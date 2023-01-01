Как ограничить высоту flex-элемента в CSS: решение проблемы

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Быстрый ответ

Если вы не хотите, чтобы flex-элемент растягивался в высоту, просто присвойте его свойству align-self значение auto . Вот как это выглядит в коде:

CSS Скопировать код .flex-item { align-self: auto; /* Оставляем размеры без изменений */ }

А вот как это правило применяется в контексте HTML:

HTML Скопировать код <div style="display: flex;"> <div class="flex-item" style="align-self: auto;">Привет! Я не растянусь в высоту!</div> </div>

В итоге, .flex-item сохранит те размеры, что определяются его содержимым, и не будет заполнять всю высоту контейнера.

Управление выравниванием: преимущество над растяжением

Когда работаете с flexbox, важно использовать свойства align-items и align-self для вертикального выравнивания элементов:

Понимаем align-items

Свойство align-items задается для flex-контейнера и определяет расположение дочерних элементов (flex-элементов) по поперечной оси:

align-items: flex-start : Выравнивание элементов к верхнему краю.

: Выравнивание элементов к верхнему краю. align-items: flex-end : Выравнивание элементов к нижнему краю.

: Выравнивание элементов к нижнему краю. align-items: center : Центрирование элементов по вертикали.

Индивидуальность align-self

Свойство align-self позволяет каждому flex-элементу индивидуально изменить выравнивание, заданное свойством align-items , контейнера:

align-self: flex-start : Выравнивание к верхнему краю.

: Выравнивание к верхнему краю. align-self: center : Центральное выравнивание.

: Центральное выравнивание. align-self: flex-end : Выравнивание к нижнему краю.

Аналогия с выравниванием текста

Представьте себе flex-элементы как слова в тексте:

Markdown Скопировать код Текст: [ "Смотрите", "вот", "моё", "предложение"]

Слово "вот" можно выровнять у верхнего края так:

CSS Скопировать код .vot { align-self: flex-start; }

После этого изменения в тексте:

Markdown Скопировать код Текст: [ "Смотрите", "вот" — Я на вершине! "моё", "предложение"]

Продолжение темы: управление переносом

Свойство align-content очень полезно в многострочных flex-контейнерах, особенно когда речь идет о распределении свободного пространства.

Особенности flex-wrap

Свойство flex-wrap: wrap позволяет разместить элементы в несколько строк. В этом случае, свойство align-content становится ключевым:

align-content: flex-start : Выравнивание строк к верхнему краю.

: Выравнивание строк к верхнему краю. align-content: flex-end : Выравнивание строк к нижнему краю.

: Выравнивание строк к нижнему краю. align-content: center : Центральное расположение строк.

: Центральное расположение строк. align-content: space-around : Равномерное распределение между строками с добавлением пространства вокруг.

: Равномерное распределение между строками с добавлением пространства вокруг. align-content: space-between : Распределение строк с зазором между ними.

: Распределение строк с зазором между ними. align-content: space-evenly : Равное расстояние между строками.

Внимание к деталям

Следует помнить, что align-self: stretch — это значение по умолчанию, которое может заставить элемент растянуться по вертикали. Чтобы этого избежать, используйте auto , flex-start или другое значение, которое отменяет растяжение.

Визуализация

Представьте себе книги на полке:

Markdown Скопировать код Полка с книгами: [📕, 📘, 📗]

Нет необходимости растягивать маленькую книгу до размеров больших:

CSS Скопировать код .short-book { align-self: flex-start; /* Быть коротким — это нормально */ }

После применения этого правила:

Markdown Скопировать код Полка с книгами: [📕, 📘] __ __ | | | | | | |__| 📗 |__| Маленькая книга больше не пытается быть как все!

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