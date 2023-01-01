Как повернуть текст на 90 градусов в CSS кросс-браузерно?

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Быстрый ответ

Для задания вертикальной ориентации текста, применимой в большинстве браузеров, используется свойство CSS writing-mode . Данное свойство при значении writing-mode: vertical-lr; обеспечивает отображение текста в вертикальном направлении. Приведён ниже простой пример его использования:

CSS Скопировать код .vertical-text { writing-mode: vertical-lr; /* Прощай, горизонтальное однообразие! */ }

После этого добавьте класс в ваш HTML-тег:

HTML Скопировать код <div class="vertical-text">Вертикальный текст</div>

Таким образом, достигается совместимость вертикального текста с различными браузерами.

Расширяем возможности свойства

Свойство writing-mode безусловно полезно для изменения направления текста, однако иногда возникает необходимость повернуть текст на определённый угол, чтобы добиться интересного визуального эффекта. Тогда можно использовать следующий код:

CSS Скопировать код .vertical-text-rotated { transform: rotate(90deg); /* Поворачиваем текст на 90 градусов! */ transform-origin: center; }

Чтобы сохранить совместимость со старыми версиями Internet Explorer (да, их тоже стоит учесть):

CSS Скопировать код .vertical-text-rotated { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1); /* Помогаем повернуться старому другу IE! */ }

Используйте caniuse.com для проверки поддержки свойств и не забывайте про вендорные префиксы:

CSS Скопировать код .vertical-text-rotated { -webkit-transform: rotate(90deg); /* Привет, WebKit! */ -moz-transform: rotate(90deg); /* Вперёд, Mozilla! */ -ms-transform: rotate(90deg); /* Не забываем о старом верном Microsoft */ -o-transform: rotate(90deg); /* И Opera тоже в деле */ transform: rotate(90deg); /* Для новаторов мира браузеров */ }

Точность и совместимость

Настройка позиционирования текста

Если вам нужно повернуть только одно слово или букву, хорошим решением будет использование строчных элементов:

HTML Скопировать код <p>Несколько <span class="rotated">вертикальных</span> слов.</p>

CSS Скопировать код .rotated { display: inline-block; transform: rotate(90deg); /* Небольшие изюзминки добавляют тексту фишечки! */ }

SVG для детального позиционирования

Если требуется высокая точность оформления, то подойдёт SVG для размещения текста:

HTML Скопировать код <svg width="100" height="300"> <text x="10" y="80" transform="rotate(90 10 80)">Наш надёжный вертикальный союзник</text> </svg>

SVG позволяет применять атрибуты text-anchor и alignment-baseline для точного выравнивания и поворота текста.

Старые версии IE требуют особого внимания

Даже Internet Explorer версий 6-8 заслуживает нашего внимания. Для этих версий браузера условные комментарии и свойство filter могут служить решением проблем с совместимостью:

HTML Скопировать код <!--[if lt IE 9]> <style> .vertical-text-ie { filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1); } </style> <![endif]-->

Визуализация

Представьте вертикальный текст как лестницу, которая ведёт вас вверх по странице:

Горизонтальный текст: Чтение идёт -> 👉 ------------------------------ Вертикальный текст: 🧗 Т е к с т | Вверх мы идём!

С помощью CSS мы меняем привычное восприятие и переворачиваем представление:

CSS Скопировать код .vertical-text { writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg); }

В итоге вертикальный текст поднимается вверх, бросая вызов всем правилам, аналогично тому, как наши стили CSS сопротивляются стандартной горизонтальной разметке. 🔄🆙

Продвинутые приёмы поворота текста

Применение writing-mode для ортогонального управления потоком макета

Переключение между writing-mode: vertical-lr; и writing-mode: vertical-rl; служит для создания ортогональных потоков. В сочетании с text-orientation: upright; это обеспечивает сохранение вертикального положения символов.

Позиционирование после поворота

После поворота текста может потребоваться корректировки. Для этого можно применить абсолютное позиционирование или flexbox для правильного вспомогательного расположения элементов:

CSS Скопировать код .absolute-positioned-text { position: absolute; /* Поднимаемся на новый уровень с абсолютно позиционированным текстом! */ top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%) rotate(90deg); }

Особенности дизайна для мобильных устройств

Не стоит забывать о мобильных пользователях! Разные способы ввода и ориентации экрана требуют адаптивного дизайна. Flexbox и grid идеально подходят для создания гибких макетов с вертикальным текстом.

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