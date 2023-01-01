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Как отменить прокрутку вверх при клике на ссылку в JS

#Основы JavaScript  #Работа с DOM  #События в браузере  
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Быстрый ответ

Существует несколько способов избежать автоматической прокрутки страницы при клике на ссылку, активирующую функцию JavaScript:

  • Вы можете использовать атрибут href="javascript:void(0);" для отключения стандартного действия ссылки.
  • Вы также можете применить event.preventDefault() в обработчике события клика:
HTML
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<a href="#" onclick="stopJump(event)">Без прыжков вверх</a>

<script>
function stopJump(event) {
  event.preventDefault();
  // Здесь будет ваша JavaScript-логика
}
</script>

Запрет стандартного действия ссылки помогает избежать нежелательной смены текущей позиции на странице.

Пошаговый план для смены профессии

Использование href для контроля прокрутки

Альтернативный вариант — использование href="!". Это помогает уменьшить негативное влияние на SEO и одновременно решает проблему с прокруткой:

HTML
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<a href="!" onclick="stopJump(event)">Без прыжков вверх</a>

Такой подход обеспечивает удобочитаемость URL и предотвратит нежелательную прокрутку, хотя он не слишком распространен.

jQuery и стратегия Return False

В jQuery-сообществе принято создавать обработчик, возвращающий false, что блокирует стандартное действие элемента и прекращает всплытие события:

JS
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$('a').click(function(event) {
  // Здесь находится ваш JavaScript-код
  
  return false;  // Прокрутки страницы не будет
});

Влияние на SEO и историю браузера

Если изменяете поведение ссылок, не забывайте про SEO и его влияние на историю браузера. Использование window.location.hash или работы с History API может помочь в организации корректного поведения страницы без ущерба для SEO.

Визуализация

Вместо того, чтобы после клика на ссылку отображалось содержание, представьте, что пользователь остается на текущей странице:

Markdown
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📖 [🔝 Содержание]

Меняется на:

Markdown
Скопировать код
📖 Страница с Рецептом 1 – без прыжка наверх! 🎉

С помощью JavaScript можно создать интерактивные ссылки, которые не меняют положение просмотра на странице.

Сохранение работы и легкости чтения внешних ссылок

Очень важно сохранять доступность и рабочую эстетику внешних ссылок. Разделяйте HTML и JavaScript, используя слушатели событий:

JS
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document.querySelector('a.noJump').addEventListener('click', stopJump);

Такой подход улучшает взаимодействие с ссылками и упрощает чтение кода.

Борьба с особенностями старых браузеров

Примите во внимание совместимость со старыми версиями браузеров и будьте готовы к использованию альтернативных методов для обеспечения корректной работы на устаревших версиях.

Полезные материалы

  1. Метод Event: preventDefault() – Веб-API | MDN — подробно о том, как предотвратить стандартное действие события.
  2. Понимание делегирования событий в JavaScript – DigitalOcean — статья, объясняющая все о делегировании событий в JavaScript.
  3. Событие Window: hashchange – Веб-API | MDN — рассказывает о работе с hashchange как альтернативе прокрутки.
  4. API истории – Веб-API | MDN — предлагает управление историей браузера.
  5. WebAIM: Ссылки и гипертекст – Текст ссылок и внешний вид — учит создавать удобные для чтения и использования ссылки.
  6. Объяснение Debounce и Throttle с примерами | CSS-Tricks — введение в техники управления интенсивностью выполнения кода.
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Как можно отменить прокрутку страницы при клике на ссылку?
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Станислав Плотников

фронтенд-разработчик

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