Как получить атрибут data-id в jQuery: методы .data() и .attr()#Веб-разработка #Работа с DOM #jQuery
Быстрый ответ
Вы можете определить
data-id в jQuery с использованием
.attr('data-id'), чтобы извлечь его исходное значение, или же
.data('id'), чтобы отследить возможные последующие изменения. Для наглядности представлен следующий пример:
// Если вам нужно статическое значение из HTML, т.е. "первоначальная задумка разработчика HTML"
var dataId = $('#element').attr('data-id');
// Если вам требуются динамические значения, которые могут быть переопределены с помощью скриптов
var dataId = $('#element').data('id');
Запомните:
.attr() используется для неизменных фактов (статический контент), в то время как
.data() подходит для обработки потенциальных данными изменений (динамические данные).
Погружение в суть .data() и .attr() в jQuery
В библиотеке jQuery существуют два метода для доступа к атрибутам данных –
.data() и
.attr(). Они могут быть слегка загадочными в своем поведении! .data('id') ссылается на значение из внутреннего хранилища jQuery, которое, возможно, не обновится, если вы используете .attr() для изменения значения
data-id после загрузки страницы.
.attr(), в свою очередь, прекрасно передает текущее значение атрибута из HTML-элемента, предоставляя верную информацию.
Когда требуется предсказуемое поведение (особенно в таких браузерах как Firefox), рекомендуется использовать
.attr('data-id') в первую очередь. Однако, обратите внимание, что динамическое изменение данных с использованием
.attr() не приводит к автоматическому обновлению внутреннего объекта данных, который контролирует jQuery. Таким образом,
.data() не может отражать последующие изменения.
Альтернативный подход: Vanilla JS
Если не использовать jQuery, обычный JavaScript предлагает свои методы для работы с данными атрибутами.
getAttribute('data-id') может быть использован следующим образом:
var element = document.querySelector('#element');
var dataId = element.getAttribute('data-id');
Как альтернатива, предполагая, что вы используете современные браузеры, доступно свойство
.dataset:
var dataId = element.dataset.id;
Кроме того, не забывайте о пользователях, использующих IE. Помимо уважения, которое вы должны проявлять к ним, всегда проверяйте сайты, такие как caniuse.com, чтобы определить поддержку функционала и убедиться, что ваш код работает в любых условиях.
Будьте внимательны и избегайте ошибок
- В нашем кодировочном словаре после имени
data-должны следовать только строчные буквы. Так что
element.dataset.useridотносится к
data-user-id!
- Если вы хотите обновлять значения при помощи jQuery минуя настройки браузера, используйте
.attr('data-id', 'newvalue')– этот метод обеспечивает совместимость в существующих браузерах.
- Функция
.data()в jQuery имеет богатый функционал: ее основное применение – чтение атрибутов "data-", но она также может сохранять данные во внутреннее хранилище jQuery, не изменяя атрибуты, видимые пользователю.
- Маленький совет: не приглашайте неуместный хэш (
#) в функцию
.attr().
.attr("#data-id")здесь явно нарушает правила!
- Названия атрибутов данных, состоящие из нескольких слов, такие как
data-my-attribute, следуют соглашению о camelCase при обращении к ним через .dataset. То есть используются в таком формате:
dataset.myAttribute.
Визуализация
Расшифровка таинственного атрибута data-id:
🔍 <div data-id="123">Инспекции элемента</div>
Расшифровка кода:
let secretKey = document.querySelector('div').getAttribute('data-id');
То, как вы можете открыть свой скрытый data-id как сокрытую ценность:
🔑 (Function) Секретное хранилище (div) → 💎 ('123')
Ваша задача, если вы к ней приступите, – определить это значение!
Динамическое обновление данных на jQuery
Работая с обновлением данных, не забудьте про важный нюанс: если вы обновляете атрибут данных через
.attr(), затем, как истинный виртуоз, обновите объект данных на jQuery для поддержания синхронности:
$('#element').attr('data-id', 'newvalue').data('id', 'newvalue'); // "Если меня не обновить, путь к тебе оборвётся!"
Таким образом, последующие вызовы
.data('id') предоставят вам самый последний уникальный номер.
Готовность к Будущему
Несмотря на то, что jQuery был неукротимым воином, современный JavaScript предложил API
.dataset. Это позволяет сделать ваш код независимым от jQuery и соответствующим будущим стандартам кодирования. Кроме того, благодаря прямому взаимодействию с DOM в vanilla JS, ваш код будет работать быстрее.
Полезные материалы
- Использование атрибутов данных – Учим веб-разработку | MDN – Подробная карта атрибутов данных в HTML.
- Глобальные атрибуты data-* HTML – W3Schools – Пополните свои знания об атрибутах данных HTML и их практическом применении.
- .data() | Документация jQuery API – Ваше руководство к пониманию метода .data() на jQuery для работы с атрибутами данных.
- Полное руководство по атрибутам данных | CSS-Tricks – Объяснение секретов атрибутов данных в HTML и CSS.
- Как и зачем использовать пользовательские атрибуты данных HTML5 — SitePoint – Изучите особенности и тонкости пользовательских атрибутов данных HTML5.
- Метод getAttribute() DOM элемента HTML – W3Schools – Подробное руководство по получению значений атрибутов в HTML с использованием метода getAttribute().
Элина Баранова
разработчик Android