Как переместить скроллбар в CSS без JavaScript: советы

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Быстрый ответ

Если вы хотите управлять отступом при прокрутке с помощью CSS, используйте свойство scroll-margin . Оно применяется к тем элементам страницы, положение которых при прокрутке нужно корректировать:

CSS Скопировать код .element { scroll-margin-top: 20px; /* Обеспечивает удобный отступ сверху при прокрутке */ }

С его помощью вы сможете настроить элемент так, чтобы при прокрутке он находился в нужном месте.

Перемещение полосы прокрутки справа налево

Хотите переместить полосу прокрутки с правой стороны экрана на левую? Воспользуйтесь свойством CSS direction , и полоса прокрутки поменяет положение:

CSS Скопировать код .container { /* Перемещает полосу прокрутки на левую сторону */ direction: rtl; }

Переворот элементов страницы снизу вверх

Думали о перевороте элементов страницы снизу вверх? Встречайте свойство transform , с помощью которого это можно реализовать:

CSS Скопировать код .container { transform: rotate(180deg); /* Переносит полосу прокрутки наверх страницы */ overflow: hidden; /* Скрывает видимость обычной прокрутки */ } .inner { /* Возвращает содержимое в исходное положение */ transform: rotate(-180deg); }

Регулировка размеров элементов

Изменение ширины и высоты контейнера может указать на оптимальное место для полосы прокрутки, но помните, что общий дизайн страницы не должен пострадать.

Визуализация

Воспринимайте вашу полосу прокрутки как экспонат в галерее, которому нужна правильная позиция для привлечения внимания посетителей. CSS позволяет осуществлять точное позиционирование:

CSS Скопировать код .gallery .scrollbar-masterpiece { position: absolute; right: 10px; /* Позиционирование полосы прокрутки горизонтально справа */ top: 50px; /* и вертикально сверху */ }

В результате, полоса прокрутки займет именно ту позицию, что вы для нее предусмотрели.

Продвинутые методы работы с полосой прокрутки

Управление переполнением контента

Свойство overflow поможет регулировать отображение контента в горизонтальной и вертикальной плоскостях:

CSS Скопировать код .scrollable-container { /* Если нужно, добавляем горизонтальную полосу прокрутки */ overflow-x: auto; /* Блокируем вертикальную прокрутку */ overflow-y: hidden; }

Точное выравнивание элементов

Маргины и отступы будут полезны для точной подгонки позиции контейнера:

CSS Скопировать код .scrollable-container { margin: 0 auto; /* Центрирование контейнера */ padding: 10px; /* Добавление дополнительного пространства */ }

Вращение вокруг своей оси

Свойство transform позволяет вращать контент, что особо применимо для горизонтальной прокрутки вертикально ориентированного содержимого:

CSS Скопировать код .vertical-content { /* Готовимся к горизонтальной прокрутке за счет поворота содержимого */ transform: rotate(-90deg); }

Изменение направления текста и прокрутки

Атрибут dir контролирует направление текста и прокрутки:

HTML Скопировать код <div dir="rtl"> <!-- Текст и прокрутка справа налево --> </div>

Вложенные элементы могут иметь обратное направление:

HTML Скопировать код <div dir="rtl"> <div dir="ltr"> <!-- Прокрутка слева направо для внутреннего элемента --> </div> </div>

Стилизация полосы прокрутки

Нужно изменить стиль полосы прокрутки? Для этого предназначен псевдоэлемент ::webkit-scrollbar :

CSS Скопировать код /* Меняем стиль полосы прокрутки */ ::-webkit-scrollbar { width: 10px; }

Учет кросс-браузерности

Не забывайте о кроссбраузерности: не все CSS-свойства, которые влияют на поведение полосы прокрутки, поддерживаются всеми браузерами одинаково. Для обеспечения совместимости используйте инструменты, например, autoprefixer .

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