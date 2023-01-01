Как отменить событие popstate при загрузке в Chrome

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы предотвратить неожиданное запуск события popstate во время загрузки страницы в Chrome, можно использовать простой флаг, различающий действия пользователя от автоматической навигации. Это предполагает корректировку логики в обработчиках событий load и popstate для объекта window . Ниже представлен пример кода, иллюстрирующий подобный метод:

JS Скопировать код let userNavigated = false; window.addEventListener('load', () => { history.pushState(null, null, window.location.href); }); window.addEventListener('popstate', () => { if (userNavigated) { console.log('Пользователь перешёл на другую страницу!'); } userNavigated = true; });

Примечание: Переменную userNavigated вначале инициализируем как false и изменяем её состояние на true только после первого срабатывания popstate в Chrome. Это позволяет обрабатывать события popstate исключительно в случае реальной навигации пользователем.

Разбор разницы в поведении браузеров

Работая с событием popstate , можно столкнуться со следующими особенностями поведения различных браузеров:

Firefox строго соблюдает правила: В отличие от Chrome, Firefox не выполняет popstate при первой загрузке страницы.

Капризы Chrome: Характер поведения Chrome изменяется со временем. Начиная с версии 19 необходимо проводить проверку на window.history.state !== null для корректной обработки первой загрузки.

Тестирование в разных браузерах: Необходимо проводить детальное тестирование функциональности в различных браузерах.

Перезагрузка страницы против пользовательской навигации: Использование флага помогает различить перезагрузку страницы от действий пользователя.

Тайминг: Особое внимание следует уделять времени выполнения, особенно при использовании обходных решений вроде setTimeout , чтобы не портить впечатления пользователя.

Управление совместной работой браузеров

Чтобы справиться с различием в обработке события popstate, можно использовать следующие подходы:

Основное правило

Вызовите состояние history при загрузке страницы, чтобы оно было не null . Это упрощает обработку popstate.

JS Скопировать код if (!('state' in window.history) || window.history.state === null) { window.history.replaceState({}, document.title, window.location.href); }

Ограничение события popstate

Добавьте условие, которое позволит игнорировать popstate при инициализации страницы, тем самым добиваясь, чтобы Chrome вёл себя как Firefox.

Защита от пользовательской навигации

Использование setTimeout даёт возможность откладывать обработку popstate , что предоставляет контроль над навигацией.

JS Скопировать код setTimeout(() => { window.addEventListener('popstate', () => { /* ... */ }); }, 0);

Библиотеки: меньше иногда означает лучше

Библиотека History.js облегчает работу с History API. Однако, в ряде случаев, предпочтительнее применять более простые и конкретные решения для управления popstate .

Визуализация

Вот как можно представить неожиданное срабатывание popstate в Chrome:

Markdown Скопировать код Вообразите себе **театральные двери** (🚪) и **контролёра** (🎩): 1. Когда вы входите в театр (*загрузка страницы*), 🚶‍♀️🚪 2. Контролёра сразу **вручает вам программку** (*срабатывание popstate*), 🎩📃 В других театрах (*других браузерах*) программку дают **когда вы занимаете место**. Но в "театре" Chrome контролёр предлагает её сразу после входа!

plaintext Скопировать код 🌐 Браузеры 🎩 Контролёр Chrome 🚶‍♀️🚪 -> 🎟️🪑 Обычный порядок 🚶‍♀️🚪 -> 📃 *popstate* сразу

Заметка: Chrome запускает popstate при загрузке страницы так же, как контролёр назначает слишком рано.

Справочник по навигационному событию popstate

Рассмотрим некоторые практические способы обработки особенностей popstate :

Помощь в сложной ситуации

history.pushState() : Изменяет URL без перезагрузки страницы, но следует быть внимательным, чтобы не запустить лишние popstate .

history.replaceState() : Обновляет состояние, не добавляя запись в историю переходов, тем самым предотвращая скрытые popstate при загрузке.

Работа с кнопками навигации браузера: Позволяйте кнопкам браузера работать по умолчанию, даже в случае необходимости проведения собственных корректив.

Осторожность – наше всё

Блокировка событий: Не блокируйте popstate после загрузки страницы, чтобы не вмешиваться в естественную работу браузера.

Проблемы с таймингом: Время имеет ключевое значение; учитывайте это, делая ставку на setTimeout .

За пределами события Popstate

AJAX и History API: Совмещение AJAX и History API позволяет осуществлять гладкие переходы без перезагрузок страниц.

Управление состоянием: Важно осознавать, как данные, передаваемые в pushState или replaceState , влияют на обработку события popstate.

Полезные материалы