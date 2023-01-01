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Как ограничить высоту flex-элемента в CSS: решение проблемы
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Как ограничить высоту flex-элемента в CSS: решение проблемы
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Как ограничить высоту flex-элемента в CSS: решение проблемы
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Как ограничить высоту flex-элемента в CSS: решение проблемы
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Как ограничить высоту flex-элемента в CSS: решение проблемы

#Веб-разработка  #CSS и верстка  #Фронтенд CSS  
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Быстрый ответ

Если вы не хотите, чтобы flex-элемент растягивался в высоту, просто присвойте его свойству align-self значение auto. Вот как это выглядит в коде:

CSS
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.flex-item {
  align-self: auto; /* Оставляем размеры без изменений */
}

А вот как это правило применяется в контексте HTML:

HTML
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<div style="display: flex;">
  <div class="flex-item" style="align-self: auto;">Привет! Я не растянусь в высоту!</div>
</div>

В итоге, .flex-item сохранит те размеры, что определяются его содержимым, и не будет заполнять всю высоту контейнера.

Пошаговый план для смены профессии

Управление выравниванием: преимущество над растяжением

Когда работаете с flexbox, важно использовать свойства align-items и align-self для вертикального выравнивания элементов:

Понимаем align-items

Свойство align-items задается для flex-контейнера и определяет расположение дочерних элементов (flex-элементов) по поперечной оси:

  • align-items: flex-start: Выравнивание элементов к верхнему краю.
  • align-items: flex-end: Выравнивание элементов к нижнему краю.
  • align-items: center: Центрирование элементов по вертикали.

Индивидуальность align-self

Свойство align-self позволяет каждому flex-элементу индивидуально изменить выравнивание, заданное свойством align-items, контейнера:

  • align-self: flex-start: Выравнивание к верхнему краю.
  • align-self: center: Центральное выравнивание.
  • align-self: flex-end: Выравнивание к нижнему краю.

Аналогия с выравниванием текста

Представьте себе flex-элементы как слова в тексте:

Markdown
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Текст: [ "Смотрите",
         "вот",   
         "моё",    
         "предложение"]

Слово "вот" можно выровнять у верхнего края так:

CSS
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.vot {
  align-self: flex-start;
}

После этого изменения в тексте:

Markdown
Скопировать код
Текст: [ "Смотрите",  
     "вот" — Я на вершине! 
         "моё",    
         "предложение"]

Продолжение темы: управление переносом

Свойство align-content очень полезно в многострочных flex-контейнерах, особенно когда речь идет о распределении свободного пространства.

Особенности flex-wrap

Свойство flex-wrap: wrap позволяет разместить элементы в несколько строк. В этом случае, свойство align-content становится ключевым:

  • align-content: flex-start: Выравнивание строк к верхнему краю.
  • align-content: flex-end: Выравнивание строк к нижнему краю.
  • align-content: center: Центральное расположение строк.
  • align-content: space-around: Равномерное распределение между строками с добавлением пространства вокруг.
  • align-content: space-between: Распределение строк с зазором между ними.
  • align-content: space-evenly: Равное расстояние между строками.

Внимание к деталям

Следует помнить, что align-self: stretch — это значение по умолчанию, которое может заставить элемент растянуться по вертикали. Чтобы этого избежать, используйте auto, flex-start или другое значение, которое отменяет растяжение.

Визуализация

Представьте себе книги на полке:

Markdown
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Полка с книгами: [📕, 📘, 📗]

Нет необходимости растягивать маленькую книгу до размеров больших:

CSS
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.short-book {
  align-self: flex-start; /* Быть коротким — это нормально */
}

После применения этого правила:

Markdown
Скопировать код
Полка с книгами: [📕, 📘]
     __    __
    |  |  |  |
    |  |  |__|
   📗 |__|

Маленькая книга больше не пытается быть как все!

Полезные материалы

  1. Полное руководство по Flexbox на CSS-Tricks — неоценимый ресурс для тех, кто только начинает работать с Flexbox.
  2. Основные концепции flexbox — MDN — замечательная статья от Mozilla, освещающая принципы работы Flexbox.
  3. html – Почему flex-элементы не сжимаются до размеров своего содержимого? – Дебаты на Stack Overflow — обсуждение на Stack Overflow о поведении flex-элементов.
  4. CSS Flexbox (Flexible Box) на W3Schools — практический курс с множеством примеров для быстрого освоения.
  5. Наглядное руководство по свойствам CSS3 Flexbox от DigitalOcean — краткое знакомство с главными понятиями с помощью наглядных иллюстраций.
  6. Понятное введение в Flexbox для новичков от SitePoint — курс по Flexbox, объясняющий концепции простыми словами.
  7. Выравнивание элементов в flex-контейнере от MDN — углубленное изучение выравнивания элементов в Flexbox — отличный способ борьбы с хаосом в верстке.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
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Какое значение свойства `align-self` предотвратит растяжение flex-элемента в высоту?
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Владимир Лисицын

разработчик фронтенда

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