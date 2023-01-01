Как получить title HTML-страницы через JavaScript

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Быстрый ответ

Если вы хотите извлечь заголовок страницы с помощью JavaScript, используйте свойство document.title .

JS Скопировать код console.log(document.title); // Выводим заголовок страницы в консоль

Это простое решение совместимо со всеми браузерами.

Теперь рассмотрим подробнее способы работы с динамическими заголовками, garant' кроссбраузерную совместимость и повысим производительность при работе с заголовками HTML-страницы.

Управление динамическими заголовками

В случае динамической веб-страницы, заголовок может меняться в соответствии с содержимым страницы, действиями пользователя или обновления с сервера. JavaScript предлагает встроенные методы для отслеживания таких изменений:

JS Скопировать код window.onhashchange = function() { // При изменении хеша в URL console.log(document.title); // Выводит обновлённый заголовок }

При изменении заголовка вследствие AJAX-запросов или в приложениях, например в React, необходимо повторно запросить заголовок:

JS Скопировать код fetch('/dynamic-content').then(() => { console.log(document.title); // Извлекает обновлённую информацию });

Работа с тегом title

В некоторых сценариях, вам может понадобиться напрямую взаимодействовать с тегом <title> , особенно если в раздел <head> содержится большое количество информации. Вы можете сделать это следующим образом:

JS Скопировать код var titleTag = document.querySelector('head title'); console.log(titleTag.textContent); // Выводит содержимое тега <title>

Из альтернатив вы можете использовать document.getElementsByTagName('title')[0] или getElementById('id') , если у тега title присутствует id . Важно уделять достаточно внимания устойчивой обработке ошибок, чтобы избежать проблем с работой скриптов.

Интеграция управления заголовком в ваше приложение

Управление заголовком – это ключевой аспект архитектуры приложения. Заголовок страницы используется для организации навигации по сайту ("хлебных крошек"), иерархии и оптимизации SEO. Вот пример скрипта, который обеспечивает синхронизацию заголовка страницы с элементом h1 :

JS Скопировать код document.getElementById('page-header').textContent = document.title; // Обеспечивает согласованность представления

В результате заголовок браузера будет согласованным с контентом страницы.

Кроссбраузерная совместимость

Несмотря на то, что document.title поддерживается всеми браузерами, стоит проверить единообразие его реализации в различных браузерах.

Для оптимизации производительности при частом изменении заголовка следует уменьшить частоту его обновления с помощью дебаунсинга (установления задержки между обновлениями), чтобы избежать проблем с производительностью приложения.

Расширенные техники настройки заголовка

После ознакомления со стандартными подходами, вы можете изучить более сложные техники, такие как связывание заголовка с моделью данных в фреймворках Vue.js или Angular для реактивного обновления:

JS Скопировать код // Пример использования Vue.js new Vue({ el: 'title', data: { pageTitle: 'Исходный заголовок' }, watch: { pageTitle(newValue) { document.title = newValue; // Обновляет заголовок } } });

Визуализация

Представим, что ваш браузер – это окно в библиотеку, а каждая вкладка – это книга.

Markdown Скопировать код Вкладка 1: 📗 (Заголовок: Тайный сад) Вкладка 2: 📘 (Заголовок: Моби Дик) Вкладка 3: 📙 (Заголовок: Дон Кихот)

Чтобы узнать заголовок Книги 2 (Вкладка 2), вы используете JavaScript:

JS Скопировать код var bookTitle = document.title; // Изучаем корешок

И понимаем, что:

Markdown Скопировать код 🔍 Заголовок книги: "Моби Дик"

Каждая вкладка/книга раскрывает свой корешок (заголовок) при внимательном рассмотрении с помощью объекта document в JavaScript!

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