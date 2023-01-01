Как печатать большие HTML-таблицы без разрыва строк

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Быстрый ответ

Если вы хотите обеспечить идеальное распечатывание больших HTML-таблиц, вам следует использовать CSS-свойства page-break в контексте @media print . Особенно стоит обратить внимание на свойство page-break-inside: avoid для тегов <tr> , для предотвращения разделения строк таблицы по разным страницам, а также на правило thead { display: table-header-group; } , которое позволит заголовкам таблицы появляться на каждой новой странице.

CSS Скопировать код @media print { tr { page-break-inside: avoid; // это исключает разделение строк } thead { display: table-header-group; // позволяет заголовкам появляться на каждой странице } }

Этот подход сохранит целостность таблицы и обеспечит удобство чтения после печати.

Погружение: Профессиональные приёмы печати больших HTML-таблиц

Точная настройка печати больших таблиц требует грамотного управления структурой HTML и стилями CSS.

Начните с оптимальной структуры таблицы для печати

Успех в печати таблиц определяется структурой таблицы. Элементы thead , tbody и tfoot обеспечивают точное управление форматированием при печати. Также стоит рассмотреть возможность замены строк таблицы tr на div для большей гибкости в оформлении.

Обеспечьте совместимость между браузерами

Гарантируйте совместимость в печати между различными браузерами. Поскольку они могут по-разному интерпретировать CSS, регулярно проводите тесты с разными свойствами CSS. Здесь вам также могут помочь JavaScript и продвинутые CSS-приёмы, вроде display:table-header-group , что позволяет повторять заголовки.

Обеспечьте неразрывность строк

Для того чтобы строки таблицы не разрывались при переходе на новую страницу, используется page-break-inside: avoid; . Учтите, что, к сожалению, не все браузеры адекватно реагируют на это свойство, поэтому тестирование является неотъемлемой частью работы.

Пожалуйтесь на CSS для управления печатью

Продвинутые свойства CSS, например page-break-after: auto; , помогут избежать пустых страниц при печати. При необходимости, модифицируйте свойство отображения tr на block и примените page-break-inside: avoid; , чтобы сохранить структуру макета.

Визуализация

Управление разрывами страниц в HTML-таблице аналогично кирпичной кладке:

Markdown Скопировать код Каждая строка таблицы – это кирпичик (🧱).

Markdown Скопировать код Целостность: 🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱🧱 # Стена без разрывов страниц — это цельная неразрывная стена.

Markdown Скопировать код Организованные разрывы: 🧱🧱🧱|🧱🧱|🧱🧱🧱🧱 # Использование 'page-break-after' создаёт разрывы как дверные проёмы.

А вот как выглядит кирпичная кладка в коде CSS:

CSS Скопировать код tr { page-break-after: auto; // Создаёт потенциал для создания проёмов } thead { display: table-header-group; // Укладка заголовков повторяется с каждым новым проёмом }

В результате мы получаем непрерывную кирпичную кладку с удобными дверными проёмами — разрывами страниц для легкости просмотра. 🖨️✨

JavaScript на помощь

Когда CSS не достаточно эффективен, JavaScript приходит на помощь. Код ААверина на GitHub предлагает изящные решения для разбивки больших таблиц, что улучшает отображение при печати и решает связанные с этим проблемы.

Печать символов проходит корректно

Не забывайте о кодировке UTF-8, чтобы как латинские, так и нелатинские символы печатались верно. Ведь вы не хотите пренебрегать специальными символами, правда?

Каждый раз печатайте всё правильно

Главное правило — это проведение предпечатных проб. Тестирование на разных устройствах и в различных браузерах гарантирует получение желаемого результата. Оптимизируйте ваши HTML-таблицы так, чтобы они идеально отображались не только на экранах, но и на бумаги.

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