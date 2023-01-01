Как отменить прокрутку вверх при клике на ссылку в JS#Основы JavaScript #Работа с DOM #События в браузере
Быстрый ответ
Существует несколько способов избежать автоматической прокрутки страницы при клике на ссылку, активирующую функцию JavaScript:
- Вы можете использовать атрибут
href="javascript:void(0);"для отключения стандартного действия ссылки.
- Вы также можете применить
event.preventDefault()в обработчике события клика:
<a href="#" onclick="stopJump(event)">Без прыжков вверх</a>
<script>
function stopJump(event) {
event.preventDefault();
// Здесь будет ваша JavaScript-логика
}
</script>
Запрет стандартного действия ссылки помогает избежать нежелательной смены текущей позиции на странице.
Использование href для контроля прокрутки
Альтернативный вариант — использование
href="!". Это помогает уменьшить негативное влияние на SEO и одновременно решает проблему с прокруткой:
<a href="!" onclick="stopJump(event)">Без прыжков вверх</a>
Такой подход обеспечивает удобочитаемость URL и предотвратит нежелательную прокрутку, хотя он не слишком распространен.
jQuery и стратегия Return False
В jQuery-сообществе принято создавать обработчик, возвращающий
false, что блокирует стандартное действие элемента и прекращает всплытие события:
$('a').click(function(event) {
// Здесь находится ваш JavaScript-код
return false; // Прокрутки страницы не будет
});
Влияние на SEO и историю браузера
Если изменяете поведение ссылок, не забывайте про SEO и его влияние на историю браузера. Использование
window.location.hash или работы с History API может помочь в организации корректного поведения страницы без ущерба для SEO.
Визуализация
Вместо того, чтобы после клика на ссылку отображалось содержание, представьте, что пользователь остается на текущей странице:
📖 [🔝 Содержание]
Меняется на:
📖 Страница с Рецептом 1 – без прыжка наверх! 🎉
С помощью JavaScript можно создать интерактивные ссылки, которые не меняют положение просмотра на странице.
Сохранение работы и легкости чтения внешних ссылок
Очень важно сохранять доступность и рабочую эстетику внешних ссылок. Разделяйте HTML и JavaScript, используя слушатели событий:
document.querySelector('a.noJump').addEventListener('click', stopJump);
Такой подход улучшает взаимодействие с ссылками и упрощает чтение кода.
Борьба с особенностями старых браузеров
Примите во внимание совместимость со старыми версиями браузеров и будьте готовы к использованию альтернативных методов для обеспечения корректной работы на устаревших версиях.
Полезные материалы
- Метод Event: preventDefault() – Веб-API | MDN — подробно о том, как предотвратить стандартное действие события.
- Понимание делегирования событий в JavaScript – DigitalOcean — статья, объясняющая все о делегировании событий в JavaScript.
- Событие Window: hashchange – Веб-API | MDN — рассказывает о работе с hashchange как альтернативе прокрутки.
- API истории – Веб-API | MDN — предлагает управление историей браузера.
- WebAIM: Ссылки и гипертекст – Текст ссылок и внешний вид — учит создавать удобные для чтения и использования ссылки.
- Объяснение Debounce и Throttle с примерами | CSS-Tricks — введение в техники управления интенсивностью выполнения кода.
Станислав Плотников
фронтенд-разработчик