Как повернуть текст на 90 градусов в CSS кросс-браузерно?#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Для задания вертикальной ориентации текста, применимой в большинстве браузеров, используется свойство CSS
writing-mode. Данное свойство при значении
writing-mode: vertical-lr; обеспечивает отображение текста в вертикальном направлении. Приведён ниже простой пример его использования:
.vertical-text {
writing-mode: vertical-lr; /* Прощай, горизонтальное однообразие! */
}
После этого добавьте класс в ваш HTML-тег:
<div class="vertical-text">Вертикальный текст</div>
Таким образом, достигается совместимость вертикального текста с различными браузерами.
Расширяем возможности свойства
Свойство
writing-mode безусловно полезно для изменения направления текста, однако иногда возникает необходимость повернуть текст на определённый угол, чтобы добиться интересного визуального эффекта. Тогда можно использовать следующий код:
.vertical-text-rotated {
transform: rotate(90deg); /* Поворачиваем текст на 90 градусов! */
transform-origin: center;
}
Чтобы сохранить совместимость со старыми версиями Internet Explorer (да, их тоже стоит учесть):
.vertical-text-rotated {
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1); /* Помогаем повернуться старому другу IE! */
}
Используйте caniuse.com для проверки поддержки свойств и не забывайте про вендорные префиксы:
.vertical-text-rotated {
-webkit-transform: rotate(90deg); /* Привет, WebKit! */
-moz-transform: rotate(90deg); /* Вперёд, Mozilla! */
-ms-transform: rotate(90deg); /* Не забываем о старом верном Microsoft */
-o-transform: rotate(90deg); /* И Opera тоже в деле */
transform: rotate(90deg); /* Для новаторов мира браузеров */
}
Точность и совместимость
Настройка позиционирования текста
Если вам нужно повернуть только одно слово или букву, хорошим решением будет использование строчных элементов:
<p>Несколько <span class="rotated">вертикальных</span> слов.</p>
.rotated {
display: inline-block;
transform: rotate(90deg); /* Небольшие изюзминки добавляют тексту фишечки! */
}
SVG для детального позиционирования
Если требуется высокая точность оформления, то подойдёт SVG для размещения текста:
<svg width="100" height="300">
<text x="10" y="80" transform="rotate(90 10 80)">Наш надёжный вертикальный союзник</text>
</svg>
SVG позволяет применять атрибуты
text-anchor и
alignment-baseline для точного выравнивания и поворота текста.
Старые версии IE требуют особого внимания
Даже Internet Explorer версий 6-8 заслуживает нашего внимания. Для этих версий браузера условные комментарии и свойство
filter могут служить решением проблем с совместимостью:
<!--[if lt IE 9]>
<style>
.vertical-text-ie {
filter: progid:DXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation=1);
}
</style>
<![endif]-->
Визуализация
Представьте вертикальный текст как лестницу, которая ведёт вас вверх по странице:
Горизонтальный текст: Чтение идёт -> 👉
------------------------------
Вертикальный текст: 🧗
Т
е
к
с
т
|
Вверх мы идём!
С помощью CSS мы меняем привычное восприятие и переворачиваем представление:
.vertical-text {
writing-mode: vertical-rl;
transform: rotate(180deg);
}
В итоге вертикальный текст поднимается вверх, бросая вызов всем правилам, аналогично тому, как наши стили CSS сопротивляются стандартной горизонтальной разметке. 🔄🆙
Продвинутые приёмы поворота текста
Применение
writing-mode для ортогонального управления потоком макета
Переключение между
writing-mode: vertical-lr; и
writing-mode: vertical-rl; служит для создания ортогональных потоков. В сочетании с
text-orientation: upright; это обеспечивает сохранение вертикального положения символов.
Позиционирование после поворота
После поворота текста может потребоваться корректировки. Для этого можно применить абсолютное позиционирование или flexbox для правильного вспомогательного расположения элементов:
.absolute-positioned-text {
position: absolute; /* Поднимаемся на новый уровень с абсолютно позиционированным текстом! */
top: 50%;
left: 50%;
transform: translate(-50%, -50%) rotate(90deg);
}
Особенности дизайна для мобильных устройств
Не стоит забывать о мобильных пользователях! Разные способы ввода и ориентации экрана требуют адаптивного дизайна. Flexbox и grid идеально подходят для создания гибких макетов с вертикальным текстом.
Полезные материалы
- CSS writing modes – MDN Web Docs — подробный гайд по режимам письма в CSS, включая вертикальные текстовые блоки.
- Can I use... Support tables for HTML5, CSS3, etc — проверка совместимости браузеров для свойства
writing-modeв CSS.
- CSS transform property – w3schools.com — определения и особенности свойства CSS transform, незаменимого при работе с вертикальным текстом.
- Transform | CSS-Tricks — глубокий анализ свойства CSS
transformс практическими примерами его применения.
- CSS Writing Modes Level 3 – W3C — ознакомление с официальной спецификацией W3C по режимам письма в CSS, содержащей всесторонние сведения о вертикальном тексте.
- Examples of vertical text – CodePen — огромное количество живых примеров на CodePen, демонстрирующих различные способы использования вертикального текста в CSS.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда