
<!-- Предположим, ваш файл расположен по адресу /src/html/coding.html,
тогда изображение mother.png должно быть в /src/mother.png -->
Пошаговый план для смены профессии

Подъем и спуск: Относительные пути в CSS

Важно овладеть навигацией по директориям при работе с относительными путями. Условно говоря, это ваш инструментарий для перемещений по «местности» файловой системы.

CSS
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/* Здесь мы ищем изображение в текущем каталоге */
background-image: url('cavePainting.jpg');

/* Чтобы подняться на уровень выше */
background-image: url('../treasureMap.png');

/* А так можно переместиться на два уровня вверх – для искушенных искателей приключений */
background-image: url('../../lastWill.png');

Надежные ориентиры: Абсолютные пути

Использование абсолютных путей, которые начинаются с /, позволяет задавать ссылки от корня каталога и быть независимыми от текущего положения файла.

CSS
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/* Вне зависимости от текущей позиции файла, путь будет вести к /images */
background-image: url('/images/developerSweat.png');

Эффект Джекилла и Хайда: Локальные и серверные пути

Переключение между локальной и серверной файловой системой может вызывать различия в определении путей. Следовательно, необходимо тестировать выполнение программы в условиях, максимально приближенных к окончательному развертыванию.

Визуализация

Представьте, что вы перемещаетесь по файловой системе, как по лестнице. Рассмотрим на примере:

Markdown
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/* Допустим у вас есть файл: /home/you/nextflix/pic.jpg */
Текущий путь: /home/you/netflix/pic.jpg

Желаете подняться на уровень выше?

Markdown
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/* Совершаем подъем к родительскому каталогу */
Новый путь: ../pic.jpg

Ваши прогресс:

/* Теперь путь таков: /home/you/pic.jpg */
/home/you/pic.jpg

Совершаем двойной прыжок наверх:

Markdown
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/* Дополнительный подъем на уровень вверх */
Двойной подъем: ../../pic.jpg

И вот вид с вершины:

/* Мы поднялись до корня иерархии, оставив: /home/pic.jpg */
/home/pic.jpg

🏢 Каждый .. – это шаг вверх по лестнице. И горизонт становится все шире...

Космические различия: Выбор браузеров

Браузеры могут трактовать файловые пути по-своему. Используйте стандартный подход, чтобы обеспечить совместимость между ними.

Шифровальщики: Безопасность преимущественна

Будьте бдительны, чтобы пути не выходили за пределы разумной файловой структуры. Вы не хотите, чтобы ваш сайт стал "троянским конем".

Червоточины: Символические ссылки

Символические ссылки или symlinks могут упростить перемещение по файлам, создавая ярлыки для удобного доступа. Однако помните о потенциальных проблемах безопасности, связанных с ними.

Для создания символической ссылки достаточно выполнить следующую команду:

Bash
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/* Создаем ярлык к папке с изображениями */
ln -s ../images images

Теперь путь к изображениям станет намного простее и логичнее, обходя сложную структуру директорий.

Потерянные файлы: Устранение ошибок путей

Некорректно указанные пути приводят к ошибкам при загрузке ресурсов. Всегда проверяйте правильность путей, чтобы предотвратить сбои в работе вашего сайта.

Полезные материалы

  1. Тег <img> в HTML – Познакомьтесь с тегом <img> и его использованием в HTML на ресурсе W3Schools.
  2. HTMLAnchorElement: свойство pathname – Web API | MDN – Обратите внимание на MDN для понимания работы с URL-путями в JavaScript.
  3. Абсолютные и относительные URL – Stack Overflow — Детальное обсуждение абсолютных против относительных URL от пользователей Stack Overflow.
  4. Напоминание о файлах и путях | CSS-Tricks – Полезные советы по работе с файловыми путями от экспертов CSS-Tricks.
  5. RFC 3986 – Общий синтаксис URI: Uniform Resource Identifier – Официальные спецификации синтаксиса URI.
  6. WebAIM: Альтернативный текст – Инструкция по созданию доступных изображений от WebAIM, актуальна для всех веб-разработчиков.
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Что означает конструкция `..` в путях файловой системы?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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