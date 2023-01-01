Как печатать большие HTML-таблицы без разрыва строк#Веб-разработка #CSS и верстка #Таблицы
Быстрый ответ
Если вы хотите обеспечить идеальное распечатывание больших HTML-таблиц, вам следует использовать CSS-свойства
page-break в контексте
@media print. Особенно стоит обратить внимание на свойство
page-break-inside: avoid для тегов
<tr>, для предотвращения разделения строк таблицы по разным страницам, а также на правило
thead { display: table-header-group; }, которое позволит заголовкам таблицы появляться на каждой новой странице.
@media print {
tr {
page-break-inside: avoid; // это исключает разделение строк
}
thead {
display: table-header-group; // позволяет заголовкам появляться на каждой странице
}
}
Этот подход сохранит целостность таблицы и обеспечит удобство чтения после печати.
Погружение: Профессиональные приёмы печати больших HTML-таблиц
Точная настройка печати больших таблиц требует грамотного управления структурой HTML и стилями CSS.
Начните с оптимальной структуры таблицы для печати
Успех в печати таблиц определяется структурой таблицы. Элементы
thead,
tbody и
tfoot обеспечивают точное управление форматированием при печати. Также стоит рассмотреть возможность замены строк таблицы
tr на
div для большей гибкости в оформлении.
Обеспечьте совместимость между браузерами
Гарантируйте совместимость в печати между различными браузерами. Поскольку они могут по-разному интерпретировать CSS, регулярно проводите тесты с разными свойствами CSS. Здесь вам также могут помочь JavaScript и продвинутые CSS-приёмы, вроде
display:table-header-group, что позволяет повторять заголовки.
Обеспечьте неразрывность строк
Для того чтобы строки таблицы не разрывались при переходе на новую страницу, используется
page-break-inside: avoid;. Учтите, что, к сожалению, не все браузеры адекватно реагируют на это свойство, поэтому тестирование является неотъемлемой частью работы.
Пожалуйтесь на CSS для управления печатью
Продвинутые свойства CSS, например
page-break-after: auto;, помогут избежать пустых страниц при печати. При необходимости, модифицируйте свойство отображения
tr на
block и примените
page-break-inside: avoid;, чтобы сохранить структуру макета.
Визуализация
Управление разрывами страниц в HTML-таблице аналогично кирпичной кладке:
Каждая строка таблицы – это кирпичик (🧱).
Целостность: 🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱
# Стена без разрывов страниц — это цельная неразрывная стена.
Организованные разрывы: 🧱🧱🧱|🧱🧱|🧱🧱🧱🧱
# Использование 'page-break-after' создаёт разрывы как дверные проёмы.
А вот как выглядит кирпичная кладка в коде CSS:
tr {
page-break-after: auto; // Создаёт потенциал для создания проёмов
}
thead {
display: table-header-group; // Укладка заголовков повторяется с каждым новым проёмом
}
В результате мы получаем непрерывную кирпичную кладку с удобными дверными проёмами — разрывами страниц для легкости просмотра. 🖨️✨
JavaScript на помощь
Когда CSS не достаточно эффективен, JavaScript приходит на помощь. Код ААверина на GitHub предлагает изящные решения для разбивки больших таблиц, что улучшает отображение при печати и решает связанные с этим проблемы.
Печать символов проходит корректно
Не забывайте о кодировке UTF-8, чтобы как латинские, так и нелатинские символы печатались верно. Ведь вы не хотите пренебрегать специальными символами, правда?
Каждый раз печатайте всё правильно
Главное правило — это проведение предпечатных проб. Тестирование на разных устройствах и в различных браузерах гарантирует получение желаемого результата. Оптимизируйте ваши HTML-таблицы так, чтобы они идеально отображались не только на экранах, но и на бумаги.
Полезные материалы
- Отзывчивые таблицы данных | CSS-Tricks — Руководство CSS-Tricks по созданию благоприятных для печати таблиц.
- page-break-after – CSS: каскадные таблицы стилей | MDN — Статья на MDN Web Docs по использованию CSS-свойств
page-breakдля управления печатью.
- Рекомендации по иерархическим данным в нереляционных базах данных? – Stack Overflow — Обсуждение на Stack Overflow о методах печати больших HTML-таблиц.
- Пример DataTables – Кнопка печати — Пример плагина DataTables для jQuery, который облегчает печать таблиц.
Элина Баранова
разработчик Android