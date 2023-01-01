Как отправить форму нажатием Enter без кнопки отправки

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Быстрый ответ

Если в форме отсутствует видимая кнопка отправки, а вы хотите осуществить отправку по нажатию на клавишу Enter , просто добавьте элемент <input> в вашу форму. Как только фокус будет на поле ввода, нажатие Enter приведёт к отправке формы – таково стандартное поведение браузера.

HTML Скопировать код <form action="submit"> <input type="text" name="field"> <!-- Такая кнопка будет незаметна, как ниндзя в ночи --> </form>

Попробуйте установит курсор в поле ввода и нажмите Enter — форма будет отправлена, и вы не увидите никакой кнопки.

Использование атрибута

Если вы хотите добиться эффекта невидимости, сопоставимого с фокусами Гудини, используйте невидимую кнопку отправки с атрибутом hidden .

HTML Скопировать код <form action="submit"> <input type="text" name="field"> <input type="submit" hidden> <!-- Это как сверхъестественное исчезновение! --> </form>

Форма будет снабжена кнопкой, но для пользователя она будет скрыта, как будто обернута волшебным плащом невидимки.

Пределы доступности

Не забывайте, что даже если кнопка не видима, скринридеры «видят» её. Проявляйте заботу о всех пользователях: доступность — это залог успешной разработки.

Что делать со старыми браузерами?

А если ваши пользователи используют старые браузеры, типа IE7? В этом случае можете привлечь CSS свойство position: absolute для гарантированной работы.

HTML Скопировать код <input type="submit" style="position: absolute; left: -9999px; width: 1px; height: 1px;" tabindex="-1" /> <!-- С нами всегда ниндзя CSS! -->

Атрибут tabindex="-1" поможет скрыть элемент от навигации с использованием клавиши Tab .

Разработка под все условия

Ваши формы будут работать даже если CSS "отдыхает". Продумайте подход "вне поля зрения", когда нужно скрыть элемент интерфейса.

Мастерство на все случаи

Владение знаниями JavaScript и jQuery поможет добавить волшебства при работе с нажатием Enter , но настоящий мастер справится и без них.

JS Скопировать код $('form').on('keypress', function(e) { if (e.keyCode === 13) { $(this).submit(); /* Вмешательство волшебства: нажат Enter и форма отправлена! */ } });

Однако учитывайте, что у пользователя может быть отключен JavaScript.

Важность тестирования

Помните, что разные устройства и браузеры могут по-разному реагировать на ваши действия. Тщательное тестирование гарантирует, что скрытые элементы интерфейса работают исправно.

Учёт разнообразия устройств

Огромное разнообразие устройств не ограничивается лишь старыми браузерами. Есть также мобильные телефоны и планшеты, каждый из которых влияет на поведение интерфейса по-своему. Обязательно учтите это при разработке тестирования.

Визуализация

Визуализируем процесс отправки формы по нажатию Enter с помощью гоночной метафоры:

Markdown Скопировать код Представьте соревнование на гоночной трассе (🏁) по разным дорожкам (🛣️): Дорожка 1: [🔳📩(Поле формы) -> 🏁(Финиш/Клавиша Enter)] Дорожка 2: [🔲🚫(Нет кнопки отправки) -> 🏃💨(Автоматический Enter)] Дорожка 3: [🚩(Старт) -> ...⌨️(Пользователь печатает)... -> 🏁(Нажатие Enter для завершения)]

Иными словами:

Markdown Скопировать код - Пользователь заполняет поле формы (🔳 📩) - В форме нет видимой кнопки отправки (🔲🚫) - Пользователь нажимает `Enter` (🏁), и форма тут же отправляется (🏃💨)

Как будто вы видите финишную черту: для отправки формы достаточно одного нажатия Enter , даже если стартовый выстрел (видимая кнопка) ещё не прозвучал.

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