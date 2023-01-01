Как отменить прокрутку вверх при клике на ссылку в JS

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Быстрый ответ

Существует несколько способов избежать автоматической прокрутки страницы при клике на ссылку, активирующую функцию JavaScript:

Вы можете использовать атрибут href="javascript:void(0);" для отключения стандартного действия ссылки.

для отключения стандартного действия ссылки. Вы также можете применить event.preventDefault() в обработчике события клика:

HTML Скопировать код <a href="#" onclick="stopJump(event)">Без прыжков вверх</a> <script> function stopJump(event) { event.preventDefault(); // Здесь будет ваша JavaScript-логика } </script>

Запрет стандартного действия ссылки помогает избежать нежелательной смены текущей позиции на странице.

Использование href для контроля прокрутки

Альтернативный вариант — использование href="!" . Это помогает уменьшить негативное влияние на SEO и одновременно решает проблему с прокруткой:

HTML Скопировать код <a href="!" onclick="stopJump(event)">Без прыжков вверх</a>

Такой подход обеспечивает удобочитаемость URL и предотвратит нежелательную прокрутку, хотя он не слишком распространен.

jQuery и стратегия Return False

В jQuery-сообществе принято создавать обработчик, возвращающий false , что блокирует стандартное действие элемента и прекращает всплытие события:

JS Скопировать код $('a').click(function(event) { // Здесь находится ваш JavaScript-код return false; // Прокрутки страницы не будет });

Влияние на SEO и историю браузера

Если изменяете поведение ссылок, не забывайте про SEO и его влияние на историю браузера. Использование window.location.hash или работы с History API может помочь в организации корректного поведения страницы без ущерба для SEO.

Визуализация

Вместо того, чтобы после клика на ссылку отображалось содержание, представьте, что пользователь остается на текущей странице:

Markdown Скопировать код 📖 [🔝 Содержание]

Меняется на:

Markdown Скопировать код 📖 Страница с Рецептом 1 – без прыжка наверх! 🎉

С помощью JavaScript можно создать интерактивные ссылки, которые не меняют положение просмотра на странице.

Сохранение работы и легкости чтения внешних ссылок

Очень важно сохранять доступность и рабочую эстетику внешних ссылок. Разделяйте HTML и JavaScript, используя слушатели событий:

JS Скопировать код document.querySelector('a.noJump').addEventListener('click', stopJump);

Такой подход улучшает взаимодействие с ссылками и упрощает чтение кода.

Борьба с особенностями старых браузеров

Примите во внимание совместимость со старыми версиями браузеров и будьте готовы к использованию альтернативных методов для обеспечения корректной работы на устаревших версиях.

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