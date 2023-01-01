Как переместить скроллбар в CSS без JavaScript: советы#Веб-разработка #CSS и верстка #Фронтенд CSS
Быстрый ответ
Если вы хотите управлять отступом при прокрутке с помощью CSS, используйте свойство
scroll-margin. Оно применяется к тем элементам страницы, положение которых при прокрутке нужно корректировать:
.element {
scroll-margin-top: 20px; /* Обеспечивает удобный отступ сверху при прокрутке */
}
С его помощью вы сможете настроить элемент так, чтобы при прокрутке он находился в нужном месте.
Перемещение полосы прокрутки справа налево
Хотите переместить полосу прокрутки с правой стороны экрана на левую? Воспользуйтесь свойством CSS
direction, и полоса прокрутки поменяет положение:
.container {
/* Перемещает полосу прокрутки на левую сторону */
direction: rtl;
}
Переворот элементов страницы снизу вверх
Думали о перевороте элементов страницы снизу вверх? Встречайте свойство
transform, с помощью которого это можно реализовать:
.container {
transform: rotate(180deg); /* Переносит полосу прокрутки наверх страницы */
overflow: hidden; /* Скрывает видимость обычной прокрутки */
}
.inner {
/* Возвращает содержимое в исходное положение */
transform: rotate(-180deg);
}
Регулировка размеров элементов
Изменение ширины и высоты контейнера может указать на оптимальное место для полосы прокрутки, но помните, что общий дизайн страницы не должен пострадать.
Визуализация
Воспринимайте вашу полосу прокрутки как экспонат в галерее, которому нужна правильная позиция для привлечения внимания посетителей. CSS позволяет осуществлять точное позиционирование:
.gallery .scrollbar-masterpiece {
position: absolute;
right: 10px; /* Позиционирование полосы прокрутки горизонтально справа */
top: 50px; /* и вертикально сверху */
}
В результате, полоса прокрутки займет именно ту позицию, что вы для нее предусмотрели.
Продвинутые методы работы с полосой прокрутки
Управление переполнением контента
Свойство
overflow поможет регулировать отображение контента в горизонтальной и вертикальной плоскостях:
.scrollable-container {
/* Если нужно, добавляем горизонтальную полосу прокрутки */
overflow-x: auto;
/* Блокируем вертикальную прокрутку */
overflow-y: hidden;
}
Точное выравнивание элементов
Маргины и отступы будут полезны для точной подгонки позиции контейнера:
.scrollable-container {
margin: 0 auto; /* Центрирование контейнера */
padding: 10px; /* Добавление дополнительного пространства */
}
Вращение вокруг своей оси
Свойство
transform позволяет вращать контент, что особо применимо для горизонтальной прокрутки вертикально ориентированного содержимого:
.vertical-content {
/* Готовимся к горизонтальной прокрутке за счет поворота содержимого */
transform: rotate(-90deg);
}
Изменение направления текста и прокрутки
Атрибут
dir контролирует направление текста и прокрутки:
<div dir="rtl">
<!-- Текст и прокрутка справа налево -->
</div>
Вложенные элементы могут иметь обратное направление:
<div dir="rtl">
<div dir="ltr">
<!-- Прокрутка слева направо для внутреннего элемента -->
</div>
</div>
Стилизация полосы прокрутки
Нужно изменить стиль полосы прокрутки? Для этого предназначен псевдоэлемент
::webkit-scrollbar:
/* Меняем стиль полосы прокрутки */
::-webkit-scrollbar {
width: 10px;
}
Учет кросс-браузерности
Не забывайте о кроссбраузерности: не все CSS-свойства, которые влияют на поведение полосы прокрутки, поддерживаются всеми браузерами одинаково. Для обеспечения совместимости используйте инструменты, например,
autoprefixer.
Полезные материалы
- Современное состояние стилизации полос прокрутки в CSS (Обновление 2022) | CSS-Tricks — полное руководство по стилизации полос прокрутки.
- Scrollbar-color – CSS | MDN — полезные советы по свойству
scrollbar-colorот MDN.
- Scrollbar-width – CSS | MDN — гайд по свойству
scrollbar-width.
- Как создать пользовательскую полосу прокрутки — практическое руководство по созданию индивидуального дизайна для полосы прокрутки.
- Скрыть полосу прокрутки, но сохранить возможность прокрутки – Stack Overflow — как скрыть полосу прокрутки, не потеряв возможности её использования.
- CSS Scrollbars Module Level 1 — документация по стилизации полос прокрутки от W3C.
Владимир Лисицын
разработчик фронтенда