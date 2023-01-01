Как определить используемый шрифт в браузере: CSS и JS#Разное
Быстрый ответ
Чтобы определить, какой шрифт используется в элементе на веб-странице, вы можете воспользоваться JavaScript:
let style = getComputedStyle(document.getElementById('elementId'));
console.log("Текущий шрифт:", style.fontFamily.split(',')[0]);
Вместо
'elementId' нужно подставить идентификатор нужного элемента. Функция
getComputedStyle вернёт стили, примененные к элементу, а из значения
fontFamily можно извлечь список шрифтов, первый из которых и будет активным.
Продвинутый подход с JavaScript
Если шрифт не указан явным образом или браузер использует альтернативный, можно измерить ширины текстовых элементов и сравнить их со шрифтами, которые вы задали.
Пример функции для такого подхода:
function stringWidthInFont(text, font) {
// Создаем временный canvas для измерения ширины текста
const canvas = document.createElement('canvas');
const context = canvas.getContext('2d');
context.font = font;
// Измеряем ширину текста
return context.measureText(text).width;
}
Используйте эту функцию, подставляя нужные шрифты и тексты. Обращайте внимание на моноширинные шрифты, так как результаты могут быть искажены из-за одинаковой ширины их символов.
Библиотеки для ваших сервисов!
Существуют специализированные библиотеки для определения шрифтов, такие как Font Face Observer и jFont Checker.
Они помогут проверить, установлены ли необходимые шрифты на устройстве пользователя, и гарантировать их корректное отображение в любом браузере.
Инструмент Font Unstack позволит выявить, какой из перечисленных в стеке шрифтов реально используется.
Шрифт не найден?
Если шрифт не определяется, можно предложить пользователю его загрузить, но делайте это только для шрифтов с открытой лицензией, чтобы избежать юридических проблем.
Визуализация
Думайте о шрифтах как о палитре цветов, а о веб-странице — как о холсте:
Палитра шрифтов: [Arial, Times New Roman, Comic Sans]
Определение шрифта становится задачей нахождения оттенка текста, соответствующего одному из "цветов" палитры:
Анализ холста: Оттенок текста соответствует... Arial!
Таким образом, вы определите, какой шрифт "окрашивает" текст.
Инструмент "Инспектор" браузера: Ваш надёжный помощник
Инструмент Инспектор в веб-браузерах может быть полезен для отображения CSS font-family и вычисленных стилей, дополняя проверку шрифта с помощью JavaScript.
Различия в браузерах: Неожиданный поворот
Будьте готовы к тому, что разные браузеры, например, Safari или Opera, могут использовать разные шрифты. В таких случаях весьма ценны JavaScript-измерения и упомянутые библиотеки.
Проверка глифов: Говорим на вашем языке
Убедитесь, что определённый вами шрифт содержит все необходимые символы для вашего приложения, что важно для продуктов с международной аудиторией.
Ключевые пункты, на которые стоит обратить внимание
Для полного понимания процесса определения шрифтов, имейте в виду следующие моменты:
- Поведение при отсутствии: Задайте правильный порядок шрифтов в CSS, чтобы контролировать отображение при их несоответствии.
- Ложные срабатывания: Учтите, что некоторые шрифты могут быть очень похожи, например Arial и Helvetica.
- Поддержка символов: В шрифте должны быть все необходимые символы.
- Статистика шрифтов: Сбор информации о шрифтах, установленных у пользователей, поможет в дизайне.
- Техника канваса: Прорисовка текста на холсте и анализ полученных пиксельных данных может помочь в определении нужного шрифта.
Полезные материалы
- MDN Web Docs: Использование @font-face — основательное руководство по @font-face для вашего проекта.
- Font Face Observer: Скрипт мониторинга веб-шрифтов — удобный инструмент для управления загрузкой шрифтов и избежания проблем с отображением текста.
- Google Fonts: Большой каталог шрифтов — легко выберите подходящие шрифты для своих веб-проектов с помощью Google Fonts.
- GitHub – typekit/webfontloader: Загрузчик веб-шрифтов — дополнительные возможности при использовании внешних шрифтов с @font-face.
- Can I Use: Поддержка @font-face в браузерах — информация о совместимости @font-face в различных браузерах.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы