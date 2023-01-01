Как остановить отправку формы с помощью JavaScript и Dojo Toolkit

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function attachEvent(element, eventName, handler) { if (element.addEventListener) { element.addEventListener(eventName, handler); } else if (element.attachEvent) { element.attachEvent('on' + eventName, handler); // Для старых версий IE } } attachEvent(document.querySelector('form'), 'submit', function(event) { // Логика обработки отправки формы event.preventDefault(); // Останавливаем отправку во всех браузерах! });