Как получить атрибут data-id в jQuery: методы .data() и .attr()

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Быстрый ответ

Вы можете определить data-id в jQuery с использованием .attr('data-id') , чтобы извлечь его исходное значение, или же .data('id') , чтобы отследить возможные последующие изменения. Для наглядности представлен следующий пример:

JS Скопировать код // Если вам нужно статическое значение из HTML, т.е. "первоначальная задумка разработчика HTML" var dataId = $('#element').attr('data-id'); // Если вам требуются динамические значения, которые могут быть переопределены с помощью скриптов var dataId = $('#element').data('id');

Запомните: .attr() используется для неизменных фактов (статический контент), в то время как .data() подходит для обработки потенциальных данными изменений (динамические данные).

Погружение в суть .data() и .attr() в jQuery

В библиотеке jQuery существуют два метода для доступа к атрибутам данных – .data() и .attr() . Они могут быть слегка загадочными в своем поведении! .data('id') ссылается на значение из внутреннего хранилища jQuery, которое, возможно, не обновится, если вы используете .attr() для изменения значения data-id после загрузки страницы. .attr() , в свою очередь, прекрасно передает текущее значение атрибута из HTML-элемента, предоставляя верную информацию.

Когда требуется предсказуемое поведение (особенно в таких браузерах как Firefox), рекомендуется использовать .attr('data-id') в первую очередь. Однако, обратите внимание, что динамическое изменение данных с использованием .attr() не приводит к автоматическому обновлению внутреннего объекта данных, который контролирует jQuery. Таким образом, .data() не может отражать последующие изменения.

Альтернативный подход: Vanilla JS

Если не использовать jQuery, обычный JavaScript предлагает свои методы для работы с данными атрибутами. getAttribute('data-id') может быть использован следующим образом:

JS Скопировать код var element = document.querySelector('#element'); var dataId = element.getAttribute('data-id');

Как альтернатива, предполагая, что вы используете современные браузеры, доступно свойство .dataset :

JS Скопировать код var dataId = element.dataset.id;

Кроме того, не забывайте о пользователях, использующих IE. Помимо уважения, которое вы должны проявлять к ним, всегда проверяйте сайты, такие как caniuse.com, чтобы определить поддержку функционала и убедиться, что ваш код работает в любых условиях.

Будьте внимательны и избегайте ошибок

В нашем кодировочном словаре после имени data- должны следовать только строчные буквы. Так что element.dataset.userid относится к data-user-id !

должны следовать только строчные буквы. Так что относится к ! Если вы хотите обновлять значения при помощи jQuery минуя настройки браузера, используйте .attr('data-id', 'newvalue') – этот метод обеспечивает совместимость в существующих браузерах .

при помощи jQuery минуя настройки браузера, используйте – этот метод обеспечивает . Функция .data() в jQuery имеет богатый функционал: ее основное применение – чтение атрибутов "data-", но она также может сохранять данные во внутреннее хранилище jQuery, не изменяя атрибуты, видимые пользователю.

в jQuery имеет богатый функционал: ее основное применение – чтение атрибутов "data-", но она также может сохранять данные во внутреннее хранилище jQuery, не изменяя атрибуты, видимые пользователю. Маленький совет: не приглашайте неуместный хэш ( # ) в функцию .attr() . .attr("#data-id") здесь явно нарушает правила!

) в функцию . здесь явно нарушает правила! Названия атрибутов данных, состоящие из нескольких слов, такие как data-my-attribute , следуют соглашению о camelCase при обращении к ним через .dataset. То есть используются в таком формате: dataset.myAttribute .

Визуализация

Расшифровка таинственного атрибута data-id:

🔍 <div data-id="123">Инспекции элемента</div>

Расшифровка кода:

JS Скопировать код let secretKey = document.querySelector('div').getAttribute('data-id');

То, как вы можете открыть свой скрытый data-id как сокрытую ценность:

🔑 (Function) Секретное хранилище (div) → 💎 ('123')

Ваша задача, если вы к ней приступите, – определить это значение!

Динамическое обновление данных на jQuery

Работая с обновлением данных, не забудьте про важный нюанс: если вы обновляете атрибут данных через .attr() , затем, как истинный виртуоз, обновите объект данных на jQuery для поддержания синхронности:

JS Скопировать код $('#element').attr('data-id', 'newvalue').data('id', 'newvalue'); // "Если меня не обновить, путь к тебе оборвётся!"

Таким образом, последующие вызовы .data('id') предоставят вам самый последний уникальный номер.

Готовность к Будущему

Несмотря на то, что jQuery был неукротимым воином, современный JavaScript предложил API .dataset . Это позволяет сделать ваш код независимым от jQuery и соответствующим будущим стандартам кодирования. Кроме того, благодаря прямому взаимодействию с DOM в vanilla JS, ваш код будет работать быстрее.

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